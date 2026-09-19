Asian Games 2026 Opening Ceremony Live: एशियन गेम्स 2026 का शुभारंभ, मनु भाकर और पवन सहरावत ने की भारतीय दल की अगुवाई

भारत आ गया है! तिरंगा अब मिज़ुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में आगे बढ़ रहा है और मनु भाकर व पवन सहरावत गर्व के साथ भारतीय दल की अगुवाई करते हुए सेरेमनी में प्रवेश कर रहे हैं.

नागोया में यह एक खास पल है, हालांकि इस बार परेड थोड़ी अलग दिख रही है, क्योंकि किट से जुड़ी समस्या के कारण भारत के एथलीट मार्च में शामिल नहीं हो पाए हैं. मनु और पवन झंडा लेकर चल रहे हैं, जबकि भारतीय दल एशिया के खेल देशों के बीच अपनी जगह ले रहा है.