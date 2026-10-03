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Asian Games 2026 Day 15 Live Updates: कुमकुम मोहोद ने पक्का किया मेडल, क्रिकेट में आज भारत बनाम पाकिस्तान का गोल्ड मेडल मैच

Asian Games 2026 Day 15 Live Updates: जापान के आइची-नागोया में हो रहे एशियन गेम्स 2026 के 15वें दिन भारत के खाते में और भी मेडल जुड़ सकते हैं. भारत अभी तक एशियन गेम्स 2026 में 76 मेडल जीत चुका है.

Written ByTarun Verma
Published: Oct 03, 2026, 06:20 AM IST|Updated: Oct 03, 2026, 06:51 AM IST
Asian Games 2026 Day 15 Live Updates: कुमकुम मोहोद ने पक्का किया मेडल, क्रिकेट में आज भारत बनाम पाकिस्तान का गोल्ड मेडल मैच
03 October 2026 06:45 AM (IST)

Asian Games 2026 Day 15 Live Updates: कुमकुम मोहोद ने पक्का किया मेडल

कुमकुम मोहोद ने चीन की झू जिंगयी को 6-2 से हराकर महिलाओं के व्यक्तिगत फाइनल में जगह बनाई और एशियन गेम्स में तीरंदाजी में भारत के लिए एक और मेडल पक्का किया. 17 साल की भारतीय खिलाड़ी ने क्वार्टर फाइनल में साउथ कोरिया की मौजूदा वर्ल्ड और पूर्व ओलंपिक चैंपियन कांग चेयॉन्ग को हराकर व्यक्तिगत इवेंट में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है.

03 October 2026 06:41 AM (IST)

Asian Games 2026 Day 15 Live Updates: भारत बनाम पाकिस्तान के बीच फाइनल मैच

श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पुरुष क्रिकेट टीम आज गोल्ड मेडल मैच में पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी. यह मैच सुबह 10:00 बजे (IST) शुरू होगा.

03 October 2026 06:22 AM (IST)

Asian Games 2026 Day 15 Live Updates: कुमकुम मोहोद की सेमीफाइनल में एंट्री

कुमकुम मोहोद ने क्वार्टर-फाइनल मैच में साउथ कोरिया की टॉप-सीडेड खिलाड़ी कांग चे-यंग को 6-4 से हराकर महिला व्यक्तिगत रिकर्व सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली. इस मुकाबले में, मोहोद ने पहले सेट में 29-28 से जीत के साथ शुरुआत की. दूसरे सेट में कांग ने स्कोर 2-2 से बराबर कर दिया, लेकिन मोहोद ने तीसरा सेट 28-27 से जीतकर फिर से 4-2 की बढ़त बना ली. चौथा और पांचवां सेट क्रमशः 29-29 और 28-28 से टाई रहा, जिससे दोनों तीरंदाजों को आखिरी दो सेटों में से प्रत्येक में एक-एक सेट पॉइंट मिला. इससे मोहोद अपनी बढ़त बनाए रखने और 6-4 से जीत हासिल करके सेमीफाइनल में पहुंचने में सफल रहीं.

03 October 2026 06:20 AM (IST)

Asian Games 2026 Day 15 Live Updates: एशियन गेम्स 2026 मेडल टैली (भारतीय समयानुसार 3 अक्टूबर को दोपहर 6:00 बजे तक)

 

 
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Tarun Verma

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

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