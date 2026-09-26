Asian Games 2026 Day 8 Live: भारत के खाते एक और मेडल, सावन बरवाल ने मैराथन में जीता सिल्वर

लक्ष्य सेन का सपना टूट गया है. उनका शॉट बैकलाइन के पार चला गया और लोह कीन यू को छह मैच पॉइंट मिल गए. पूर्व वर्ल्ड चैंपियन लोह कीन यू ने लक्ष्य सेन को 21-12, 15-21, 21-14 से हरा दिया.
सिंगापुर के पूर्व वर्ल्ड चैंपियन लो कीन यू और लक्ष्य सेन के बीच रोमांचक टक्कर देखने को मिल रही है. लक्ष्य सेन पूरा जोर लगा रहे हैं, पहले वह 9-14 से पीछे थे. लेकिन उन्होंने लगातार 4 पाइंट मारे और अंतर को 13-14 तक पहुंचाया. लेकिन लो कीन उन्हें बराबरी नहीं करने दे रहे हैं. उन्होंने लगातार तीन बेहतरीन पॉइंट जीतकर स्कोर को 19-14 कर दिया है.
सावन ने नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है. उन्होंने 2 घंटे 11 मिनट 37 सेकंड में रेस पूरी की. जापान के इचिताका यामाशिता (2:10:49) ने गोल्ड और चीन के फेंग पेइयू (2:12:13) ने ब्रॉन्ज मेडल जीता. सावन एशियन गेम्स के इस इवेंट मेडल जीतने वाले चौथे एथलीट बने हैं. इससे पहले छोटा सिंह (गोल्ड, 1951 नई दिल्ली), सूरत माथुर (ब्रॉन्ज, 1951 नई दिल्ली) और एच के सीताराम (ब्रॉन्ज, 1982 नई दिल्ली) मेडल जीत चुके हैं.
पुरुषों की मैराथन में भारत के सावन बरवाल ने सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है. किसी भी भारतीय पुरुष ने विदेश में एशियाई खेलों की मैराथन में मेडल नहीं जीता है.
Asian Games 2026 Day 8 Live: 26 सितंबर को एक बार फिर एशियन गेम्स में भारत के मेडल के आंकड़े बढ़ते नजर आ सकते हैं. 8वां दिन भी रोमांचक होगा, क्योंकि भारतीय खिलाड़ी 15 खेलों में हिस्सा लेंगे. इस लिस्ट में शूटिंग, घुड़सवारी, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, हॉकी, कबड्डी, स्क्वैश, तीरंदाजी, ई-स्पोर्ट्स, कैनो स्प्रिंट, फेंसिंग, सेलिंग, सर्फिंग और टेबल टेनिस शामिल हैं. पुरुष और महिला कबड्डी टीमों के पास गोल्ड मेडल जीतने का मौका होगा, क्योंकि वे दोनों ही टीमें फाइनल में ईरान का सामना करेंगी.