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Asian Games 2026 Day 4 Live : क्या महिला क्रिकेट टीम दिलाएगी भारत को पहला गोल्ड? जानें 22 सितंबर का पूरा शेड्यूल और मेडल की उम्मीदें

Asian Games 2026 Day 4 Live : एशियन गेम्स 2026 के चौथे दिन (22 सितंबर) भारतीय महिला क्रिकेट टीम श्रीलंका के खिलाफ गोल्ड मेडल मैच खेलेगी. जानें भारत के मेडल मुकाबलों और 22 सितंबर के पूरे शेड्यूल की हर बड़ी बात.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 22, 2026, 05:55 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 05:58 AM IST
Asian Games 2026 Day 4 Live : क्या महिला क्रिकेट टीम दिलाएगी भारत को पहला गोल्ड? जानें 22 सितंबर का पूरा शेड्यूल और मेडल की उम्मीदें
Image Credit: एशियन गेम्स लाइव अपडेट
22 September 2026 05:56 AM (IST)

Asian Games 2026 Day 4 Live : 22 सितंबर को भारत का शेड्यूल

5:30 AM - सॉफ्ट टेनिस - विमेंस सिंगल्स ग्रुप D मैच 1 - आध्या तिवारी बनाम अलीशा ज़िग्लर (थाईलैंड)
5:30 AM - सेपकटकराव - मेन्स टीम रेगु प्रीलिमिनरी ग्रुप B - इंडिया बनाम मलेशिया
5:30 AM - ईस्पोर्ट्स - फुटबॉल (ईफुटबॉल) ग्रुप F मैच 1 - डेनियल पटेल, चिन्मय साहू बनाम उज़्बेकिस्तान
5:45 AM - इक्वेस्ट्रियन - इवेंटिंग टीम ड्रेसेज - आशीष लिमये, फौआद मिर्ज़ा, अर्जन नागरा
5:45 AM - इक्वेस्ट्रियन - इवेंटिंग इंडिविजुअल ड्रेसेज - आशीष लिमये, फौआद मिर्ज़ा, अर्जन नागरा
6:00 AM - बैडमिंटन - विमेंस टीम क्वार्टरफ़ाइनल - इंडिया बनाम जापान
6:15 AM - शूटिंग - 10m एयर राइफ़ल मिक्स्ड टीम क्वालिफ़िकेशन - पार्थ राकेश माने, एलावेनिल वालारिवन
6:29 AM - वुशु - विमेंस नानक्वान और नंदाओ फ़ाइनल - हंजबाम लैंगलेंटोम्बी देवी
सुबह 6:30 बजे - शूटिंग - स्कीट मेन्स इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन, दिन 2 (50 टारगेट) - अनंतजीत सिंह नरुका, भावतेग सिंह गिल, मैराज अहमद खान
सुबह 6:30 बजे - शूटिंग - स्कीट मेन्स टीम क्वालिफिकेशन, दिन 2 (50 टारगेट) - अनंतजीत सिंह नरुका, भावतेग सिंह गिल, मैराज अहमद खान
सुबह 6:30 बजे - शूटिंग - स्कीट विमेंस इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन, दिन 2 (50 टारगेट) - परिनाज़ धालीवाल, राइज़ा ढिल्लों, माहेश्वरी चौहान
सुबह 6:30 बजे - शूटिंग - स्कीट विमेंस टीम क्वालिफिकेशन, दिन 2 (50 टारगेट) - परिनाज़ धालीवाल, राइज़ा ढिल्लों, माहेश्वरी चौहान
सुबह 6:30 बजे - टेबल टेनिस - विमेंस टीम राउंड ऑफ़ 16 - इंडिया बनाम थाईलैंड
सुबह 6:30 बजे से - फेंसिंग - मेन्स फॉइल इंडिविजुअल पूल बाउट्स - सनसम हेमश सिंह
सुबह 7:00 बजे - सॉफ्ट टेनिस - मेन्स सिंगल्स ग्रुप D मैच 1 - जय मीना बनाम हुसैन अरैन (पाकिस्तान)
सुबह 7:15 बजे - कबड्डी - मेन्स टीम ग्रुप A गेम 4 - इंडिया बनाम रिपब्लिक ऑफ़ कोरिया
सुबह 7:29 बजे - स्विमिंग - मेन्स 1500m फ़ाइनल B - आर्यन नेहरा
सुबह 7:35 बजे - कराटे - मेन्स कुमाइट -84kg सेमीफ़ाइनल - चेतन भट्ट
सुबह 7:50 बजे - कराटे - मेन्स कुमाइट -84kg ब्रॉन्ज़ मेडल बाउट - चेतन भट्ट, अगर क्वालिफ़ाई करते हैं
सुबह 8:05 बजे - स्विमिंग - मेन्स 4x100m मेडले रिले हीट 2 - रोहित बेनेडिक्शन, दानुष सुरेश, ऋषभ दास, आकाश मणि
सुबह 8:15 बजे से - फ़ेंसिंग - विमेंस पे इंडिविजुअल पूल बाउट - मितवा जेसंगभाई चौधरी, तनिक्षा खत्री
सुबह 8:25 बजे - शूटिंग - 10m एयर राइफ़ल मिक्स्ड टीम फ़ाइनल - पार्थ राकेश माने, एलावेनिल वलारिवन (मेडल इवेंट)
सुबह 8:30 बजे से - बॉक्सिंग - विमेंस 51kg राउंड ऑफ़ 32 - साक्षी बनाम ऐरा विलेगास (फिलीपींस)
सुबह 9:00 बजे से - टेबल टेनिस - मेन्स टीम राउंड ऑफ़ 16 - इंडिया बनाम TBC
सुबह 9:20 बजे - कराटे - विमेंस कुमाइट -55kg राउंड ऑफ़ 16 - अलीशा बनाम कोक इस्तरी अगुंग सनिस्ट्यारानी (इंडोनेशिया)
सुबह 9:30 बजे - सॉफ्ट टेनिस - मेन्स सिंगल्स ग्रुप C मैच 2 - आर्यन ठाकुर बनाम बोल्ड-एर्डीन अल्तांगेरेल (मंगोलिया)
सुबह 9:40 बजे - कराटे - विमेंस कुमाइट -55kg क्वार्टरफ़ाइनल - अलीशा, अगर क्वालिफ़ाई करती हैं
सुबह 9:55 बजे - कराटे - विमेंस कुमाइट -55kg सेमीफ़ाइनल - अलीशा, अगर क्वालिफ़ाई करती हैं
सुबह 10:00 बजे - फ़ेंसिंग - मेन्स फ़ॉइल इंडिविजुअल राउंड ऑफ़ 32 - सचिन, अगर क्वालिफ़ाई करती हैं
10:00 AM - फेंसिंग - मेन्स फॉइल इंडिविजुअल राउंड ऑफ़ 32 - सनसम हेमश सिंह, अगर क्वालिफाई हो
10:15 AM - कराटे - विमेंस कुमाइट -55kg रेपेचेज - अलीशा, अगर क्वालिफाई हो
10:30 AM - क्रिकेट - विमेंस फाइनल - इंडिया बनाम श्रीलंका (मेडल इवेंट)
10:30 AM - आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक - विमेंस क्वालिफिकेशन, सब डिवीज़न 2 - प्रणति नायक
10:30 AM - सॉफ्ट टेनिस - विमेंस सिंगल्स ग्रुप D मैच 3 - आध्या तिवारी बनाम कायनात शालवानी (पाकिस्तान)
10:35 AM - कराटे - विमेंस कुमाइट -55kg ब्रॉन्ज़ मेडल बाउट - अलीशा, अगर क्वालिफाई हो
10:40 AM - फेंसिंग - विमेंस पे इंडिविजुअल राउंड ऑफ़ 32 - तनिक्षा खत्री, मितवा जेसंगभाई चौधरी, अगर क्वालिफाई हो
11:20 AM - फेंसिंग - मेन्स फॉइल इंडिविजुअल राउंड ऑफ़ 16 - सचिन, सनसम हेमश सिंह, अगर क्वालिफ़ाई करते हैं
11:20 AM - फ़ेंसिंग - विमेंस पे इंडिविजुअल राउंड ऑफ़ 16 - तनिक्षा खत्री, मितवा जेसंगभाई चौधरी, अगर क्वालिफ़ाई करते हैं
11:30 AM - बैडमिंटन - मेन्स टीम क्वार्टरफ़ाइनल - इंडिया बनाम जापान
12:00 PM - इक्वेस्ट्रियन - इवेंटिंग टीम शो जंपिंग - आशीष लिमये, फ़ौआद मिर्ज़ा, अर्जन नागरा
12:00 PM - इक्वेस्ट्रियन - इवेंटिंग इंडिविजुअल शो जंपिंग - आशीष लिमये, फ़ौआद मिर्ज़ा, अर्जन नागरा
12:00 PM - सॉफ़्ट टेनिस - मेन्स सिंगल्स ग्रुप C मैच 3 - आर्यन ठाकुर बनाम पो-यी चेन (चाइनीज़ ताइपे)
12:00 PM - फ़ेंसिंग - मेन्स फ़ॉइल इंडिविजुअल क्वार्टरफ़ाइनल - सचिन, सनसम हेमश सिंह, अगर क्वालिफ़ाई करते हैं
12:00 PM - फ़ेंसिंग - विमेंस पे इंडिविजुअल क्वार्टरफ़ाइनल - तनिक्षा खत्री, मितवा जेसंगभाई चौधरी, अगर क्वालिफ़ाई किया
12:40 PM - कराटे - मेन्स कुमाइट -84kg फ़ाइनल - चेतन भट्ट, अगर क्वालिफ़ाई किया (मेडल इवेंट)
12:50 PM - कराटे - विमेंस कुमाइट -55kg फ़ाइनल - अलीशा, अगर क्वालिफ़ाई किया (मेडल इवेंट)
1:30 PM से - बॉक्सिंग - मेन्स 55kg राउंड ऑफ़ 32 - जदुमणि सिंह मंडेंगबाम बनाम थापा चंद्र बहादुर (नेपाल)
1:50 PM - फ़ेंसिंग - मेन्स फ़ॉइल इंडिविजुअल सेमीफ़ाइनल - सचिन, अगर क्वालिफ़ाई किया
2:00 PM - ईस्पोर्ट्स - फ़ुटबॉल (ईफ़ुटबॉल) ग्रुप F मैच 3 - डेनियल पटेल, चिन्मय साहू बनाम मंगोलिया
2:10 PM - फ़ेंसिंग - मेन्स फ़ॉइल इंडिविजुअल सेमीफ़ाइनल - सनसम हेमश सिंह, अगर क्वालिफ़ाई किया
2:30 PM - फ़ेंसिंग - विमेंस पे इंडिविजुअल सेमीफ़ाइनल - तनिक्षा खत्री, अगर क्वालिफ़ाई किया
2:30 PM से - वुशु - विमेंस सांडा 60kg क्वार्टरफ़ाइनल - रोशिबिना देवी
दोपहर 2:30 बजे से - वुशु - पुरुषों का सांडा 56kg क्वार्टरफ़ाइनल - आर्यन
दोपहर 2:50 बजे - फ़ेंसिंग - महिलाओं का पे इंडिविजुअल सेमीफ़ाइनल - मितवा जेसंगभाई चौधरी, अगर क्वालिफ़ाई हो

2:55 PM - स्विमिंग - मेन्स 4x100m मेडले रिले फ़ाइनल - रोहित बेनेडिक्शन, दानुष सुरेश, ऋषभ दास, आकाश मणि, अगर क्वालिफ़ाई करते हैं (मेडल इवेंट)

3:10 PM - फ़ेंसिंग - मेन्स फ़ॉइल इंडिविजुअल मेडल बाउट - सचिन, अगर क्वालिफ़ाई करते हैं (मेडल इवेंट)
3:10 PM - फ़ेंसिंग - मेन्स फ़ॉइल इंडिविजुअल मेडल बाउट - सनसम हेमश सिंह, अगर क्वालिफ़ाई करते हैं (मेडल इवेंट)
3:30 PM - हॉकी - मेन्स पूल A मैच 6 - इंडिया बनाम श्रीलंका
3:30 PM - फ़ेंसिंग - विमेंस पे इंडिविजुअल मेडल बाउट - तनिक्षा खत्री, अगर क्वालिफ़ाई करते हैं (मेडल इवेंट)
3:30 PM - फ़ेंसिंग - विमेंस पे इंडिविजुअल मेडल बाउट - मितवा जेसंगभाई चौधरी, अगर क्वालिफ़ाई करते हैं (मेडल इवेंट)

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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