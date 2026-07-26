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Commonwealth Games 2026 Live Updates: भारत की झोली में आया दूसरा पदक, वेटलिफ्टिंग में ऋषिकंता ने जीता सिल्वर मेडल

Commonwealth Games 2026 Day 4 Live Updates: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के चौथे दिन भारत के ऋषिकंत सिंह ने पुरुषों के 60 किग्रा वेटलिफ्टिंग इवेंट में सिल्वर मेडल जीता. इसके साथ ही भारत की झोली में दूसरा मेडल आ गया है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 26, 2026, 03:13 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 04:30 PM IST
Commonwealth Games 2026 Live Updates: भारत की झोली में आया दूसरा पदक, वेटलिफ्टिंग में ऋषिकंता ने जीता सिल्वर मेडल
26 July 2026 04:30 PM (IST)

Commonwealth Games 2026 Day 4 Live Updates: कौन हैं ऋषिकंता सिंह?

मणिपुर के इंफाल के रहने वाले ऋषिकंता सिंह ने इंडियन आर्मी के स्पोर्ट्स सेटअप में अपनी स्किल्स को बेहतर बनाया और देश के बेहतरीन वेटलिफ्टर्स में अपनी जगह बनाई. 2022 में बर्मिंघम में डेब्यू करने के बाद, ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में यह उनकी दूसरी भागीदारी होगी. इसके एक साल बाद, उन्होंने अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की 60kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता और कुल 271kg वजन उठाकर नेशनल रिकॉर्ड बनाया. इस शानदार प्रदर्शन की बदौलत उन्होंने ग्लासगो गेम्स के लिए क्वालिफाई किया और यह उनका अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है.

26 July 2026 04:17 PM (IST)

Commonwealth Games 2026 Day 4 Live Updates: वेटलिफ्टिंग में ऋषिकंता ने जीता सिल्वर मेडल

भारत के ऋषिकंता सिंह ने पुरुषों के 60 किग्रा वेटलिफ्टिंग इवेंट में सिल्वर मेडल जीता. वे अपने आखिरी 'क्लीन एंड जर्क' प्रयास में 151 किग्रा का भार नहीं उठा पाए. मणिपुर के इस वेटलिफ्टर ने कुल 264 किग्रा भार उठाकर कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पहला सिल्वर मेडल हासिल किया, जबकि इस स्पर्धा में मलेशिया के अनिक कसदैन ने गोल्ड मेडल जीता.

 

26 July 2026 04:13 PM (IST)

Commonwealth Games 2026 Day 4 Live Updates: तीसरे प्रयास में 150 KG वजन उठाएंगे ऋषिकंता

क्लीन एंड जर्क के दूसरे अटेम्प्ट में असफल होने के बाद ऋषिकंता ने तीसरे प्रयास में 150 किलोग्राम उठाने का फैसला किया है. देखते हैं कि वो इसमें सफल हो पाते हैं या नहीं.

26 July 2026 04:10 PM (IST)

Commonwealth Games 2026 Day 4 Live Updates: मलेशिया के अनिक कसदैन ने बढ़त बनाई

मलेशिया के अनिक कस्डन पुरुषों के 60 किग्रा वेटलिफ्टिंग इवेंट में अपने पहले क्लीन एंड जर्क प्रयास में 145 किग्रा वज़न उठाकर बढ़त बना ली है. वहीं, जूरी की समीक्षा के बाद श्रीलंका के दिलंका इसुरु कुमारा विरिडुवालागे का पहला प्रयास असफल घोषित कर दिया गया, जिससे कस्डन स्टैंडिंग में सबसे ऊपर बने हुए हैं और मुकाबला रोमांचक होता जा रहा है. वहीं क्लीन एंड जर्क के दूसरे प्रयास में भारत के ऋषिकंता सिंह 148 किलोग्राम वजह उठाने में असफल हो गए. हालांकि, उनका मेडल जीतना अब कन्फर्म है.

26 July 2026 04:06 PM (IST)

Commonwealth Games 2026 Day 4 Live Updates: ऋषिकंता ने उठाया 143 वजन

ऋषिकंता सिंह ने क्लीन एंड जर्क में 143 किलोग्राम वजन उठाकर मेडल जीतने की उम्मीदों को जिंदा रखा है. कुल मिलाकर वो अब तक इस इवेंट में 264 KG लिफ्ट कर चुके हैं और गोल्ड मेडल जीतने की रेस में सबसे आगे हैं.

26 July 2026 03:33 PM (IST)

Commonwealth Games 2026 Day 4 Live Updates: ऋषिकंता की नजर गोल्ड पर  

तीसरे स्थान पर मौजूद मायोबो अपने क्लीन एंड जर्क अभियान की शुरुआत 130 किग्रा से करेंगे और उनके बाद सोमाथिलाका 135 किग्रा से शुरुआत करेंगे. ऋषिकंता ने 145 किग्रा का भार चुना है, जबकि कस्डन 150 किग्रा के साथ अपना पहला प्रयास करेंगे.

26 July 2026 03:20 PM (IST)

Commonwealth Games 2026 Day 4 Live Updates: ऋषिकंता ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

भारतीय वेटलिफ्टर ऋषिकंता सिंह ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में नया रिकॉर्ड बनाया है. ऋषिकांता ने 121 KG का ज़बरदस्त लिफ्ट किया और यह कॉमनवेल्थ गेम्स का रिकॉर्ड है. मलेशिया के अनिक बिन कस्डन ने भी इसकी बराबरी की और स्नैच के बाद दोनों के बीच कोई फ़र्क नहीं रहा.

Rishikanta

26 July 2026 03:00 PM (IST)

Commonwealth Games 2026 Day 4 Live Updates: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के चौथे दिन भारत का शेड्यूल

लॉन बॉल्स

दोपहर 1:00 से 2:15 बजे तक: विमेंस पेयर्स (जोड़ी) स्पर्धा: भारत बनाम नामीबिया

रात 10:05 से 11:15 बजे तक- विमेंस पेयर्स (जोड़ी) स्पर्धा: इंग्लैंड बनाम भारत

बॉक्सिंग

रात 10:45 बजे: महिलाओं का 54 किलोग्राम राउंड 16: प्रीति (भारत) बनाम डेबरा मटेनजे (मलावी)

रात 11:45 बजे: पुरुषों का 55 किलोग्राम राउंड 16: जादुमनी सिंह (भारत) बनाम सुमामा रहमान (पाकिस्तान)

रात 12:45 बजे: पुरुषों का 65 किलोग्राम राउंड 16: आदित्य प्रताप सिंह (भारत) बनाम नूहू बैटे (युगांडा)

वेटलिफ्टिंग

दोपहर 2:15 बजे: ऋषिकांत सिंह, पुरुषों का 60 किलोग्राम (शाम 4:07 बजे- मेडल सेरेमनी)

शाम 06:45 बजे: मीराबाई चानू, महिलाओं का 48 किलोग्राम (मेडल सेरेमनी रात 8:37 बजे)

दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक: स्विमिंग हीट्स

शाम 04:39 बजे: पुरुषों की 4 x 200 मीटर फ्रीस्टाइल हीट्स (भारतीय पुरुष टीम)

रात 11:15 बजे: राजा मुथुपंडी, पुरुषों का 65 किलोग्राम (मेडल सेरेमनी रात 01:07 बजे)

नेटबॉल

रात 08:30 से 10:00 बजे तक: साउथ अफ्रीका बनाम टोंगा

स्विमिंग

रात 11:30 बजे - सुबह 02:45 बजे - स्विमिंग

सुबह 01:56 बजे - पुरुषों की 4x200 मीटर फ्रीस्टाइल रिले फाइनल (मेडल सेरेमनी - सुबह 02:26 बजे)

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Commonwealth Games 2026

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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