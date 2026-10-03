/Asian Games 2026 Day 15 Live Updates: कुमकुम मोहोद ने पक्का किया मेडल, क्रिकेट में आज भारत बनाम पाकिस्तान का गोल्ड मेडल मैच

कुमकुम मोहोद ने चीन की झू जिंगयी को 6-2 से हराकर महिलाओं के व्यक्तिगत फाइनल में जगह बनाई और एशियन गेम्स में तीरंदाजी में भारत के लिए एक और मेडल पक्का किया. 17 साल की भारतीय खिलाड़ी ने क्वार्टर फाइनल में साउथ कोरिया की मौजूदा वर्ल्ड और पूर्व ओलंपिक चैंपियन कांग चेयॉन्ग को हराकर व्यक्तिगत इवेंट में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है.
श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पुरुष क्रिकेट टीम आज गोल्ड मेडल मैच में पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी. यह मैच सुबह 10:00 बजे (IST) शुरू होगा.
कुमकुम मोहोद ने क्वार्टर-फाइनल मैच में साउथ कोरिया की टॉप-सीडेड खिलाड़ी कांग चे-यंग को 6-4 से हराकर महिला व्यक्तिगत रिकर्व सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली. इस मुकाबले में, मोहोद ने पहले सेट में 29-28 से जीत के साथ शुरुआत की. दूसरे सेट में कांग ने स्कोर 2-2 से बराबर कर दिया, लेकिन मोहोद ने तीसरा सेट 28-27 से जीतकर फिर से 4-2 की बढ़त बना ली. चौथा और पांचवां सेट क्रमशः 29-29 और 28-28 से टाई रहा, जिससे दोनों तीरंदाजों को आखिरी दो सेटों में से प्रत्येक में एक-एक सेट पॉइंट मिला. इससे मोहोद अपनी बढ़त बनाए रखने और 6-4 से जीत हासिल करके सेमीफाइनल में पहुंचने में सफल रहीं.
Asian Games 2026 Day 15 Live Updates: जापान के आइची-नागोया में हो रहे एशियन गेम्स 2026 के 15वें दिन भारत के खाते में और भी मेडल जुड़ सकते हैं. भारत अभी तक एशियन गेम्स 2026 में 76 मेडल जीत चुका है. भारत शनिवार को अपनी मेडल संख्या को और बढ़ाने और एशियन गेम्स का शानदार समापन करने की कोशिश करेगा. प्रणवी उर्स गोल्फ में ऐतिहासिक गोल्ड मेडल जीतने की कोशिश करेंगी, वहीं सबकी नजरें भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले ब्लॉकबस्टर पुरुष क्रिकेट फाइनल पर भी होंगी. पुरुष हॉकी टीम भी गोल्ड मेडल जीतने की कोशिश करेगी, क्योंकि उनका सामना फाइनल मुकाबले में मलेशिया से होगा. आइची-नागोया एशियन गेम्स 2026 की स्टैंडिंग में भारत 76 मेडल के साथ 5वें स्थान पर है.