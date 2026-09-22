/Asian Games 2026 Day 4 Live : क्या महिला क्रिकेट टीम दिलाएगी भारत को पहला गोल्ड? जानें 22 सितंबर का पूरा शेड्यूल और मेडल की उम्मीदें

5:30 AM - सॉफ्ट टेनिस - विमेंस सिंगल्स ग्रुप D मैच 1 - आध्या तिवारी बनाम अलीशा ज़िग्लर (थाईलैंड)

5:30 AM - सेपकटकराव - मेन्स टीम रेगु प्रीलिमिनरी ग्रुप B - इंडिया बनाम मलेशिया

5:30 AM - ईस्पोर्ट्स - फुटबॉल (ईफुटबॉल) ग्रुप F मैच 1 - डेनियल पटेल, चिन्मय साहू बनाम उज़्बेकिस्तान

5:45 AM - इक्वेस्ट्रियन - इवेंटिंग टीम ड्रेसेज - आशीष लिमये, फौआद मिर्ज़ा, अर्जन नागरा

5:45 AM - इक्वेस्ट्रियन - इवेंटिंग इंडिविजुअल ड्रेसेज - आशीष लिमये, फौआद मिर्ज़ा, अर्जन नागरा

6:00 AM - बैडमिंटन - विमेंस टीम क्वार्टरफ़ाइनल - इंडिया बनाम जापान

6:15 AM - शूटिंग - 10m एयर राइफ़ल मिक्स्ड टीम क्वालिफ़िकेशन - पार्थ राकेश माने, एलावेनिल वालारिवन

6:29 AM - वुशु - विमेंस नानक्वान और नंदाओ फ़ाइनल - हंजबाम लैंगलेंटोम्बी देवी

सुबह 6:30 बजे - शूटिंग - स्कीट मेन्स इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन, दिन 2 (50 टारगेट) - अनंतजीत सिंह नरुका, भावतेग सिंह गिल, मैराज अहमद खान

सुबह 6:30 बजे - शूटिंग - स्कीट मेन्स टीम क्वालिफिकेशन, दिन 2 (50 टारगेट) - अनंतजीत सिंह नरुका, भावतेग सिंह गिल, मैराज अहमद खान

सुबह 6:30 बजे - शूटिंग - स्कीट विमेंस इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन, दिन 2 (50 टारगेट) - परिनाज़ धालीवाल, राइज़ा ढिल्लों, माहेश्वरी चौहान

सुबह 6:30 बजे - शूटिंग - स्कीट विमेंस टीम क्वालिफिकेशन, दिन 2 (50 टारगेट) - परिनाज़ धालीवाल, राइज़ा ढिल्लों, माहेश्वरी चौहान

सुबह 6:30 बजे - टेबल टेनिस - विमेंस टीम राउंड ऑफ़ 16 - इंडिया बनाम थाईलैंड

सुबह 6:30 बजे से - फेंसिंग - मेन्स फॉइल इंडिविजुअल पूल बाउट्स - सनसम हेमश सिंह

सुबह 7:00 बजे - सॉफ्ट टेनिस - मेन्स सिंगल्स ग्रुप D मैच 1 - जय मीना बनाम हुसैन अरैन (पाकिस्तान)

सुबह 7:15 बजे - कबड्डी - मेन्स टीम ग्रुप A गेम 4 - इंडिया बनाम रिपब्लिक ऑफ़ कोरिया

सुबह 7:29 बजे - स्विमिंग - मेन्स 1500m फ़ाइनल B - आर्यन नेहरा

सुबह 7:35 बजे - कराटे - मेन्स कुमाइट -84kg सेमीफ़ाइनल - चेतन भट्ट

सुबह 7:50 बजे - कराटे - मेन्स कुमाइट -84kg ब्रॉन्ज़ मेडल बाउट - चेतन भट्ट, अगर क्वालिफ़ाई करते हैं

सुबह 8:05 बजे - स्विमिंग - मेन्स 4x100m मेडले रिले हीट 2 - रोहित बेनेडिक्शन, दानुष सुरेश, ऋषभ दास, आकाश मणि

सुबह 8:15 बजे से - फ़ेंसिंग - विमेंस पे इंडिविजुअल पूल बाउट - मितवा जेसंगभाई चौधरी, तनिक्षा खत्री

सुबह 8:25 बजे - शूटिंग - 10m एयर राइफ़ल मिक्स्ड टीम फ़ाइनल - पार्थ राकेश माने, एलावेनिल वलारिवन (मेडल इवेंट)

सुबह 8:30 बजे से - बॉक्सिंग - विमेंस 51kg राउंड ऑफ़ 32 - साक्षी बनाम ऐरा विलेगास (फिलीपींस)

सुबह 9:00 बजे से - टेबल टेनिस - मेन्स टीम राउंड ऑफ़ 16 - इंडिया बनाम TBC

सुबह 9:20 बजे - कराटे - विमेंस कुमाइट -55kg राउंड ऑफ़ 16 - अलीशा बनाम कोक इस्तरी अगुंग सनिस्ट्यारानी (इंडोनेशिया)

सुबह 9:30 बजे - सॉफ्ट टेनिस - मेन्स सिंगल्स ग्रुप C मैच 2 - आर्यन ठाकुर बनाम बोल्ड-एर्डीन अल्तांगेरेल (मंगोलिया)

सुबह 9:40 बजे - कराटे - विमेंस कुमाइट -55kg क्वार्टरफ़ाइनल - अलीशा, अगर क्वालिफ़ाई करती हैं

सुबह 9:55 बजे - कराटे - विमेंस कुमाइट -55kg सेमीफ़ाइनल - अलीशा, अगर क्वालिफ़ाई करती हैं

सुबह 10:00 बजे - फ़ेंसिंग - मेन्स फ़ॉइल इंडिविजुअल राउंड ऑफ़ 32 - सचिन, अगर क्वालिफ़ाई करती हैं

10:00 AM - फेंसिंग - मेन्स फॉइल इंडिविजुअल राउंड ऑफ़ 32 - सनसम हेमश सिंह, अगर क्वालिफाई हो

10:15 AM - कराटे - विमेंस कुमाइट -55kg रेपेचेज - अलीशा, अगर क्वालिफाई हो

10:30 AM - क्रिकेट - विमेंस फाइनल - इंडिया बनाम श्रीलंका (मेडल इवेंट)

10:30 AM - आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक - विमेंस क्वालिफिकेशन, सब डिवीज़न 2 - प्रणति नायक

10:30 AM - सॉफ्ट टेनिस - विमेंस सिंगल्स ग्रुप D मैच 3 - आध्या तिवारी बनाम कायनात शालवानी (पाकिस्तान)

10:35 AM - कराटे - विमेंस कुमाइट -55kg ब्रॉन्ज़ मेडल बाउट - अलीशा, अगर क्वालिफाई हो

10:40 AM - फेंसिंग - विमेंस पे इंडिविजुअल राउंड ऑफ़ 32 - तनिक्षा खत्री, मितवा जेसंगभाई चौधरी, अगर क्वालिफाई हो

11:20 AM - फेंसिंग - मेन्स फॉइल इंडिविजुअल राउंड ऑफ़ 16 - सचिन, सनसम हेमश सिंह, अगर क्वालिफ़ाई करते हैं

11:20 AM - फ़ेंसिंग - विमेंस पे इंडिविजुअल राउंड ऑफ़ 16 - तनिक्षा खत्री, मितवा जेसंगभाई चौधरी, अगर क्वालिफ़ाई करते हैं

11:30 AM - बैडमिंटन - मेन्स टीम क्वार्टरफ़ाइनल - इंडिया बनाम जापान

12:00 PM - इक्वेस्ट्रियन - इवेंटिंग टीम शो जंपिंग - आशीष लिमये, फ़ौआद मिर्ज़ा, अर्जन नागरा

12:00 PM - इक्वेस्ट्रियन - इवेंटिंग इंडिविजुअल शो जंपिंग - आशीष लिमये, फ़ौआद मिर्ज़ा, अर्जन नागरा

12:00 PM - सॉफ़्ट टेनिस - मेन्स सिंगल्स ग्रुप C मैच 3 - आर्यन ठाकुर बनाम पो-यी चेन (चाइनीज़ ताइपे)

12:00 PM - फ़ेंसिंग - मेन्स फ़ॉइल इंडिविजुअल क्वार्टरफ़ाइनल - सचिन, सनसम हेमश सिंह, अगर क्वालिफ़ाई करते हैं

12:00 PM - फ़ेंसिंग - विमेंस पे इंडिविजुअल क्वार्टरफ़ाइनल - तनिक्षा खत्री, मितवा जेसंगभाई चौधरी, अगर क्वालिफ़ाई किया

12:40 PM - कराटे - मेन्स कुमाइट -84kg फ़ाइनल - चेतन भट्ट, अगर क्वालिफ़ाई किया (मेडल इवेंट)

12:50 PM - कराटे - विमेंस कुमाइट -55kg फ़ाइनल - अलीशा, अगर क्वालिफ़ाई किया (मेडल इवेंट)

1:30 PM से - बॉक्सिंग - मेन्स 55kg राउंड ऑफ़ 32 - जदुमणि सिंह मंडेंगबाम बनाम थापा चंद्र बहादुर (नेपाल)

1:50 PM - फ़ेंसिंग - मेन्स फ़ॉइल इंडिविजुअल सेमीफ़ाइनल - सचिन, अगर क्वालिफ़ाई किया

2:00 PM - ईस्पोर्ट्स - फ़ुटबॉल (ईफ़ुटबॉल) ग्रुप F मैच 3 - डेनियल पटेल, चिन्मय साहू बनाम मंगोलिया

2:10 PM - फ़ेंसिंग - मेन्स फ़ॉइल इंडिविजुअल सेमीफ़ाइनल - सनसम हेमश सिंह, अगर क्वालिफ़ाई किया

2:30 PM - फ़ेंसिंग - विमेंस पे इंडिविजुअल सेमीफ़ाइनल - तनिक्षा खत्री, अगर क्वालिफ़ाई किया

2:30 PM से - वुशु - विमेंस सांडा 60kg क्वार्टरफ़ाइनल - रोशिबिना देवी

दोपहर 2:30 बजे से - वुशु - पुरुषों का सांडा 56kg क्वार्टरफ़ाइनल - आर्यन

दोपहर 2:50 बजे - फ़ेंसिंग - महिलाओं का पे इंडिविजुअल सेमीफ़ाइनल - मितवा जेसंगभाई चौधरी, अगर क्वालिफ़ाई हो

2:55 PM - स्विमिंग - मेन्स 4x100m मेडले रिले फ़ाइनल - रोहित बेनेडिक्शन, दानुष सुरेश, ऋषभ दास, आकाश मणि, अगर क्वालिफ़ाई करते हैं (मेडल इवेंट)

3:10 PM - फ़ेंसिंग - मेन्स फ़ॉइल इंडिविजुअल मेडल बाउट - सचिन, अगर क्वालिफ़ाई करते हैं (मेडल इवेंट)

3:10 PM - फ़ेंसिंग - मेन्स फ़ॉइल इंडिविजुअल मेडल बाउट - सनसम हेमश सिंह, अगर क्वालिफ़ाई करते हैं (मेडल इवेंट)

3:30 PM - हॉकी - मेन्स पूल A मैच 6 - इंडिया बनाम श्रीलंका

3:30 PM - फ़ेंसिंग - विमेंस पे इंडिविजुअल मेडल बाउट - तनिक्षा खत्री, अगर क्वालिफ़ाई करते हैं (मेडल इवेंट)

3:30 PM - फ़ेंसिंग - विमेंस पे इंडिविजुअल मेडल बाउट - मितवा जेसंगभाई चौधरी, अगर क्वालिफ़ाई करते हैं (मेडल इवेंट)