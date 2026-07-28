Commonwealth Games 2026 Live Updates: स्विमिंग में हाथ लगी निराशा, साजन प्रकाश बाहर, भारत की झोली में अब तक 10 मेडल

India in Commonwealth Games 2026 Live Updates: 28 जुलाई को भारत का शेड्यूल

दोपहर 3:26 बजे: स्विमिंग - पुरुषों की 50 मीटर बटरफ्लाई हीट्स (हीट 9) में साजन प्रकाश.

शाम 4:41 बजे: स्विमिंग - पुरुषों की 100 मीटर बैकस्ट्रोक हीट्स (हीट 6) में श्रीहरि नटराज.

शाम 4:46 बजे: एथलेटिक्स - पुरुषों की 400 मीटर राउंड 1 (हीट 3) में राजेश रमेश.

शाम 4:57 बजे: पैरा स्विमिंग - पुरुषों की 50 मीटर फ्रीस्टाइल S13 हीट्स (हीट 1) में रवि वीरा वेंकट भवानी कार्तिक बुदिग्ना.

शाम 4:57 बजे: पैरा स्विमिंग - पुरुषों की 50 मीटर फ्रीस्टाइल S13 हीट्स (हीट 2) में इमाम अली.

शाम 5:10 बजे: एथलेटिक्स - पुरुषों की 400 मीटर राउंड 1 (हीट 6) में विशाल टीके.

शाम 6:30 बजे: वेटलिफ्टिंग (मेडल इवेंट) - महिलाओं के 63 किग्रा फ़ाइनल में निरुपमा देवी सेरम.

रात 10:20 बजे: लॉन बॉल्स - पुरुषों के पेयर्स सेक्शनल प्ले में नवनीत सिंह और दिनेश कुमार.

रात 10:30 बजे: बॉक्सिंग - महिलाओं के 54kg क्वार्टरफ़ाइनल में प्रीति पवार.

रात 11:00 बजे: वेटलिफ़्टिंग (मेडल इवेंट) - महिलाओं के 69kg फ़ाइनल में हरजिंदर कौर.

रात 11:00 बजे: बॉक्सिंग - महिलाओं के 60kg क्वार्टरफ़ाइनल में प्रिया घांघस.

रात 11:30 बजे: 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल - महिलाओं के प्ले-इन में मीनाक्षी, रीना, लक्ष्मी और रितु.

रात 11:30 बजे: बॉक्सिंग - महिलाओं के 65kg क्वार्टरफ़ाइनल में परवीन हुड्डा.

रात 11:35 बजे: एथलेटिक्स (मेडल इवेंट) - महिलाओं के हाई जंप फ़ाइनल में पूजा सिंह.

रात 11:37 बजे: पैरा स्विमिंग (मेडल इवेंट) - पुरुषों के 50m फ़्रीस्टाइल S13 फ़ाइनल में रवि वीरा वेंकटा भवानी कार्तिक बुदिग्ना (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर).

रात 11:37 बजे: पैरा स्विमिंग (मेडल इवेंट) - पुरुषों के 50m फ़्रीस्टाइल S13 फ़ाइनल में इमाम अली (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर).

रात 12:15 बजे (29 जुलाई): बॉक्सिंग - पुरुषों के 55kg क्वार्टरफ़ाइनल में जादुमणि सिंह मंडेन्गबाम.

रात 12:50 बजे (29 जुलाई): स्विमिंग - पुरुषों के 50m बटरफ़्लाई सेमीफ़ाइनल में साजन प्रकाश (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर).

रात 12:55 बजे (29 जुलाई): एथलेटिक्स (मेडल इवेंट) - पुरुषों के 10,000m फ़ाइनल में गुलवीर सिंह.

रात 1:20 बजे (29 जुलाई): लॉन बॉल्स - महिलाओं के सिंगल्स सेक्शनल प्ले में नयनमोनी सैकिया.

रात 1:30 बजे (29 जुलाई): बॉक्सिंग - पुरुषों के 90kg क्वार्टरफ़ाइनल में कपिल पोखरिया.

रात 1:33 बजे (29 जुलाई): स्विमिंग - पुरुषों के 100m बैकस्ट्रोक सेमीफ़ाइनल में श्रीहरि नटराज (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर).