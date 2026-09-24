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Asian Games Day 6 Live Updates: रोशिबिना देवी ने जीता सिल्वर मेडल, फाइनल में झांग शियाओयू से मिली हार

Asian Games Day 6 Live Updates: एशियन गेम्स 2026 के छठे दिन भारत की नजरें अब और मेडल्स पर होंगी. पांचवें दिन ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद भारतीय दल नए जोश के साथ मैदान में उतरने को तैयार है.

Written ByTarun Verma
Published: Sep 24, 2026, 06:11 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 06:29 AM IST
Asian Games Day 6 Live Updates: रोशिबिना देवी ने जीता सिल्वर मेडल, फाइनल में झांग शियाओयू से मिली हार
24 September 2026 06:26 AM (IST)

Asian Games Day 6 Live Updates: रोशिबिना ने जीता सिल्वर मेडल

भारत की वुशु स्टार नाओरेम रोशिबिना देवी को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा है. महिलाओं के सांडा 60 किग्रा फाइनल में चीन की झांग शियाओयू से हारने के बाद, नाओरेम रोशिबिना देवी का एशियन गेम्स का सफर सिल्वर मेडल के साथ खत्म हुआ.

24 September 2026 06:13 AM (IST)

Asian Games Day 6 Live Updates: फैंस की नजर रोशिबिना देवी पर के मैच पर

सबसे ज्यादा नजरें वुशू स्टार रोशिबिना देवी पर होंगी, जो महिलाओं के 60 किग्रा सांडा फाइनल में चीन की शियाओयू झांग के खिलाफ गोल्ड मेडल के लिए उतरेंगी. भारत की कोशिश छठे दिन अपने मेडल्स की संख्या को और बढ़ाने की होगी.

24 September 2026 06:12 AM (IST)

Asian Games Day 6 Live Updates: आज भारत जीत सकता है कई मेडल

एशियन गेम्स 2026 के छठे दिन भारत की नजरें अब और मेडल्स पर होंगी. पांचवें दिन ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद भारतीय दल नए जोश के साथ मैदान में उतरने को तैयार है. जहां वेटलिफ्टिंग में लंबे इंतजार के बाद आया मेडल चर्चा में रहा. वहीं, सतनाम सिंह और सलमान खान ने पुरुष डबल स्कल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत के खाते में एक और मेडल जोड़ दिया है. गुरुवार को एथलेटिक्स का भी आगाज होने जा रहा है, जबकि शूटिंग, हॉकी और कबड्डी में भारतीय खिलाड़ियों का अभियान जारी रहेगा.

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Asian Games 2026

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Tarun Verma

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

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