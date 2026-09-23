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Asian Games 2026 Day 4 Live Updates: मीराबाई चानू और मनु भाकर पर नजरें, भारत को आज मिल सकते हैं और भी मेडल

Asian Games 2026 Day 4 Live Updates: एशियन गेम्स 2026 के चौथे दिन भारत की नजरें कई मेडल्स जीतने पर होंगी. आइची नागोया में आज शूटिंग से लेकर वेटलिफ्टिंग और बैडमिंटन तक भारतीय खिलाड़ियों के पास इतिहास रचने का मौका है.

Written ByTarun Verma
Published: Sep 23, 2026, 06:25 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 06:46 AM IST
Asian Games 2026 Day 4 Live Updates: मीराबाई चानू और मनु भाकर पर नजरें, भारत को आज मिल सकते हैं और भी मेडल
23 September 2026 06:38 AM (IST)

Asian Games 2026 Day 4 Live Updates​: भारत को अभी तक किन इवेंट्स में मिले मेडल?

विमेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट (शूटिंग) - इलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्सा विनोद - सिल्वर मेडल

विमेंस 10 मीटर एयर राइफल (शूटिंग) - इलावेनिल वलारिवन - सिल्वर मेडल

मेन्स 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट (शूटिंग) - रुद्रांक्ष पाटिल, हिमांशु ढिल्लों और पार्थ राकेश माने - सिल्वर मेडल

60 किग्रा कैटेगरी ट्रेडिशनल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (MMA) - सुचिका तरियाल - ब्रॉन्ज मेडल

मेंस 10 मीटर एयर राइफल फाइनल (शूटिंग) - हिमांशु ढिल्लों - सिल्वर मेडल

मेंस 10 मीटर एयर राइफल फाइनल (शूटिंग) - रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल - ब्रॉन्ज मेडल

विमेंस एशियन गेम्स 2026 फाइनल (क्रिकेट) - भारतीय टीम महिला क्रिकेट टीम - गोल्ड मेडल

23 September 2026 06:36 AM (IST)

Asian Games 2026 Day 4 Live Updates: भारत ने अभी तक कितने मेडल जीते?

कुल मेडल - 7

गोल्ड - 1

सिल्वर - 4

ब्रॉन्ज - 2

23 September 2026 06:28 AM (IST)

Asian Games 2026 Day 4 Live Updates: मीराबाई चानू से भी मेडल की उम्मीद

वेटलिफ्टिंग में दिग्गज मीराबाई चानू महिला 49 किग्रा वर्ग के फाइनल में उतरेंगी और उनका लक्ष्य एशियन गेम्स का पहला मेडल जीतना होगा. दूसरी ओर, बैडमिंटन में भारतीय मेंस टीम की चीन के खिलाफ सेमीफाइनल भिड़ंत पर भी सभी की नजरें रहेंगी.

23 September 2026 06:27 AM (IST)

Asian Games 2026 Day 4 Live Updates: मनु भाकर पर नजरें

एशियन गेम्स 2026 के चौथे दिन भारत की नजरें कई मेडल्स जीतने पर होंगी. आइची नागोया में आज शूटिंग से लेकर वेटलिफ्टिंग और बैडमिंटन तक भारतीय खिलाड़ियों के पास इतिहास रचने का मौका है. सबसे ज्यादा उम्मीदें शूटिंग से हैं, जहां दो बार की ओलंपिक मेडल विजेता मनु भाकर के साथ शानदार फॉर्म में चल रहीं ईशा सिंह और सुरुचि सिंह फोगाट महिला 10 मीटर एयर पिस्टल के व्यक्तिगत फाइनल में उतरेंगी. ईशा और सुरुचि टीम इवेंट में भी भारत की चुनौती पेश करेंगी.

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About the Author

Tarun Verma

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

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