Asian Games 2026 Day 4 Live Updates: मीराबाई चानू और मनु भाकर पर नजरें, भारत को आज मिल सकते हैं और भी मेडल

विमेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट (शूटिंग) - इलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्सा विनोद - सिल्वर मेडल
विमेंस 10 मीटर एयर राइफल (शूटिंग) - इलावेनिल वलारिवन - सिल्वर मेडल
मेन्स 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट (शूटिंग) - रुद्रांक्ष पाटिल, हिमांशु ढिल्लों और पार्थ राकेश माने - सिल्वर मेडल
60 किग्रा कैटेगरी ट्रेडिशनल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (MMA) - सुचिका तरियाल - ब्रॉन्ज मेडल
मेंस 10 मीटर एयर राइफल फाइनल (शूटिंग) - हिमांशु ढिल्लों - सिल्वर मेडल
मेंस 10 मीटर एयर राइफल फाइनल (शूटिंग) - रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल - ब्रॉन्ज मेडल
विमेंस एशियन गेम्स 2026 फाइनल (क्रिकेट) - भारतीय टीम महिला क्रिकेट टीम - गोल्ड मेडल
कुल मेडल - 7
गोल्ड - 1
सिल्वर - 4
ब्रॉन्ज - 2
वेटलिफ्टिंग में दिग्गज मीराबाई चानू महिला 49 किग्रा वर्ग के फाइनल में उतरेंगी और उनका लक्ष्य एशियन गेम्स का पहला मेडल जीतना होगा. दूसरी ओर, बैडमिंटन में भारतीय मेंस टीम की चीन के खिलाफ सेमीफाइनल भिड़ंत पर भी सभी की नजरें रहेंगी.
एशियन गेम्स 2026 के चौथे दिन भारत की नजरें कई मेडल्स जीतने पर होंगी. आइची नागोया में आज शूटिंग से लेकर वेटलिफ्टिंग और बैडमिंटन तक भारतीय खिलाड़ियों के पास इतिहास रचने का मौका है. सबसे ज्यादा उम्मीदें शूटिंग से हैं, जहां दो बार की ओलंपिक मेडल विजेता मनु भाकर के साथ शानदार फॉर्म में चल रहीं ईशा सिंह और सुरुचि सिंह फोगाट महिला 10 मीटर एयर पिस्टल के व्यक्तिगत फाइनल में उतरेंगी. ईशा और सुरुचि टीम इवेंट में भी भारत की चुनौती पेश करेंगी.
Asian Games 2026 Day 4 Live Updates: एशियन गेम्स 2026 के चौथे दिन भारत की नजरें कई मेडल्स जीतने पर होंगी. आइची नागोया में आज शूटिंग से लेकर वेटलिफ्टिंग और बैडमिंटन तक भारतीय खिलाड़ियों के पास इतिहास रचने का मौका है. सबसे ज्यादा उम्मीदें शूटिंग से हैं, जहां दो बार की ओलंपिक मेडल विजेता मनु भाकर के साथ शानदार फॉर्म में चल रहीं ईशा सिंह और सुरुचि सिंह फोगाट महिला 10 मीटर एयर पिस्टल के व्यक्तिगत फाइनल में उतरेंगी. ईशा और सुरुचि टीम इवेंट में भी भारत की चुनौती पेश करेंगी. वहीं, वेटलिफ्टिंग में दिग्गज मीराबाई चानू महिला 49 किग्रा वर्ग के फाइनल में उतरेंगी और उनका लक्ष्य एशियन गेम्स का पहला मेडल जीतना होगा. दूसरी ओर, बैडमिंटन में भारतीय मेंस टीम की चीन के खिलाफ सेमीफाइनल भिड़ंत पर भी सभी की नजरें रहेंगी.