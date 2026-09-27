Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /खेल-खिलाड़ी
  • /Asian Games Day 9 Live Updates: भारतीय मिक्स्ड रिकर्व टीम सेमीफाइनल में पहुंची, अभय और अनाहत की नजर स्क्वैश में गोल्ड जीतने पर
Live Now

Asian Games Day 9 Live Updates: भारतीय मिक्स्ड रिकर्व टीम सेमीफाइनल में पहुंची, अभय और अनाहत की नजर स्क्वैश में गोल्ड जीतने पर

Asian Games Day 9 Live Updates: एशियन गेम्स में भारत का शानदार अभियान लगातार जारी है और अब नौवें दिन भारतीय खिलाड़ियों की नजर मेडल टैली में बड़ा इजाफा करने पर है. आज स्क्वैश से लेकर एथलेटिक्स और तीरंदाजी तक कई मुकाबलों में भारत के पास पदक जीतने के बड़े मौके हैं.

Written ByTarun Verma
Published: Sep 27, 2026, 07:48 AM IST|Updated: Sep 27, 2026, 09:19 AM IST
Asian Games Day 9 Live Updates: भारतीय मिक्स्ड रिकर्व टीम सेमीफाइनल में पहुंची, अभय और अनाहत की नजर स्क्वैश में गोल्ड जीतने पर
27 September 2026 09:16 AM (IST)

Asian Games 2026 Day 9 Live Updates​: भारत को अभी तक किन इवेंट्स में मिले मेडल?

1. विमेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट (शूटिंग) - इलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्सा विनोद - सिल्वर मेडल

2. विमेंस 10 मीटर एयर राइफल (शूटिंग) - इलावेनिल वलारिवन - सिल्वर मेडल

3. मेन्स 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट (शूटिंग) - रुद्रांक्ष पाटिल, हिमांशु ढिल्लों और पार्थ राकेश माने - सिल्वर मेडल

4. 60 किग्रा कैटेगरी ट्रेडिशनल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (MMA) - सुचिका तरियाल - ब्रॉन्ज मेडल

5. मेंस 10 मीटर एयर राइफल फाइनल (शूटिंग) - हिमांशु ढिल्लों - सिल्वर मेडल

6. मेंस 10 मीटर एयर राइफल फाइनल (शूटिंग) - रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल - ब्रॉन्ज मेडल

7. विमेंस एशियन गेम्स 2026 फाइनल (क्रिकेट) - भारतीय टीम महिला क्रिकेट टीम - गोल्ड मेडल

8. एशियन गेम्स विमेंस स्कीट टीम इवेंट - राइजा ढिल्लों, परिनाज धालीवाल और माहेश्वरी चौहान - ब्रॉन्ज मेडल

9. एशियन गेम्स मेंस स्कीट टीम इवेंट - अनंत नारूका, मैराज अहमद खान और भावतेज्ञ सिंह - ब्रॉन्ज मेडल

10. एशियन गेम्स सॉफ्ट टेनिस - जय मीणा - ब्रॉन्ज मेडल

11. वेटलिफ्टिंग - मीराबाई चानू - सिल्वर मेडल

12. एशियन गेम्स मेंस बैडमिंटन टीम इवेंट - ब्रॉन्ज मेडल

13. रोइंग मेंस डबल स्कल्स - सतनाम सिंह और सलमान खान - ब्रॉन्ज मेडल

14. वुशू - नाओरेम रोश‍िब‍िना देवी - स‍िल्वर मेडल

15. मिक्स्ड टीम इंवेंट (स्कीट शूटिंग) - अनंतजीत स‍िंह नरुका और परिनाज धालीवाल - ब्रॉन्ज मेडल

16. महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ (एथलेटिक्स) - सीमा - ब्रॉन्ज मेडल

17. मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले रेस - मचेत्तिरा पूवम्मा, विशाल थेन्नारासु, रामराज विथ्या और थेक्किनालिल मनु- सिल्वर मेडल

18. मेन्स 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन टीम - ऐश्वर्य प्रताप तोमर, रुद्रांक्ष पाटिल और नीरज कुमार - सिल्वर मेडल

19. 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट - कमलजीत और सुरुचि - गोल्ड मेडल

20. मिक्स्ड डबल्स टेबल टेनिस इवेंट - दीया चिताले और मानुष शाह - ब्रॉन्ज मेडल

21. महिला शॉट पुट इवेंट - मनप्रीत कौर - ब्रॉन्ज मेडल

22. मेन्स 10000 मीटर रेस - गुलवीर सिंह - सिल्वर मेडल

23. महिला पोल वॉल्ट - बरानिका एलंगोवन - ब्रॉन्ज मेडल

24. मेन्स मैराथन रेस - सावन बरवाल - सिल्वर मेडल

25. विमेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट - तिलोत्तमा सेन, विदर्सा विनोद और आशी चौकसे - सिल्वर मेडल

26. मिक्स्ड डबल्स स्क्वैश - जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिलकुमार - ब्रॉन्ज मेडल

27. विमेंस कबड्डी इवेंट - भारतीय विमेंस कबड्डी टीम - गोल्ड मेडल

28. मेंस कबड्डी इवेंट - भारतीय मेंस कबड्डी टीम - गोल्ड मेडल

29. मेन्स शॉट पुट - तजिंदरपाल सिंह तूर - सिल्वर मेडल

30. विमेंस 400 मीटर रेस - प्राची चौधरी - ब्रॉन्ज मेडल

27 September 2026 09:02 AM (IST)

Asian Games Day 9 Live Updates: संतोष कुमार ने 400M हर्डल्स के फाइनल में बनाई जगह

पुरुषों की 400 मीटर हर्डल्स में संतोष कुमार तमिलारासन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल का टिकट हासिल कर लिया है. संतोष ने अपनी हीट में 49.61 सेकेंड का समय निकालकर दूसरा स्थान हासिल किया और ऑटोमैटिक क्वालिफिकेशन के जरिए फाइनल में जगह पक्की की. संतोष के प्रदर्शन के बाद भारत को इस इवेंट में एक और फाइनलिस्ट मिलने की उम्मीद थी. यशस पालाक्षा दूसरी हीट में उतरने वाले थे, लेकिन रेस की शुरुआत में ही उन्हें झटका लग गया. यशस पहले हर्डल को पार करने से ठीक पहले ही रुक गए और अपनी हीट पूरी नहीं कर सके. इसके चलते अब पुरुषों की 400 मीटर हर्डल्स के फाइनल में भारत की चुनौती सिर्फ संतोष कुमार के हाथों में होगी. संतोष ने 49.61 सेकेंड के समय के साथ अपनी हीट में दूसरा स्थान हासिल किया. सभी हीट्स के नतीजों को मिलाकर वह तीसरे सबसे तेज क्वालिफायर रहे. अब फाइनल में उनसे भारत के लिए पदक की उम्मीदें होंगी.

27 September 2026 08:57 AM (IST)

Asian Games Day 9 Live Updates: भारतीय मिक्स्ड रिकर्व टीम सेमीफाइनल में पहुंची

भारत के तीरंदाजों ने एशियन गेम्स में एक बार फिर अपना दम दिखाते हुए शानदार प्रदर्शन किया है. धीरज बोम्मदेवरा और कुमकुम महोद की जोड़ी ने रिकर्व मिक्स्ड टीम मुकाबले में वियतनाम को लगातार 6-0 से करारी शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली. भारतीय जोड़ी ने पूरे मुकाबले में दबदबा बनाए रखा और बिना कोई गेम गंवाए जीत हासिल की. मिक्स्ड टीम का मुकाबला खत्म करने के बाद अब धीरज और कुमकुम कुछ ही घंटों में फिर एक्शन में नजर आएंगे. दोनों खिलाड़ी पुरुष और महिला टीम इवेंट्स में भारत की चुनौती को आगे बढ़ाएंगे.

27 September 2026 07:51 AM (IST)

Asian Games Day 9 Live Updates: भारत ने अभी तक कितने मेडल जीते?

कुल मेडल - 30

गोल्ड - 4

सिल्वर - 12

ब्रॉन्ज - 14

27 September 2026 07:50 AM (IST)

Asian Games Day 9 Live Updates: तीरंदाजी में भी भारत की उम्मीदें काफी बढ़ गईं

वहीं, एथलेटिक्स में तेजस्विन शंकर डेकाथलॉन के आखिरी पांच इवेंट में दम दिखाते नजर आएंगे. उनकी कोशिश शानदार प्रदर्शन के साथ पोडियम फिनिश हासिल करने की होगी. तीरंदाजी में भी भारत की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं. भारतीय महिला और पुरुष दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं. खास बात यह है कि भारतीय महिला टीम ने इस दौरान वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है. ऐसे में नौवें दिन भारत की नजरें कई मुकाबलों में मेडल जीतने के साथ-साथ गोल्ड की संख्या बढ़ाने पर टिकी होंगी.

27 September 2026 07:49 AM (IST)

Asian Games Day 9 Live Updates: आज स्क्वैश से लेकर एथलेटिक्स और तीरंदाजी तक कई बड़े मुकाबले

एशियन गेम्स में भारत का शानदार अभियान लगातार जारी है और अब नौवें दिन भारतीय खिलाड़ियों की नजर मेडल टैली में बड़ा इजाफा करने पर है. आज स्क्वैश से लेकर एथलेटिक्स और तीरंदाजी तक कई मुकाबलों में भारत के पास पदक जीतने के बड़े मौके हैं. सबसे ज्यादा नजरें स्क्वैश पर रहेंगी, जहां भारत आज दो गोल्ड मेडल अपने नाम करने की उम्मीद कर रहा है. पुरुष सिंगल्स में अभय सिंह और महिला सिंगल्स में अनाहत सिंह अपने-अपने फाइनल मुकाबले खेलने उतरेंगे. दोनों खिलाड़ी पहले ही भारत के लिए सिल्वर मेडल पक्का कर चुके हैं, लेकिन अब उनके पास मेडल का रंग बदलकर गोल्ड में तब्दील करने का सुनहरा मौका है.

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
Asian Games 2026

About the Author

Tarun Verma

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Asian Games Day 9 Live Updates: भारत की नजर आज कई मेडल्स पर, स्क्वैश में अभय-अनाहत रच सकते हैं इतिहास
2
3
4
5