Asian Games 2026 Opening Ceremony Live: एशियन गेम्स 2026 का शुभारंभ, मनु भाकर और पवन सहरावत ने की भारतीय दल की अगुवाई

एशियाई खेलों की आधिकारिक तौर पर शुरुआत हो गई है. जापान के सम्राट नारुहितो ने आइची-नागोया में इस महाद्वीपीय खेल आयोजन के 20वें संस्करण की शुरुआत की घोषणा की, जिससे शानदार उद्घाटन समारोह एक ऐतिहासिक क्षण बन गया. पूरे एशिया से आए खिलाड़ी अब जीत के लिए मुकाबला करने को तैयार हैं और खेल आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुके हैं. मंच तैयार है, उत्साह चरम पर है और मेडल जीतने की होड़ शुरू हो गई है.
स्टार जेवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा ने 20वीं एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल को शुभकामनाएं दी. नीरज चोट की वजह से एशियन गेम्स 2026 में हिस्सा नहीं ले रहे हैं.
— Neeraj Chopra (@Neeraj_chopra1) September 19, 2026
भारत आ गया है! तिरंगा अब मिज़ुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में आगे बढ़ रहा है और मनु भाकर व पवन सहरावत गर्व के साथ भारतीय दल की अगुवाई करते हुए सेरेमनी में प्रवेश कर रहे हैं.
नागोया में यह एक खास पल है, हालांकि इस बार परेड थोड़ी अलग दिख रही है, क्योंकि किट से जुड़ी समस्या के कारण भारत के एथलीट मार्च में शामिल नहीं हो पाए हैं. मनु और पवन झंडा लेकर चल रहे हैं, जबकि भारतीय दल एशिया के खेल देशों के बीच अपनी जगह ले रहा है.
एथलीट अब मिज़ुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में पहुंच रहे हैं. अफगानिस्तान का दल सबसे पहले मैदान में आया है और उसके बाद बहरीन का दल है. परेड आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है और पूरे एशिया से आए एथलीटों को सबके सामने आने का मौका मिल रहा है. भारत की बारी बाद में आएगी और उस पल का इंतजार करना वाकई सार्थक होगा.
Asian Games 2026 Opening Ceremony Live Updates: जापान के आइची-नागोया में 20वें एशियाई खेलों का आयोजन हो रहा है. नागोया के मिज़ुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में एशियाई खेल 2026 का उद्घाटन समारोह आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है. इस समारोह में IOC प्रमुख और जापान के सम्राट और साम्राज्ञी समेत कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हैं. भारत की तरफ से मनु भाकर और पवन सहरावत ने गर्व के साथ भारतीय दल की अगुआई की.