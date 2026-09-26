Asian Games 2026 Day 8 Live: भारत के खाते एक और मेडल, सावन बरवाल ने मैराथन में जीता सिल्वर

Asian Games 2026 Day 8 Live: 26 सितंबर को एक बार फिर एशियन गेम्स में भारत के मेडल के आंकड़े बढ़ते नजर आ सकते हैं. 8वां दिन भी रोमांचक होगा, क्योंकि भारतीय खिलाड़ी 15 खेलों में हिस्सा लेंगे. इस लिस्ट में शूटिंग, घुड़सवारी, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, हॉकी, कबड्डी, स्क्वैश, तीरंदाजी, ई-स्पोर्ट्स, कैनो स्प्रिंट, फेंसिंग, सेलिंग, सर्फिंग और टेबल टेनिस शामिल हैं. पुरुष और महिला कबड्डी टीमों के पास गोल्ड मेडल जीतने का मौका होगा, क्योंकि वे दोनों ही टीमें फाइनल में ईरान का सामना करेंगी.