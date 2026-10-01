Asian Games 2026 Live: एशियन गेम्स में आज शूटिंग, तीरंदाजी और क्रिकेट के बड़े मैच, भारत के खाते में अभी 60 मेडल

भापरत अब जापान के आइची में होने वाले एशियन गेम्स वॉलीबॉल क्वार्टरफाइनल में अपने चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से भिड़ेगा. भारत वियतनाम, हांगकांग और कतर पर जीत के साथ पूल C में टॉप पर रहने के बाद बिना हारे नॉकआउट में पहुंचा, जबकि पाकिस्तान मेजबान जापान के बाद पूल A में रनर-अप रहा. जीत से सेमीफाइनल में जगह पक्की हो जाएगी. जीतने वाला एशियन गेम्स मेडल से बस एक कदम दूर रहेगा.
आर्चरी से एक दिल तोड़ने वाला अपडेट आया है. कल मिक्स्ड टीम और विमेंस टीम इवेंट्स में दो गोल्ड मेडल जीतने वाली चिकिता को क्वार्टरफाइनल में इंडोनेशिया की नुरिसा डियान अशरीफा ने हरा दिया है. आज चिकिता को कोई मेडल नहीं मिला और आइची-नागोया गेम्स के 13वें दिन इंडियन आर्चरी इवेंट्स की शुरुआत बहुत खराब रही.
Asian Games 2026 Live (Day 13): एशियन गेम्स 2026 के 13वें दिन भारत की नजर अपने मेडल की संख्या को आगे बढ़ाने पर है. गुरुवार (1 अक्टूबर) को भारत शुरुआती झटका लगा. तीरंदाजी में दो बार की गोल्ड मेडलिस्ट चिकिता तानिपार्थी महिलाओं के इंडिविजुअल कंपाउंड इवेंट में अपना क्वार्टर-फाइनल मैच हार गईं. अब ध्यान भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले हाई-स्टेक मेन्स हॉकी सेमीफाइनल पर है. भारतीय महिला टीम गोल्ड के लिए चीन से फाइनल मुकाबला करेगी. वहीं पुरुष टीम जीत हासिल करने और फाइनल में जगह बनाने के लिए बेताब होगी. इसके अलावा श्रेयस अय्यर एंड कंपनी गुरुवार को बाद में एक्शन में होगी. भारत मेंस क्रिकेट के सेमीफाइनल में श्रीलंका से भिड़ेगा.