Asian Games Day 6 Live Updates: रोशिबिना देवी ने जीता सिल्वर मेडल, फाइनल में झांग शियाओयू से मिली हार

भारत की वुशु स्टार नाओरेम रोशिबिना देवी को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा है. महिलाओं के सांडा 60 किग्रा फाइनल में चीन की झांग शियाओयू से हारने के बाद, नाओरेम रोशिबिना देवी का एशियन गेम्स का सफर सिल्वर मेडल के साथ खत्म हुआ.
सबसे ज्यादा नजरें वुशू स्टार रोशिबिना देवी पर होंगी, जो महिलाओं के 60 किग्रा सांडा फाइनल में चीन की शियाओयू झांग के खिलाफ गोल्ड मेडल के लिए उतरेंगी. भारत की कोशिश छठे दिन अपने मेडल्स की संख्या को और बढ़ाने की होगी.
एशियन गेम्स 2026 के छठे दिन भारत की नजरें अब और मेडल्स पर होंगी. पांचवें दिन ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद भारतीय दल नए जोश के साथ मैदान में उतरने को तैयार है. जहां वेटलिफ्टिंग में लंबे इंतजार के बाद आया मेडल चर्चा में रहा. वहीं, सतनाम सिंह और सलमान खान ने पुरुष डबल स्कल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत के खाते में एक और मेडल जोड़ दिया है. गुरुवार को एथलेटिक्स का भी आगाज होने जा रहा है, जबकि शूटिंग, हॉकी और कबड्डी में भारतीय खिलाड़ियों का अभियान जारी रहेगा.
Asian Games Day 6 Live Updates: एशियन गेम्स 2026 के छठे दिन भारत की नजरें अब और मेडल्स पर होंगी. पांचवें दिन ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद भारतीय दल नए जोश के साथ मैदान में उतरने को तैयार है. जहां वेटलिफ्टिंग में लंबे इंतजार के बाद आया मेडल चर्चा में रहा. वहीं, सतनाम सिंह और सलमान खान ने पुरुष डबल स्कल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत के खाते में एक और मेडल जोड़ दिया है. गुरुवार को एथलेटिक्स का भी आगाज होने जा रहा है, जबकि शूटिंग, हॉकी और कबड्डी में भारतीय खिलाड़ियों का अभियान जारी रहेगा. इन मुकाबलों के बीच सबसे ज्यादा नजरें वुशू स्टार रोशिबिना देवी पर होंगी, जो महिलाओं के 60 किग्रा सांडा फाइनल में चीन की शियाओयू झांग के खिलाफ गोल्ड मेडल के लिए उतरेंगी. भारत की कोशिश छठे दिन अपने मेडल्स की संख्या को और बढ़ाने की होगी.