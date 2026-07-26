Commonwealth Games 2026 Live Updates: भारत की झोली में आया दूसरा पदक, वेटलिफ्टिंग में ऋषिकंता ने जीता सिल्वर मेडल

Commonwealth Games 2026 Day 4 Live Updates: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के चौथे दिन भारत का शेड्यूल

लॉन बॉल्स

दोपहर 1:00 से 2:15 बजे तक: विमेंस पेयर्स (जोड़ी) स्पर्धा: भारत बनाम नामीबिया

रात 10:05 से 11:15 बजे तक- विमेंस पेयर्स (जोड़ी) स्पर्धा: इंग्लैंड बनाम भारत

बॉक्सिंग

रात 10:45 बजे: महिलाओं का 54 किलोग्राम राउंड 16: प्रीति (भारत) बनाम डेबरा मटेनजे (मलावी)

रात 11:45 बजे: पुरुषों का 55 किलोग्राम राउंड 16: जादुमनी सिंह (भारत) बनाम सुमामा रहमान (पाकिस्तान)

रात 12:45 बजे: पुरुषों का 65 किलोग्राम राउंड 16: आदित्य प्रताप सिंह (भारत) बनाम नूहू बैटे (युगांडा)

वेटलिफ्टिंग

दोपहर 2:15 बजे: ऋषिकांत सिंह, पुरुषों का 60 किलोग्राम (शाम 4:07 बजे- मेडल सेरेमनी)

शाम 06:45 बजे: मीराबाई चानू, महिलाओं का 48 किलोग्राम (मेडल सेरेमनी रात 8:37 बजे)

दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक: स्विमिंग हीट्स

शाम 04:39 बजे: पुरुषों की 4 x 200 मीटर फ्रीस्टाइल हीट्स (भारतीय पुरुष टीम)

रात 11:15 बजे: राजा मुथुपंडी, पुरुषों का 65 किलोग्राम (मेडल सेरेमनी रात 01:07 बजे)

नेटबॉल

रात 08:30 से 10:00 बजे तक: साउथ अफ्रीका बनाम टोंगा

स्विमिंग

रात 11:30 बजे - सुबह 02:45 बजे - स्विमिंग

सुबह 01:56 बजे - पुरुषों की 4x200 मीटर फ्रीस्टाइल रिले फाइनल (मेडल सेरेमनी - सुबह 02:26 बजे)