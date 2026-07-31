Commonwealth Games 2026 Live Updates: बॉक्सर प्रीति पवार फाइनल में, नीरज-अरशद इतने बजे होंगे आमने-सामने

Commonwealth Games 2026 Live Updates: 31 जुलाई को भारत का शेड्यूल

दोपहर 2:35 बजे: एथलेटिक्स, पुरुषों की डेकाथलॉन 110 मीटर बाधा दौड़ - तेजस्विन शंकर

3:15 PM: बॉक्सिंग, महिला 54 किग्रा सेमीफ़ाइनल - प्रीति पवार बनाम कैथरीन मवापे (जाम्बिया)

दोपहर 3:20 बजे: एथलेटिक्स, पुरुषों का डेकाथलॉन डिस्कस थ्रो - तेजस्विन शंकर

दोपहर 3:30 बजे से: जूडो, पुरुषों का -60kg राउंड ऑफ 16 - हर्ष सिंह बनाम चिकोंडी काथेवेरा (मलावी)

दोपहर 3:30 बजे से: जूडो, महिलाओं का -52kg राउंड ऑफ 16 - श्रद्धा चोपड़े बनाम जेन मसाक्वोई (सिएरा लियोन)

दोपहर 3:30 बजे से: जूडो, पुरुषों का -66kg राउंड ऑफ 16 - रोहित बशीर मजगुल बनाम सैमुअल रिबेरो (मोज़ाम्बिक)

दोपहर 3:30 बजे से: जूडो, महिलाओं का -48kg क्वार्टरफाइनल - अस्मिता डे बनाम ईवा इविंग (स्कॉटलैंड)

दोपहर 3:30 बजे से: जूडो, महिलाओं का -47kg क्वार्टरफ़ाइनल - यामिनी मौर्य बनाम TBD

नोट: अगर भारतीय जूडो खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं, तो वे बाद के राउंड में हिस्सा लेंगे।

शाम 4:15 बजे: एथलेटिक्स, मिक्स्ड 4x400m रिले हीट्स - विशाल टीके, राजेश रमेश, रशदीप कौर और नीरू पाठक

शाम 4:30 बजे: बॉक्सिंग, पुरुषों का 80kg सेमीफ़ाइनल - अंकुश पांगल बनाम जोशुआ ओफ़ोरी (कनाडा)

शाम 5:00 बजे: एथलेटिक्स, पुरुषों का डेकाथलॉन पोल वॉल्ट - तेजस्विन शंकर

शाम 5:15 बजे: बॉल्स, पुरुषों की पेयर्स स्पर्धा - दिनेश कुमार और नवनीत सिंह बनाम फ़ॉकलैंड आइलैंड्स

शाम 5:21 बजे: ट्रैक साइक्लिंग, पुरुषों की 4000 मीटर इंडिविजुअल परस्यूट राउंड 1 - दिनेश कुमार और रोजित यांगलेम

शाम 7:15 बजे: बॉक्सिंग, महिलाओं का 57 किग्रा सेमीफाइनल - जैस्मिन लंबोरिया बनाम रापेलैंग मासेलेला (लेसोथो)

शाम 7:30 बजे: बॉक्सिंग, महिलाओं का 70 किग्रा सेमीफाइनल - अरुंधति चौधरी बनाम रोजी एक्लेस (वेल्स)

शाम 8:15 बजे: बॉक्सिंग, पुरुषों का 55 किग्रा सेमीफाइनल - जादुमणि सिंह बनाम फिलिप पुमुलो मुटाकेला हाओसेब (नामीबिया)

रात 8:30 बजे: ट्रैक साइक्लिंग, पुरुषों का कीरिन राउंड 1 - डेविड बेकहम एल्काचोटूंगो और जेमश सिंह केइथेलक्रम

रात 10:20 बजे: बॉल्स, महिलाओं का सिंगल्स - नयनमोनी सैकिया बनाम मिल्ड्रेड मकांडाविरे (ज़ाम्बिया)

रात 10:46 बजे: ट्रैक साइक्लिंग, पुरुषों का 4000 मीटर इंडिविजुअल परस्यूट फ़ाइनल (मेडल इवेंट, अगर क्वालिफ़ाई करते हैं) - दिनेश कुमार और रोजित यांगलेम

दोपहर 1:01 बजे: ट्रैक साइक्लिंग, पुरुषों का कीरिन राउंड 2 (अगर क्वालिफ़ाई करते हैं) - डेविड बेकहम एल्काचूटूंगो और जेमश सिंह कीथेलकराम

रात 11:30 बजे: बॉक्सिंग, महिलाओं का 51kg सेमीफ़ाइनल - साक्षी चौधरी बनाम एम्बर-जेन वॉल (कनाडा)

रात 11:30 बजे: एथलेटिक्स, पुरुषों का डेकाथलॉन जैवलिन थ्रो - तेजस्विन शंकर

रात 11:45 बजे: ट्रैक साइक्लिंग, पुरुषों का कीरिन फ़ाइनल (मेडल इवेंट, अगर क्वालिफ़ाई करते हैं) - डेविड बेकहम एल्काचूटूंगो और जेमश सिंह कीथेलकराम

12:15 AM (1 अगस्त): बॉक्सिंग, महिलाओं का 60kg सेमीफाइनल - प्रिया घांघस बनाम लुसी किंग्स-व्हीटली (इंग्लैंड)

12:45 AM: एथलेटिक्स, पुरुषों का जेवलिन थ्रो फाइनल (मेडल इवेंट) - नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यश वीर सिंह

12:45 AM: बॉक्सिंग, महिलाओं का 75kg सेमीफाइनल - लवलीना बोरगोहेन बनाम तारोना खानुम बादी पासोनी ताफ़ाकी (तुवालु)

1:05 AM: एथलेटिक्स, पुरुषों का डेकाथलॉन 1500m - तेजस्विन शंकर (फाइनल इवेंट)

1:15 AM: बॉक्सिंग, पुरुषों का 60kg सेमीफाइनल - सचिन सिवाच बनाम ओवेन हैरिस-एलन (वेल्स)

1:30 AM: बॉक्सिंग, पुरुषों का 90+kg सेमीफाइनल - नरेंद्र बेरवाल बनाम नाइजेल पॉल (त्रिनिदाद और टोबैगो)