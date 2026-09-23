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Asian Games Day 5 Live Updates: मेंस स्कीट टीम ने जीता ब्रॉन्ज, सॉफ्ट टेन‍िस में भी कांस्य, भारत के खाते में कुल 10 मेडल

Asian Games 2026 Day 5 Live News Updates: एशियन गेम्स 2026 में भारत के लिए पांचवां दिन अभी तक उतार-चढ़ाव से भरा रहा है. स्कीट शूटिंग में भारतीय मेंस और विमेंस टीम ने लगातार मेडल जीते.

Written ByTarun Verma
Published: Sep 23, 2026, 06:25 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 11:34 AM IST
Asian Games Day 5 Live Updates: मेंस स्कीट टीम ने जीता ब्रॉन्ज, सॉफ्ट टेन‍िस में भी कांस्य, भारत के खाते में कुल 10 मेडल
23 September 2026 11:30 AM (IST)

Asian Games Day 5 Live Updates: राउंड ऑफ 16 में स्क्वैश खिलाड़ी अभय सिंह

भारत के स्टार स्क्वैश खिलाड़ी अभय सिंह ने एशियन गेम्स 2026 में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है. मेंस सिंगल्स के शुरुआती मुकाबले में अभय सिंह ने थाईलैंड के अरकाराडेट अरकाराहिरुन्या को एकतरफा अंदाज में मात देकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली. अभय ने मुकाबले में अपना दबदबा पूरी तरह कायम रखा और 11-1, 11-0, 11-2 से शानदार जीत दर्ज की. थाई खिलाड़ी पूरे मुकाबले में अभय के सामने संघर्ष करता नजर आया. इस जीत के साथ अभय सिंह ने अगले दौर में दमदार एंट्री कर ली है.

23 September 2026 11:23 AM (IST)

Asian Games Day 5 Live Updates: महिला स्कीट फाइनल में परिनाज धालीवाल का सफर खत्म

महिला स्कीट फाइनल में परिनाज धालीवाल का सफर खत्म हो गया है. वहीं, राइजा ढिल्लों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखी है. फाइनल के पहले एलिमिनेशन राउंड में राइजा ढिल्लों ने 4 में से 4 निशाने सटीक लगाए, जिससे उनका कुल स्कोर 10 हो गया. दूसरी ओर, परिनाज धालीवाल दबाव में नजर आईं और उन्होंने 4 में से सिर्फ 2 निशाने साधे. इसके साथ उनका कुल स्कोर 8 रह गया. कम स्कोर के चलते परिनाज धालीवाल को 8वें स्थान पर बाहर होना पड़ा. चीन की ची भी 7वें स्थान पर रहते हुए प्रतियोगिता से बाहर हो गईं. इस तरह महिला स्कीट फाइनल में शुरुआती दो एलिमिनेशन तय हो गए हैं. चीन की जियांग यिटिंग ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 12 में से 12 निशाने सटीक लगाए हैं. उनके इस परफेक्ट प्रदर्शन ने फाइनल का रोमांच और बढ़ा दिया है.

23 September 2026 11:10 AM (IST)

Asian Games Day 5 Live Updates: मीराबाई चानू स्नैच में तीसरे स्थान पर पहुंचीं

मीराबाई चानू ने एशियन गेम्स 2026 में शानदार शुरुआत करते हुए स्नैच में 87 किग्रा वजन सफलतापूर्वक उठा लिया है. इसके साथ ही उन्होंने 49 किग्रा महिला वर्ग में अपने तीनों स्नैच प्रयास सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं. हालांकि, इस समय वह तीसरे स्थान पर चल रही हैं. इंडोनेशिया की विजयाना ने 88 किग्रा का स्नैच उठाकर मीराबाई से बढ़त बना ली है, जबकि उत्तर कोरिया की सॉन्ग गुम 94 किग्रा के शानदार स्नैच के साथ टॉप पर हैं. अब मीराबाई चानू की नजर क्लीन एंड जर्क में जोरदार वापसी करते हुए मेडल की स्थिति मजबूत करने पर होगी.

23 September 2026 11:05 AM (IST)

Asian Games 2026 Day 5 Live Updates​: भारत को अभी तक किन इवेंट्स में मिले मेडल?

विमेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट (शूटिंग) - इलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्सा विनोद - सिल्वर मेडल

विमेंस 10 मीटर एयर राइफल (शूटिंग) - इलावेनिल वलारिवन - सिल्वर मेडल

मेन्स 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट (शूटिंग) - रुद्रांक्ष पाटिल, हिमांशु ढिल्लों और पार्थ राकेश माने - सिल्वर मेडल

60 किग्रा कैटेगरी ट्रेडिशनल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (MMA) - सुचिका तरियाल - ब्रॉन्ज मेडल

मेंस 10 मीटर एयर राइफल फाइनल (शूटिंग) - हिमांशु ढिल्लों - सिल्वर मेडल

मेंस 10 मीटर एयर राइफल फाइनल (शूटिंग) - रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल - ब्रॉन्ज मेडल

विमेंस एशियन गेम्स 2026 फाइनल (क्रिकेट) - भारतीय टीम महिला क्रिकेट टीम - गोल्ड मेडल

एशियन गेम्स विमेंस स्कीट टीम इवेंट - राइजा ढिल्लों, परिनाज धालीवाल और माहेश्वरी चौहान - ब्रॉन्ज मेडल

एशियन गेम्स मेंस स्कीट टीम इवेंट - अनंत नारूका, मैराज अहमद खान और भावतेज्ञ सिंह - ब्रॉन्ज मेडल

एशियन गेम्स सॉफ्ट टेनिस - जय मीणा - ब्रॉन्ज मेडल

23 September 2026 10:59 AM (IST)

Asian Games 2026 Day 5 Live Updates: भारत ने अभी तक कितने मेडल जीते?

कुल मेडल - 10

गोल्ड - 1

सिल्वर - 4

ब्रॉन्ज - 5

23 September 2026 10:54 AM (IST)

Asian Games 2026 Day 5 Live Updates: जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस में जीता ब्रॉन्ज मेडल

सॉफ्ट टेनिस मेंस सिंगल्स में शानदार प्रदर्शन कर रहे जय मीणा को चोट के कारण मुकाबले के अहम पड़ाव पर मैदान छोड़ना पड़ा. चोट की वजह से वह इवेंट के सेमीफाइनल मुकाबले में आगे नहीं खेल सके और उन्हें ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा. यह एशियन गेम्स के इतिहास में सॉफ्ट टेनिस में भारत का पहला मेडल है.

23 September 2026 10:38 AM (IST)

Asian Games 2026 Day 5 Live Updates: पुरुष स्कीट टीम ने जीता ब्रॉन्ज मेडल

भारत के निशानेबाजों ने एशियन गेम्स 2026 में एक बार फिर देश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है. अनंत नारूका, मैराज अहमद खान और भवतेघ सिंह की भारतीय पुरुष स्कीट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया. भारतीय टीम ने पुरुषों की स्कीट टीम स्पर्धा में तीसरे स्थान पर रहते हुए पोडियम में जगह बनाई. यह स्कीट इवेंट में भारत का दूसरा मेडल है, जिससे शूटिंग में देश की मेडल टैली में एक और इजाफा हुआ है. अब भारत के कुल 9 मेडल हो गए हैं. 

23 September 2026 10:27 AM (IST)

Asian Games 2026 Day 5 Live Updates: गिशो निधि कुमारेशन ने राउंड ऑफ 16 में बनाई जगह

गिशो निधि कुमारेशन ने पुरुषों के सेबर व्यक्तिगत इवेंट में शानदार जीत दर्ज करते हुए राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है. उन्होंने राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में लाओस के क्वेंटिन ज्यॉफ्रॉय को 15-8 से आसानी से शिकस्त दी.

23 September 2026 10:19 AM (IST)

Asian Games 2026 Day 5: मीना देवी नाओरेम का सफर खत्म

भारत की मीना देवी नाओरेम को महिलाओं की व्यक्तिगत फॉयल स्पर्धा में राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा. दक्षिण कोरिया की पार्क जिही ने शुरुआत से ही शानदार खेल दिखाते हुए मुकाबले पर पूरी तरह पकड़ बनाए रखी. पार्क जिही ने लगातार अंक जुटाते हुए मीना देवी नाओरेम को दबाव में रखा और मुकाबला 15-3 के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया. इस जीत के साथ दक्षिण कोरियाई खिलाड़ी ने अगले दौर में जगह बना ली, जबकि मीना देवी नाओरेम का एशियन खेल 2026 अभियान यहीं समाप्त हो गया.

23 September 2026 10:19 AM (IST)

Asian Games 2026 Day 5 Live Updates: दक्षिण कोरिया की चो गाउन ने जीता गोल्ड, मनु भाकर प्रतियोगिता से बाहर

एशियन गेम्स 2026 के पांचवें दिन भारत को शूटिंग में बड़ा झटका लगा है. महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत की स्टार शूटर मनु भाकर मेडल जीतने से चूक गईं. मनु 181.1 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर रहीं और 18वें शॉट के बाद प्रतियोगिता से बाहर हो गईं. दक्षिण कोरिया की चो गाउन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 246.3 अंकों के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया. उन्होंने इस दौरान एशियन रिकॉर्ड भी कायम किया. चीन की शेन यियाओ ने 241.3 अंकों के साथ सिल्वर मेडल हासिल किया, जबकि उनकी हमवतन जियांग रानशिन ने 221.6 अंकों के साथ ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया. मनु भाकर ने फाइनल में पांचवां स्थान हासिल किया. 18वें शॉट के बाद उनका सफर खत्म हो गया. वहीं, चेंग येन-चिंग 200.7 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहीं और 20वें शॉट के बाद बाहर हुईं. वियतनाम की नगुएन थुई ट्रांग छठे स्थान पर रहीं. कजाकिस्तान की वैलेरिया पोपेलोवा सातवें और ईरान की सामिएह यासी आठवें स्थान पर रहीं.

23 September 2026 09:36 AM (IST)

Asian Games 2026 Day 5 Live Updates​: मनु भाकर का सपना टूटा

भारत की स्टार शूटर मनु भाकर के लिए महिला 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल का अंत निराशाजनक रहा. मनु भाकर 181.1 अंकों के स्कोर के साथ पांचवें स्थान पर रहीं और मेडल की दौड़ से बाहर हो गईं. वह आखिरी एलिमिनेशन तक पदक की रेस में बनी हुई थीं, लेकिन बेहद मामूली अंतर से पोडियम पर जगह बनाने से चूक गईं. फाइनल में दक्षिण कोरिया की चू गेउन 184.5 पॉइंट के साथ टॉप पर बनी हुई हैं. वहीं चीन की जियांग रैनक्सिन 182.0 अंक लेकर दूसरे स्थान पर हैं. चीनी ताइपे की चेंग येन-चिंग और चीन की शेन यियाओ 181.9 अंकों के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं.

23 September 2026 08:55 AM (IST)

Asian Games 2026 Day 5 Live Updates​: भारत को अभी तक किन इवेंट्स में मिले मेडल?

विमेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट (शूटिंग) - इलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्सा विनोद - सिल्वर मेडल

विमेंस 10 मीटर एयर राइफल (शूटिंग) - इलावेनिल वलारिवन - सिल्वर मेडल

मेन्स 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट (शूटिंग) - रुद्रांक्ष पाटिल, हिमांशु ढिल्लों और पार्थ राकेश माने - सिल्वर मेडल

60 किग्रा कैटेगरी ट्रेडिशनल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (MMA) - सुचिका तरियाल - ब्रॉन्ज मेडल

मेंस 10 मीटर एयर राइफल फाइनल (शूटिंग) - हिमांशु ढिल्लों - सिल्वर मेडल

मेंस 10 मीटर एयर राइफल फाइनल (शूटिंग) - रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल - ब्रॉन्ज मेडल

विमेंस एशियन गेम्स 2026 फाइनल (क्रिकेट) - भारतीय टीम महिला क्रिकेट टीम - गोल्ड मेडल

विमेंस स्कीट टीम इवेंट - राइजा ढिल्लों, परिनाज धालीवाल और माहेश्वरी चौहान - ब्रॉन्ज मेडल

23 September 2026 08:51 AM (IST)

Asian Games 2026 Day 5 Live Updates: भारत ने अभी तक कितने मेडल जीते?

कुल मेडल - 8

गोल्ड - 1

सिल्वर - 4

ब्रॉन्ज - 3

23 September 2026 08:42 AM (IST)

Asian Games 2026 Day 5 Live Updates: महिला स्कीट टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता

भारत ने महिला स्कीट टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता. राइजा ढिल्लों, परिनाज धालीवाल और माहेश्वरी चौहान ने महिला स्कीट टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता. राइजा ढिल्लों और परिनाज धालीवाल ने 125 में से 111-111 अंक हासिल किए, जबकि माहेश्वरी चौहान ने 109 अंक जुटाए. तीनों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने ब्रॉन्ज मेडल पक्का किया. इस स्पर्धा में चीन ने 346 अंकों के साथ गोल्ड मेडल जीता, जबकि कजाकिस्तान ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया. इस तरह भारत की राइजा, परिनाज और माहेश्वरी की तिकड़ी ने एशियन गेम्स 2026 के चौथे दिन शूटिंग में देश को एक और पोडियम फिनिश दिला दी.

23 September 2026 08:39 AM (IST)

Asian Games 2026 Day 5 Live Updates: कैनो स्प्रिंट में पार्वती गीता और फाइरेम्बम सोनिया देवी सेमीफाइनल में

कैनो स्प्रिंट के महिला कयाक डबल 500 मीटर इवेंट में भारत की पार्वती गीता और फाइरेम्बम सोनिया देवी ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है. हालांकि, भारतीय जोड़ी हीट ए में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी और सीधे फाइनल ए के लिए क्वालीफाई करने से चूक गई. भारतीय जोड़ी ने 2:02.538 का समय निकाला और अपनी हीट में आखिरी स्थान पर रही. वह हीट की विजेता जोड़ी से 14.820 सेकेंड पीछे रही. इस हीट से केवल टॉप तीन जोड़ियों को सीधे फाइनल ए में प्रवेश मिलना था, ऐसे में भारत की जोड़ी को अब सेमीफाइनल के रास्ते फाइनल में पहुंचने की चुनौती का सामना करना होगा. अब पार्वती गीता और सोनिया देवी की नजरें सेमीफाइनल में अपने प्रदर्शन को बेहतर करने पर होंगी. भारतीय जोड़ी के पास अब वापसी का मौका है और वह सेमीफाइनल में दमदार प्रदर्शन कर मेडल रेस में जगह बनाने की कोशिश करेगी.

23 September 2026 08:37 AM (IST)

Asian Games 2026 Day 5 Live Updates: विमेंस फॉयल में मीना देवी और जॉयस ने राउंड ऑफ-32 में बनाई जगह

महिला फॉयल इंडिविजुअल इवेंट में भारत की मीना देवी नाओरेम और जॉयस अशिता स्टालिनराज ने राउंड ऑफ-32 में अपनी जगह पक्की कर ली है. दोनों खिलाड़ियों ने अपने-अपने छह सदस्यीय पूल में पांचवें स्थान पर रहने के बावजूद नॉकआउट चरण में प्रवेश किया. अब राउंड ऑफ-32 में मीना देवी नाओरेम का सामना दक्षिण कोरिया की पार्क जीही से होगा, जबकि जॉयस अशिता स्टालिनराज कजाकिस्तान की एलोना ग्नोयेवा के खिलाफ चुनौती पेश करेंगी.

23 September 2026 08:29 AM (IST)

Asian Games 2026 Day 5 Live Updates: जय मीना ने भारत के लिए एक और मेडल किया पक्का

एशियन गेम्स 2026 के पांचवें दिन भारत ने सॉफ्ट टेनिस में इतिहास रच दिया. जय मीना ने फिलीपींस के शेरविन नुगिट को बेहद रोमांचक क्वार्टरफाइनल मुकाबले में 4-3 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल का टिकट कटाया. मीना ने 0-4, 4-2, 2-4, 5-3, 2-4, 7-5 के स्कोर से मुकाबला अपने नाम किया. इस जीत के साथ ही भारत का सॉफ्ट टेनिस में एशियन गेम्स का मेडल पक्का हो गया है. मुकाबले में जय मीना को कई बार पिछड़ने के बावजूद हार नहीं मानी. उतार-चढ़ाव से भरे इस मुकाबले में उन्होंने शानदार धैर्य और जुझारूपन दिखाया. निर्णायक सेट में मीना ने 7-5 से बाजी मारकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली.

23 September 2026 08:18 AM (IST)

Asian Games 2026 Day 5 Live Updates: रेगू में भारत ने फिलीपींस पर बनाई 2-0 की बढ़त

पुरुषों के टीम रेगु के ग्रुप बी मुकाबले में भारत ने फिलीपींस को लगातार दूसरे मैच में भी शिकस्त देकर मुकाबले में 2-0 की बढ़त बना ली है. दूसरे मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने जबरदस्त धैर्य और जुझारूपन दिखाया. मुकाबला बेहद रोमांचक रहा और निर्णायक गेम के दौरान इंजरी टाइमआउट के कारण तनाव भी बढ़ गया, लेकिन भारतीय टीम ने अपना संयम बनाए रखते हुए जीत अपने नाम कर ली. अब सभी की नजरें तीसरे मैच पर टिक गई हैं. भारत के लिए यहां 3-0 से क्लीन स्वीप बेहद अहम होगा, क्योंकि यह जीत उसकी क्वालिफिकेशन की उम्मीदों को जिंदा रखने में बड़ी भूमिका निभा सकती है.

23 September 2026 07:37 AM (IST)

Asian Games 2026 Day 5 Live Updates: मनु भाकर ने फाइनल में बनाई जगह

स्टार शूटर मनु भाकर ने शानदार वापसी करते हुए महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में जगह पक्की कर ली है. मनु ने क्वालिफिकेशन में 579-20x का स्कोर करते हुए तीसरे स्थान पर रहते हुए मेडल राउंड के लिए क्वालिफाई किया. मनु भाकर ने क्वालिफिकेशन की शुरुआत 95 के साधारण स्कोर के साथ की थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने लगातार अपने प्रदर्शन में सुधार किया. दबाव के बीच शानदार संयम दिखाते हुए मनु ने बाकी सीरीज में दमदार निशाने लगाए और आखिरकार टॉप-3 में जगह बना ली. अन्य भारतीय निशानेबाजों के लिए क्वालिफिकेशन राउंड उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, लेकिन मनु की शानदार वापसी ने शूटिंग में भारत की मेडल उम्मीदों को मजबूत बनाए रखा है. अब सभी की नजरें फाइनल पर होंगी. महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल का फाइनल सुबह 9 बजे IST से खेला जाएगा, जहां मनु भाकर एशियन गेम्स में मेडल के लिए चुनौती पेश करेंगी.

23 September 2026 07:15 AM (IST)

Asian Games 2026 Day 5 Live Updates: रोइंग और कैनो स्प्रिंट में भारत को लगा झटका

एशियन गेम्स 2026 के चौथे दिन रोइंग और कैनो स्प्रिंट में भारत का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. पुरुषों की पेयर हीट में जसविंदर सिंह और नितिन कुमार की जोड़ी चौथे और आखिरी स्थान पर रही. भारतीय जोड़ी ने 6:36.90 का समय निकाला और टॉप पोजिशन पर रहने वाली जोड़ी से करीब 16 सेकंड पीछे रही. इस नतीजे के बाद दोनों ने फाइनल B में जगह बनाई है, जहां मेडल जीतने का मौका नहीं होगा. वहीं, महिलाओं की कैनो सिंगल 200 मीटर स्पर्धा में मेघा प्रदीप भी फाइनल A में पहुंचने से चूक गईं. मेघा ने 49.675 सेकंड का समय लेकर पांचवां स्थान हासिल किया और वह टॉप पोजिशन वाली खिलाड़ी से करीब 2.733 सेकंड पीछे रहीं. हालांकि, उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है. मेघा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं, जिससे उनके पास प्रतियोगिता में आगे बढ़ने का मौका बरकरार है.

23 September 2026 06:38 AM (IST)

Asian Games 2026 Day 5 Live Updates​: भारत को अभी तक किन इवेंट्स में मिले मेडल?

विमेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट (शूटिंग) - इलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्सा विनोद - सिल्वर मेडल

विमेंस 10 मीटर एयर राइफल (शूटिंग) - इलावेनिल वलारिवन - सिल्वर मेडल

मेन्स 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट (शूटिंग) - रुद्रांक्ष पाटिल, हिमांशु ढिल्लों और पार्थ राकेश माने - सिल्वर मेडल

60 किग्रा कैटेगरी ट्रेडिशनल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (MMA) - सुचिका तरियाल - ब्रॉन्ज मेडल

मेंस 10 मीटर एयर राइफल फाइनल (शूटिंग) - हिमांशु ढिल्लों - सिल्वर मेडल

मेंस 10 मीटर एयर राइफल फाइनल (शूटिंग) - रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल - ब्रॉन्ज मेडल

विमेंस एशियन गेम्स 2026 फाइनल (क्रिकेट) - भारतीय टीम महिला क्रिकेट टीम - गोल्ड मेडल

23 September 2026 06:36 AM (IST)

Asian Games 2026 Day 5 Live Updates: भारत ने अभी तक कितने मेडल जीते?

कुल मेडल - 7

गोल्ड - 1

सिल्वर - 4

ब्रॉन्ज - 2

23 September 2026 06:28 AM (IST)

Asian Games 2026 Day 5 Live Updates: मीराबाई चानू से भी मेडल की उम्मीद

वेटलिफ्टिंग में दिग्गज मीराबाई चानू महिला 49 किग्रा वर्ग के फाइनल में उतरेंगी और उनका लक्ष्य एशियन गेम्स का पहला मेडल जीतना होगा. दूसरी ओर, बैडमिंटन में भारतीय मेंस टीम की चीन के खिलाफ सेमीफाइनल भिड़ंत पर भी सभी की नजरें रहेंगी.

23 September 2026 06:27 AM (IST)

Asian Games 2026 Day 5 Live Updates: मनु भाकर पर नजरें

एशियन गेम्स 2026 के पांचवें दिन भारत की नजरें कई मेडल्स जीतने पर होंगी. आइची नागोया में आज शूटिंग से लेकर वेटलिफ्टिंग और बैडमिंटन तक भारतीय खिलाड़ियों के पास इतिहास रचने का मौका है. सबसे ज्यादा उम्मीदें शूटिंग से हैं, जहां दो बार की ओलंपिक मेडल विजेता मनु भाकर के साथ शानदार फॉर्म में चल रहीं ईशा सिंह और सुरुचि सिंह फोगाट महिला 10 मीटर एयर पिस्टल के व्यक्तिगत फाइनल में उतरेंगी. ईशा और सुरुचि टीम इवेंट में भी भारत की चुनौती पेश करेंगी.

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Tarun Verma

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

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