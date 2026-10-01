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Asian Games 2026 Live: एशियन गेम्स में आज शूटिंग, तीरंदाजी और क्रिकेट के बड़े मैच, भारत के खाते में अभी 60 मेडल

Asian Games 2026 Live (Day 13): एशियन गेम्स 2026 के 13वें दिन भारत की नजर अपने मेडल की संख्या को आगे बढ़ाने पर है. सबकी नजर भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले हाई-स्टेक मेन्स हॉकी सेमीफाइनल पर है. भारतीय महिला टीम गोल्ड के लिए चीन से फाइनल मुकाबला करेगी. भारत मेंस क्रिकेट के सेमीफाइनल में श्रीलंका से भिड़ेगा.

Written ByRohit Raj
Published: Oct 01, 2026, 06:42 AM IST|Updated: Oct 01, 2026, 06:46 AM IST
Asian Games 2026 Live: एशियन गेम्स में आज शूटिंग, तीरंदाजी और क्रिकेट के बड़े मैच, भारत के खाते में अभी 60 मेडल
01 October 2026 06:46 AM (IST)

Asian Games 2026 Live: वॉलीबॉल में भारत बनाम पाकिस्तान मेन्स क्वार्टरफाइनल

भापरत अब जापान के आइची में होने वाले एशियन गेम्स वॉलीबॉल क्वार्टरफाइनल में अपने चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से भिड़ेगा. भारत वियतनाम, हांगकांग और कतर पर जीत के साथ पूल C में टॉप पर रहने के बाद बिना हारे नॉकआउट में पहुंचा, जबकि पाकिस्तान मेजबान जापान के बाद पूल A में रनर-अप रहा. जीत से सेमीफाइनल में जगह पक्की हो जाएगी. जीतने वाला एशियन गेम्स मेडल से बस एक कदम दूर रहेगा.

01 October 2026 06:43 AM (IST)

Asian Games 2026 Live: कंपाउंड विमेंस इंडिविजुअल क्वार्टरफाइनल

आर्चरी से एक दिल तोड़ने वाला अपडेट आया है. कल मिक्स्ड टीम और विमेंस टीम इवेंट्स में दो गोल्ड मेडल जीतने वाली चिकिता को क्वार्टरफाइनल में इंडोनेशिया की नुरिसा डियान अशरीफा ने हरा दिया है. आज चिकिता को कोई मेडल नहीं मिला और आइची-नागोया गेम्स के 13वें दिन इंडियन आर्चरी इवेंट्स की शुरुआत बहुत खराब रही.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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