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Commonwealth Games 2026 Live Updates: बॉक्सर प्रीति पवार फाइनल में, नीरज-अरशद इतने बजे होंगे आमने-सामने

Commonwealth Games 2026 Live Updates: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का रोमांच जारी है. 31 जुलाई (आज) को भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा एक्शन में होंगे. उनका सामना पाकिस्तान के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम से होगा. महिला मुक्केबाज प्रीति पवार फाइनल में पहुंच गई हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 31, 2026, 03:32 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 04:10 PM IST
Commonwealth Games 2026 Live Updates: बॉक्सर प्रीति पवार फाइनल में, नीरज-अरशद इतने बजे होंगे आमने-सामने
Image Credit: Commonwealth Games 2026 Live Updates
31 July 2026 03:40 PM (IST)

Commonwealth Games 2026 Live Updates: फाइनल में पहुंची प्रीति पवार

महिलाओं के 54kg बॉक्सिंग सेमीफाइनल में प्रीति पवार ने जाम्बिया की बॉक्सर को सर्वसम्मति से 5-0 से हराकर फाइनल का टिकट कटवा लिया है. अब उनका सिल्वर मेडल पक्का है, लेकिन प्रीति की नजर गोल्ड जीतने पर होगी.

31 July 2026 03:20 PM (IST)

Commonwealth Games 2026 Live Updates: नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम का मुकाबला कब?

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में आज भारत के 'गोल्डन बॉय' नीरज चोपड़ा एक्शन में होंगे. उनकी नजर गोल्ड मेडल जीतने पर होगी. उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी अरशद नदीम होंगे. पाकिस्तान के स्टार जेवलिन एथलीट फिलहाल रिकॉर्ड थ्रो के साथ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं. कॉमनवेल्थ गेम्स में जेवलिन का फाइनल मैच 31 जुलाई को देर रात 12:45 बजे शुरू होगा.

31 July 2026 03:00 PM (IST)

Commonwealth Games 2026 Live Updates: 31 जुलाई को भारत का शेड्यूल

दोपहर 2:35 बजे: एथलेटिक्स, पुरुषों की डेकाथलॉन 110 मीटर बाधा दौड़ - तेजस्विन शंकर
3:15 PM: बॉक्सिंग, महिला 54 किग्रा सेमीफ़ाइनल - प्रीति पवार बनाम कैथरीन मवापे (जाम्बिया)
दोपहर 3:20 बजे: एथलेटिक्स, पुरुषों का डेकाथलॉन डिस्कस थ्रो - तेजस्विन शंकर
दोपहर 3:30 बजे से: जूडो, पुरुषों का -60kg राउंड ऑफ 16 - हर्ष सिंह बनाम चिकोंडी काथेवेरा (मलावी)
दोपहर 3:30 बजे से: जूडो, महिलाओं का -52kg राउंड ऑफ 16 - श्रद्धा चोपड़े बनाम जेन मसाक्वोई (सिएरा लियोन)
दोपहर 3:30 बजे से: जूडो, पुरुषों का -66kg राउंड ऑफ 16 - रोहित बशीर मजगुल बनाम सैमुअल रिबेरो (मोज़ाम्बिक)
दोपहर 3:30 बजे से: जूडो, महिलाओं का -48kg क्वार्टरफाइनल - अस्मिता डे बनाम ईवा इविंग (स्कॉटलैंड)
दोपहर 3:30 बजे से: जूडो, महिलाओं का -47kg क्वार्टरफ़ाइनल - यामिनी मौर्य बनाम TBD
नोट: अगर भारतीय जूडो खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं, तो वे बाद के राउंड में हिस्सा लेंगे।
शाम 4:15 बजे: एथलेटिक्स, मिक्स्ड 4x400m रिले हीट्स - विशाल टीके, राजेश रमेश, रशदीप कौर और नीरू पाठक
शाम 4:30 बजे: बॉक्सिंग, पुरुषों का 80kg सेमीफ़ाइनल - अंकुश पांगल बनाम जोशुआ ओफ़ोरी (कनाडा)
शाम 5:00 बजे: एथलेटिक्स, पुरुषों का डेकाथलॉन पोल वॉल्ट - तेजस्विन शंकर
शाम 5:15 बजे: बॉल्स, पुरुषों की पेयर्स स्पर्धा - दिनेश कुमार और नवनीत सिंह बनाम फ़ॉकलैंड आइलैंड्स
शाम 5:21 बजे: ट्रैक साइक्लिंग, पुरुषों की 4000 मीटर इंडिविजुअल परस्यूट राउंड 1 - दिनेश कुमार और रोजित यांगलेम
शाम 7:15 बजे: बॉक्सिंग, महिलाओं का 57 किग्रा सेमीफाइनल - जैस्मिन लंबोरिया बनाम रापेलैंग मासेलेला (लेसोथो)
शाम 7:30 बजे: बॉक्सिंग, महिलाओं का 70 किग्रा सेमीफाइनल - अरुंधति चौधरी बनाम रोजी एक्लेस (वेल्स)
शाम 8:15 बजे: बॉक्सिंग, पुरुषों का 55 किग्रा सेमीफाइनल - जादुमणि सिंह बनाम फिलिप पुमुलो मुटाकेला हाओसेब (नामीबिया)
रात 8:30 बजे: ट्रैक साइक्लिंग, पुरुषों का कीरिन राउंड 1 - डेविड बेकहम एल्काचोटूंगो और जेमश सिंह केइथेलक्रम
रात 10:20 बजे: बॉल्स, महिलाओं का सिंगल्स - नयनमोनी सैकिया बनाम मिल्ड्रेड मकांडाविरे (ज़ाम्बिया)
रात 10:46 बजे: ट्रैक साइक्लिंग, पुरुषों का 4000 मीटर इंडिविजुअल परस्यूट फ़ाइनल (मेडल इवेंट, अगर क्वालिफ़ाई करते हैं) - दिनेश कुमार और रोजित यांगलेम
दोपहर 1:01 बजे: ट्रैक साइक्लिंग, पुरुषों का कीरिन राउंड 2 (अगर क्वालिफ़ाई करते हैं) - डेविड बेकहम एल्काचूटूंगो और जेमश सिंह कीथेलकराम
रात 11:30 बजे: बॉक्सिंग, महिलाओं का 51kg सेमीफ़ाइनल - साक्षी चौधरी बनाम एम्बर-जेन वॉल (कनाडा)
रात 11:30 बजे: एथलेटिक्स, पुरुषों का डेकाथलॉन जैवलिन थ्रो - तेजस्विन शंकर
रात 11:45 बजे: ट्रैक साइक्लिंग, पुरुषों का कीरिन फ़ाइनल (मेडल इवेंट, अगर क्वालिफ़ाई करते हैं) - डेविड बेकहम एल्काचूटूंगो और जेमश सिंह कीथेलकराम
12:15 AM (1 अगस्त): बॉक्सिंग, महिलाओं का 60kg सेमीफाइनल - प्रिया घांघस बनाम लुसी किंग्स-व्हीटली (इंग्लैंड)
12:45 AM: एथलेटिक्स, पुरुषों का जेवलिन थ्रो फाइनल (मेडल इवेंट) - नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यश वीर सिंह
12:45 AM: बॉक्सिंग, महिलाओं का 75kg सेमीफाइनल - लवलीना बोरगोहेन बनाम तारोना खानुम बादी पासोनी ताफ़ाकी (तुवालु)
1:05 AM: एथलेटिक्स, पुरुषों का डेकाथलॉन 1500m - तेजस्विन शंकर (फाइनल इवेंट)
1:15 AM: बॉक्सिंग, पुरुषों का 60kg सेमीफाइनल - सचिन सिवाच बनाम ओवेन हैरिस-एलन (वेल्स)
1:30 AM: बॉक्सिंग, पुरुषों का 90+kg सेमीफाइनल - नरेंद्र बेरवाल बनाम नाइजेल पॉल (त्रिनिदाद और टोबैगो)

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Commonwealth Games 2026

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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