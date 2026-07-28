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Commonwealth Games 2026 Live Updates: स्विमिंग में हाथ लगी निराशा, साजन प्रकाश बाहर, भारत की झोली में अब तक 10 मेडल

Commonwealth Games 2026 Live Updates: ग्लासगो में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है. भारत की झोली में अब तक 10 मेडल आ चुके हैं और ये संख्या अभी और बढ़ सकती है. 27 जुलाई का दिन भारतीय फैंस के लिए यादगार रहा. शर्मिला धनकड़ ने महिलाओं के F57 शॉट पुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर CWG पैरा एथलेटिक्स में भारत के 20 साल के इंतजार को खत्म किया.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 28, 2026, 03:34 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 04:41 PM IST
Commonwealth Games 2026 Live Updates: स्विमिंग में हाथ लगी निराशा, साजन प्रकाश बाहर, भारत की झोली में अब तक 10 मेडल
Image Credit: Commonwealth Games 2026 live updates
28 July 2026 04:39 PM (IST)

India in Commonwealth Games 2026 Live Updates: साजन ने किया निराश, अब नटराज से उम्मीदें

साजन प्रकाश के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद, अब सबकी निगाहें श्रीहरि नटराज पर टिकी हैं, जो भारतीय समयानुसार शाम 4:41 बजे से शुरू होने वाली पुरुषों की 100 मीटर बैकस्ट्रोक हीट में प्रतिस्पर्धा करेंगे.

28 July 2026 03:45 PM (IST)

India in Commonwealth Games 2026 Live Updates: सेमीफाइनल की रेस से बाहर हुए साजन प्रकाश

स्विमिंग में भारत को निराशा हाथ लगी है. साजन प्रकाश 50 मीटर बटरफ्लाई में सेमी फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए. वो 24.94 सेकंड के समय के साथ कुल मिलाकर 28वें स्थान पर रहे.

28 July 2026 03:20 PM (IST)

India in Commonwealth Games 2026 Live Updates: पैरा एथलेटिक्स का ऐतिहासिक पहला गोल्ड मेडल

शर्मिला धनखड़ ने महिलाओं के F57 शॉट पुट इवेंट में 9.81 मीटर के अपने सीज़न के बेस्ट थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीतकर CWG पैरा एथलेटिक्स में मेडल के लिए भारत के 20 साल के इंतजार को खत्म किया. भारत की सफल अपील के बाद शिल्पा शायला को ब्रॉन्ज़ मेडल मिला, जिससे भारत ने पहला और तीसरा स्थान हासिल किया. राकेशभाई भट्ट और श्रेयांश त्रिवेदी भी पुरुषों के T38 100 मीटर इवेंट के फ़ाइनल में पहुंचे और क्रमशः पांचवें और छठे स्थान पर रहे.

28 July 2026 03:00 PM (IST)

India in Commonwealth Games 2026 Live Updates: 28 जुलाई को भारत का शेड्यूल

दोपहर 3:26 बजे: स्विमिंग - पुरुषों की 50 मीटर बटरफ्लाई हीट्स (हीट 9) में साजन प्रकाश.
शाम 4:41 बजे: स्विमिंग - पुरुषों की 100 मीटर बैकस्ट्रोक हीट्स (हीट 6) में श्रीहरि नटराज.
शाम 4:46 बजे: एथलेटिक्स - पुरुषों की 400 मीटर राउंड 1 (हीट 3) में राजेश रमेश.
शाम 4:57 बजे: पैरा स्विमिंग - पुरुषों की 50 मीटर फ्रीस्टाइल S13 हीट्स (हीट 1) में रवि वीरा वेंकट भवानी कार्तिक बुदिग्ना.
शाम 4:57 बजे: पैरा स्विमिंग - पुरुषों की 50 मीटर फ्रीस्टाइल S13 हीट्स (हीट 2) में इमाम अली.
शाम 5:10 बजे: एथलेटिक्स - पुरुषों की 400 मीटर राउंड 1 (हीट 6) में विशाल टीके.
शाम 6:30 बजे: वेटलिफ्टिंग (मेडल इवेंट) - महिलाओं के 63 किग्रा फ़ाइनल में निरुपमा देवी सेरम.
रात 10:20 बजे: लॉन बॉल्स - पुरुषों के पेयर्स सेक्शनल प्ले में नवनीत सिंह और दिनेश कुमार.
रात 10:30 बजे: बॉक्सिंग - महिलाओं के 54kg क्वार्टरफ़ाइनल में प्रीति पवार.
रात 11:00 बजे: वेटलिफ़्टिंग (मेडल इवेंट) - महिलाओं के 69kg फ़ाइनल में हरजिंदर कौर.
रात 11:00 बजे: बॉक्सिंग - महिलाओं के 60kg क्वार्टरफ़ाइनल में प्रिया घांघस.
रात 11:30 बजे: 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल - महिलाओं के प्ले-इन में मीनाक्षी, रीना, लक्ष्मी और रितु.
रात 11:30 बजे: बॉक्सिंग - महिलाओं के 65kg क्वार्टरफ़ाइनल में परवीन हुड्डा.
रात 11:35 बजे: एथलेटिक्स (मेडल इवेंट) - महिलाओं के हाई जंप फ़ाइनल में पूजा सिंह.
रात 11:37 बजे: पैरा स्विमिंग (मेडल इवेंट) - पुरुषों के 50m फ़्रीस्टाइल S13 फ़ाइनल में रवि वीरा वेंकटा भवानी कार्तिक बुदिग्ना (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर).
रात 11:37 बजे: पैरा स्विमिंग (मेडल इवेंट) - पुरुषों के 50m फ़्रीस्टाइल S13 फ़ाइनल में इमाम अली (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर).
रात 12:15 बजे (29 जुलाई): बॉक्सिंग - पुरुषों के 55kg क्वार्टरफ़ाइनल में जादुमणि सिंह मंडेन्गबाम.
रात 12:50 बजे (29 जुलाई): स्विमिंग - पुरुषों के 50m बटरफ़्लाई सेमीफ़ाइनल में साजन प्रकाश (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर).
रात 12:55 बजे (29 जुलाई): एथलेटिक्स (मेडल इवेंट) - पुरुषों के 10,000m फ़ाइनल में गुलवीर सिंह.
रात 1:20 बजे (29 जुलाई): लॉन बॉल्स - महिलाओं के सिंगल्स सेक्शनल प्ले में नयनमोनी सैकिया.
रात 1:30 बजे (29 जुलाई): बॉक्सिंग - पुरुषों के 90kg क्वार्टरफ़ाइनल में कपिल पोखरिया.
रात 1:33 बजे (29 जुलाई): स्विमिंग - पुरुषों के 100m बैकस्ट्रोक सेमीफ़ाइनल में श्रीहरि नटराज (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर).

 

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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