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Asian Games 2026 Opening Ceremony Live: एशियन गेम्स 2026 का शुभारंभ, मनु भाकर और पवन सहरावत ने की भारतीय दल की अगुवाई

Asian Games 2026 Opening Ceremony Live: भारत आखिरकार मिज़ुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में पहुंच गया है. मनु भाकर और पवन सहरावत ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय दल की अगुवाई कर रहे हैं. लेकिन किट मिलने में हुई देरी के कारण भारतीय एथलीट परेड में शामिल नहीं हो पाए हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 19, 2026, 03:25 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 03:55 PM IST
Asian Games 2026 Opening Ceremony Live: एशियन गेम्स 2026 का शुभारंभ, मनु भाकर और पवन सहरावत ने की भारतीय दल की अगुवाई
Image Credit: Asia Games 2026 live updates
19 September 2026 03:50 PM (IST)

Asian Games 2026 Opening Ceremony Live: आइची-नागोया में एशियाई खेलों की शुरुआत

एशियाई खेलों की आधिकारिक तौर पर शुरुआत हो गई है. जापान के सम्राट नारुहितो ने आइची-नागोया में इस महाद्वीपीय खेल आयोजन के 20वें संस्करण की शुरुआत की घोषणा की, जिससे शानदार उद्घाटन समारोह एक ऐतिहासिक क्षण बन गया. पूरे एशिया से आए खिलाड़ी अब जीत के लिए मुकाबला करने को तैयार हैं और खेल आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुके हैं. मंच तैयार है, उत्साह चरम पर है और मेडल जीतने की होड़ शुरू हो गई है.

19 September 2026 03:30 PM (IST)

Asian Games 2026 Opening Ceremony Live: नीरज चोपड़ा ने दी शुभकामनाएं

स्टार जेवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा ने 20वीं एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल को शुभकामनाएं दी. नीरज चोट की वजह से एशियन गेम्स 2026 में हिस्सा नहीं ले रहे हैं.

19 September 2026 03:05 PM (IST)

Asian Games 2026 Opening Ceremony Live: मनु और पवन ने भारत की अगुवाई की

भारत आ गया है! तिरंगा अब मिज़ुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में आगे बढ़ रहा है और मनु भाकर व पवन सहरावत गर्व के साथ भारतीय दल की अगुवाई करते हुए सेरेमनी में प्रवेश कर रहे हैं.

नागोया में यह एक खास पल है, हालांकि इस बार परेड थोड़ी अलग दिख रही है, क्योंकि किट से जुड़ी समस्या के कारण भारत के एथलीट मार्च में शामिल नहीं हो पाए हैं. मनु और पवन झंडा लेकर चल रहे हैं, जबकि भारतीय दल एशिया के खेल देशों के बीच अपनी जगह ले रहा है.

19 September 2026 03:00 PM (IST)

Asian Games 2026 Opening Ceremony Live: परेड का आगाज

एथलीट अब मिज़ुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में पहुंच रहे हैं. अफगानिस्तान का दल सबसे पहले मैदान में आया है और उसके बाद बहरीन का दल है. परेड आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है और पूरे एशिया से आए एथलीटों को सबके सामने आने का मौका मिल रहा है. भारत की बारी बाद में आएगी और उस पल का इंतजार करना वाकई सार्थक होगा.

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Asian Games 2026

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रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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