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Asian Games 2026 Day 2 Live Updates: क्विंसी डिसूजा ब्रॉन्ज मेडल मैच के लिए तैयार, आज शूटिंग, हॉकी और क्रिकेट पर भी नजर

Asian Games 2026 Day 2 Live Updates: एशियन गेम्स 2026 में आज भारत के कई बड़े मेडल वाले मैच हैं. क्विंसी डिसूजा के पास मेडल जीतने का एक और मौका है. वह आज जापान की युइना साकामोटो के खिलाफ व्यक्तिगत ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में उतरेंगी. आज कई अन्य बड़े मुकाबले भी खेले जाएंगे.

Written ByTarun Verma
Published: Sep 20, 2026, 06:17 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 06:38 AM IST
Asian Games 2026 Day 2 Live Updates: क्विंसी डिसूजा ब्रॉन्ज मेडल मैच के लिए तैयार, आज शूटिंग, हॉकी और क्रिकेट पर भी नजर
Image Credit: Asian Games 2026 DaY 2 Live Updates
20 September 2026 06:24 AM (IST)

Asian Games 2026 Day 2 Live: मेंस हॉकी में भारत बनाम इंडोनेशिया

आज भारत का हॉकी अभियान भी शुरू होगा, जिसमें पुरुष और महिला दोनों टीमें अपने पहले मैच खेलेंगी. पूल ए में शामिल पुरुष टीम इंडोनेशिया के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी, जबकि पूल बी में शामिल महिला टीम उज्बेकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी. सभी की निगाहें शूटिंग एरिना पर भी होंगी, जहां भारतीय महिला खिलाड़ी 10 मीटर एयर राइफल इवेंट्स में हिस्सा लेंगी. इलावेनिल वलारिवन, सोनम उत्तम मस्कर और विदर्शा के विनोद भारत के लिए शानदार प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगी.

20 September 2026 06:23 AM (IST)

Asian Games 2026 Day 2 Live: क्विंसी डिसूजा की नजर ब्रॉन्ज मेडल पर

एशियन गेम्स 2026 में आज भारत के कई बड़े मेडल वाले मैच हैं. क्विंसी डिसूजा के पास मेडल जीतने का एक और मौका है. वह आज जापान की युइना साकामोटो के खिलाफ व्यक्तिगत ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में उतरेंगी. आज कई अन्य बड़े मुकाबले भी खेले जाएंगे. 

20 September 2026 06:19 AM (IST)

एशियन गेम्स 2026 में भारत का पूरा शेड्यूल (20 सितंबर)

वुशु

सुबह 05:30 बजे – पुरुषों का चांगक्वान फाइनल (मेडल इवेंट)

महिलाओं का 52 किलोग्राम (1/8 फाइनल): सोगंद सिंकाइचेतन बनाम अपर्णा

पुरुषों का 75 किलोग्राम (1/8 फाइनल): सोहेल मौसावी बनाम विक्रांत बालियान

शूटिंग

सुबह 06:15 बजे – 10 मीटर एयर राइफल महिलाओं का व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन

सुबह 06:15 बजे – 10 मीटर एयर राइफल महिलाओं का टीम फाइनल (मेडल इवेंट)

टेकबॉल

सुबह 06:30 बजे – महिलाओं का सिंगल्स ब्रॉन्ज मेडल मैच: युइना साकामोटो (जापान) बनाम क्विंसी जोआकिम डिसूजा (भारत) [मेडल इवेंट]

सुबह 07:00 बजे – मिक्स्ड डबल्स ब्रॉन्ज मेडल मैच: क्विंसी जोआकिम डिसूजा / मोहम्मद अनस इमरान बेग (भारत) बनाम होआंग मिन्ह टैन गुयेन / जिया न्घी ट्रिन्ह (वियतनाम) [मेडल इवेंट]

फील्ड हॉकी

सुबह 07:30 बजे – महिलाओं का पूल बी (मैच 3): भारत बनाम उज्बेकिस्तान

सुबह 11:30 बजे – पुरुषों का पूल ए (मैच 2): भारत बनाम इंडोनेशिया

टेबल टेनिस

सुबह 06:30 बजे – महिलाओं की टीम ग्रुप एफ (मैच 2): भारत बनाम इंडोनेशिया

सुबह 09:00 बजे – पुरुषों की टीम ग्रुप एफ (मैच 1): भारत बनाम इंडोनेशिया

दोपहर 12:30 बजे – महिलाओं की टीम ग्रुप एफ (मैच 3): सिंगापुर बनाम भारत

दोपहर 03:00 बजे – पुरुषों की टीम ग्रुप एफ (मैच 3): भारत बनाम ईरान

क्रिकेट (महिलाओं का सेमीफाइनल मुकाबला)

सुबह 10:30 बजे – भारत बनाम बांग्लादेश: दूसरा सेमीफाइनल

बैडमिंटन

सुबह 11:30 बजे – भारत बनाम कजाकिस्तान: महिलाओं की टीम का पहला राउंड (टाई 7)

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Asian Games 2026

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Tarun Verma

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

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