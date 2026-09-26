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Asian Games 2026 Day 8 Live: भारत के खाते एक और मेडल, सावन बरवाल ने मैराथन में जीता सिल्वर

Asian Games 2026 Day 8 Live: 8वां दिन भी रोमांचक होगा, क्योंकि भारतीय खिलाड़ी 15 खेलों में हिस्सा लेंगे. इस लिस्ट में शूटिंग, घुड़सवारी, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, हॉकी, कबड्डी, स्क्वैश, तीरंदाजी, ई-स्पोर्ट्स, कैनो स्प्रिंट, फेंसिंग, सेलिंग, सर्फिंग और टेबल टेनिस शामिल हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Sep 26, 2026, 06:33 AM IST|Updated: Sep 26, 2026, 07:33 AM IST
Asian Games 2026 Day 8 Live: भारत के खाते एक और मेडल, सावन बरवाल ने मैराथन में जीता सिल्वर
26 September 2026 07:11 AM (IST)

Asian Games 2026 Live: लक्ष्य सेन का टूटा सपना

लक्ष्य सेन का सपना टूट गया है. उनका शॉट बैकलाइन के पार चला गया और लोह कीन यू को छह मैच पॉइंट मिल गए. पूर्व वर्ल्ड चैंपियन लोह कीन यू ने लक्ष्य सेन को 21-12, 15-21, 21-14 से हरा दिया.

26 September 2026 06:41 AM (IST)

Asian Games 2026 Live: लक्ष्य सेन का रोमांचक मुकाबला

सिंगापुर के पूर्व वर्ल्ड चैंपियन लो कीन यू और लक्ष्य सेन के बीच रोमांचक टक्कर देखने को मिल रही है. लक्ष्य सेन पूरा जोर लगा रहे हैं, पहले वह 9-14 से पीछे थे. लेकिन उन्होंने लगातार 4 पाइंट मारे और अंतर को 13-14 तक पहुंचाया. लेकिन लो कीन उन्हें बराबरी नहीं करने दे रहे हैं. उन्होंने लगातार तीन बेहतरीन पॉइंट जीतकर स्कोर को 19-14 कर दिया है.

26 September 2026 06:36 AM (IST)

Asian Games 2026 Live: सावन का नया नेशनल रिकॉर्ड

सावन ने नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है. उन्होंने 2 घंटे 11 मिनट 37 सेकंड में रेस पूरी की. जापान के इचिताका यामाशिता (2:10:49) ने गोल्ड और चीन के फेंग पेइयू (2:12:13) ने ब्रॉन्ज मेडल जीता. सावन एशियन गेम्स के इस इवेंट मेडल जीतने वाले चौथे एथलीट बने हैं. इससे पहले छोटा सिंह (गोल्ड, 1951 नई दिल्ली), सूरत माथुर (ब्रॉन्ज, 1951 नई दिल्ली) और एच के सीताराम (ब्रॉन्ज, 1982 नई दिल्ली) मेडल जीत चुके हैं.

26 September 2026 06:34 AM (IST)

Asian Games 2026 Live: सावन बारवाल ने रचा इतिहास

पुरुषों की मैराथन में भारत के सावन बरवाल ने सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है. किसी भी भारतीय पुरुष ने विदेश में एशियाई खेलों की मैराथन में मेडल नहीं जीता है.

 

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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