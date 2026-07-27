Commonwealth Games 2026 Live Updates: बिंद्यारानी ने वेटलिफ्टिंग में जीता ब्रॉन्ज, भारत ने लगाया मेडल का सिक्सर

1. मीराबाई चानू - गोल्ड (महिलाओं का 48kg)
परफॉर्मेंस: कुल 190kg (85kg स्नैच + 105kg क्लीन एंड जर्क)
खास बात: लगातार तीसरा CWG गोल्ड मेडल जीतते हुए नया कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड बनाया.
2. ऋषिकांत सिंह — सिल्वर (पुरुषों का 60kg)
परफॉर्मेंस: कुल 264kg (121kg स्नैच + 143kg क्लीन एंड जर्क)
खास बात: 121kg लिफ्ट के साथ CWG स्नैच रिकॉर्ड की बराबरी की.
3. मुथुपंडी राजा - सिल्वर (पुरुषों का 65kg)
परफॉर्मेंस: कड़े मुकाबले में सिल्वर मेडल जीतकर भारत के शुरुआती वीकेंड के मेडल टैली में इजाफा किया.
4. ज्ञानेश्वरी यादव — सिल्वर (महिलाओं का 53kg)
परफॉर्मेंस: कुल 199kg (88kg स्नैच + 111kg क्लीन एंड जर्क)
खास बात: अपने CWG डेब्यू पर क्लीन एंड जर्क में अपना बेस्ट प्रदर्शन किया और गोल्ड मेडल जीतने वाली ओनोमे ओमोलोला डिडिह को आखिरी लिफ्ट तक कड़ी टक्कर दी.
5. बिंद्यारानी देवी- ब्रॉन्ज (महिलाओं का 58kg)
परफॉर्मेंस: कुल 199kg (87kg स्नैच + 112kg क्लीन एंड जर्क)
महिलाओं के 58 किग्रा वेटलिफ्टिंग इवेंट में बिंद्यारानी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता. इसके साथ ही भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मेडल का सिक्सर लगा दिया है. बिंद्यारानी ने भारत के लिए वेटलिफ्टिंग का पांचवां मेडल जीता.
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की झोली में 5वां मेडल आ चुका है. महिलाओं की 53 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग कैटेगरी में ज्ञानेश्वरी देवी ने सिल्वर मेडल पर कब्जा किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्ञानेश्वरी देवी को बधाई दी है. पीएम ने अपने X अकाउंट पर लिखा, ''ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतने पर ज्ञानेश्वरी यादव को बधाई. यह कामयाबी इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने इस प्रतियोगिता में अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है. उनकी यह सफलता भारत के युवाओं को प्रेरित करे. उनके आगे के सफर के लिए उन्हें और सफलता की शुभकामनाएं.
— Narendra Modi (@narendramodi) July 27, 2026
रात 10:05 बजे - लॉन बॉल्स
पुरुष सिंगल्स सेक्शनल प्ले - पुतुल सोनोवाल बनाम अनवर हमदा (केन्या)
रात 10:30 बजे - बॉक्सिंग
महिला 51kg राउंड ऑफ़ 16 - साक्षी बनाम लेथाबो मोडुकानेले (बोत्सवाना)
रात 11:35 बजे - पैरा एथलेटिक्स (मेडल)
महिला शॉट पुट F57 फ़ाइनल - शिल्पा कंचुगाराकोप्पलु शायला, शर्मिला
रात 11:40 बजे - एथलेटिक्स (मेडल)
पुरुष हाई जंप फ़ाइनल - सर्वेश अनिक कुशारे, आदर्श शंकर, तेजस्विन शंकर
रात 12:02 बजे (28 जुलाई) - पैरा स्विमिंग (मेडल)
पुरुष 100m ब्रेस्टस्ट्रोक SB9 फ़ाइनल - स्वातिक पाटिल
रात 12:30 बजे (28 जुलाई) - वेटलिफ्टिंग (मेडल)
पुरुष 79kg फ़ाइनल - वल्लुरी अजय बाबू
रात 1:00 बजे (28 जुलाई) - बॉक्सिंग
पुरुष 70kg राउंड ऑफ़ 16 - सुमित बनाम जॉन मैककोनेल (नॉर्दर्न आयरलैंड)
रात 1:07 बजे (28 जुलाई) - स्विमिंग (मेडल)
पुरुष 800m फ़्रीस्टाइल फ़ाइनल - आर्यन नेहरा
रात 1:44 बजे (28 जुलाई) - स्विमिंग (मेडल)
पुरुष 200m बटरफ़्लाई - साजन प्रकाश
रात 1:57 बजे (28 जुलाई) - पैरा एथलेटिक्स (मेडल)
पुरुष T38 100m फ़ाइनल - राकेशभाई भट्ट, श्रेयांश त्रिवेदी
रात 2:15 बजे (28 जुलाई) - एथलेटिक्स (मेडल)
पुरुष 110m हर्डल्स फ़ाइनल - तेज शिर्से
India in Commonwealth Games 2026 Live Updates: ज्ञानेश्वरी देवी ने सिल्वर मेडल जीता
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की झोली में 5वां मेडल आ चुका है. महिलाओं की 53 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग कैटेगरी में ज्ञानेश्वरी देवी ने सिल्वर मेडल पर कब्जा किया. नाइजीरिया की वेटलिफ्टर गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रही.
भारत की ज्ञानेश्वरी यादव स्नैच राउंड में 88kg का शानदार लिफ्ट लगाकर दूसरे स्थान पर रहीं और गोल्ड मेडल की दौड़ में बनी हुई हैं. नाइजीरिया की ओनोमे ओमोलोला डिडिह 93kg का लिफ्ट लगाकर सबसे आगे हैं. उन्होंने इस दौरान कॉमनवेल्थ गेम्स और कॉमनवेल्थ का नया रिकॉर्ड भी बनाया.
क्लीन एंड जर्क राउंड में कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है. ज्ञानेश्वरी ने 103kg का सबसे ज़्यादा शुरुआती लिफ्ट चुना है, जबकि डिडिह 100kg से शुरुआत करेंगी. अगर दोनों अपने शुरुआती प्रयास पूरे कर लेती हैं, तो भी भारतीय खिलाड़ी पीछे रहेंगी, लेकिन अभी दो और लिफ्ट बाकी हैं, इसलिए गोल्ड मेडल की जंग अभी खत्म नहीं हुई है.
लोकेश सत्यनाथन ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों की लॉन्ग जंप के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. उन्होंने क्वालिफिकेशन राउंड में 7.77 मीटर की अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश के साथ यह कामयाबी हासिल की. भारतीय खिलाड़ी कुल मिलाकर सातवें स्थान पर रहे और आसानी से फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, क्योंकि टॉप 12 एथलीट फाइनल में पहुंचते हैं.
दुनिया के नंबर 5 बॉक्सर सचिन सिवाच ने इंग्लैंड के विलियम हेविट को 'स्प्लिट-डिसीजन' से हराकर पुरुषों के 60 किग्रा बॉक्सिंग क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है. एक पॉइंट कटने से उनकी रफ्तार पर थोड़ी देर के लिए रोक लगी, लेकिन भारतीय बॉक्सर ने फाइनल राउंड में जबरदस्त पंच मारकर जीत पक्की कर ली.
पुरुषों की 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक SB9 हीट्स: भारत के स्वातिक पाटिल ने अपनी हीट में 1:15.85 के समय के साथ चौथा स्थान हासिल किया और फाइनल के लिए सीधे क्वालिफाई किया.
India in Commonwealth Games 2026 Live Updates: तेजस शिर्से 110 मीटर हर्डल्स के फाइनल में पहुंचे
भारत के तेजस अशोक शिर्से ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों की 110 मीटर हर्डल्स स्पर्धा के फाइलन के लिए क्वालिफ़ाई कर लिया है. उन्होंने अपने राउंड 1 हीट में 13.76 सेकंड का समय लेकर तीसरा स्थान हासिल किया. शिर्से ने संयमित दौड़ लगाते हुए मेडल की दौड़ में अपनी जगह पक्की की और स्प्रिंट हर्डल्स इवेंट में भारत की उम्मीदों को बनाए रखा है.
गुरिंदरवीर सिंह पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट से बाहर हो गए हैं. वह हीट्स से आगे नहीं बढ़ पाए. अपनी हीट 4 में 10.39 सेकंड का समय लेने के कारण, गुरिंदरवीर एथलीटों की सूची में 28वें स्थान पर रहे.
तैराक साजन प्रकाश पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई इवेंट के फ़ाइनल में पहुंच गए हैं. यह साजन का आखिरी कॉमनवेल्थ गेम्स है, जिसमें वो आखिरी बार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं. आज उन्होंने क्वालिफाइंग राउंड में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया और इवेंट के फ़ाइनल में जगह बनाई.
भारत के मुरली श्रीशंकर ने लॉन्ग जंप के फाइनल में जगह बना ली है. उन्होंने अपनी पहली ही कोशिश में 8.01 मीटर की छलांग लगाई और आसानी से 8.00 मीटर का क्वालिफाइंग मार्क पार कर लिया.
भारत के गुरिंदरवीर सिंह ने पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में 10.39 सेकंड का समय लिया. वो अपने हिट में दूसरे स्थान पर रहे. यह उनके 10.09 के बेस्ट समय से काफी ज्यादा है, लेकिन यहां मौसम, हवा और इतने बड़े इवेंट में खेलने के दबाव को भी ध्यान में रखना होगा. क्वालिफ़िकेशन मार्क लगभग 10.20 हो सकता है. अगर ऐसा होता है, तो वह प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा. लेकिन हमें यह देखना होगा कि मौसम का बाकी रेसों पर क्या असर पड़ता है.
भारत के राजा मुथुपंडी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मेंस 65 किग्रा वेटलिफ्टिंग इवेंट में सिल्वर मेडल जीतकर शानदार वापसी की है. यह देश के लिए चौथा मेडल था और इसने भारतीय वेटलिफ्टिंग टीम के बेहतरीन प्रदर्शन को जारी रखा. 26 साल के राजा मुथुपंडी ने कुल 286 किलो वजन उठाया (स्नैच में 126 किलो और क्लीन एंड जर्क में 160 किलो) और पोडियम पर दूसरा स्थान हासिल किया. मलेशिया के अजनील बिन बिदिन मोहम्मद ने कॉमनवेल्थ गेम्स के रिकॉर्ड 299 किलो के कुल वजन के साथ गोल्ड मेडल जीता. यह गोल्ड कोस्ट 2018 और बर्मिंघम 2022 में जीत के बाद उनका लगातार तीसरा कॉमनवेल्थ गोल्ड था.
भारत ने कल तीन मेडल जीते, जिससे इस साल की प्रतियोगिता में उनके कुल मेडलों की संख्या चार हो गई है. मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता, और उनके बाद ऋषिकंता सिंह और राजा मुथुपांडी ने भी वेटलिफ्टिंग में ही सिल्वर मेडल जीते. पैरा पावरलिफ्टिंग में झंडू कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता.
भारत के पदक विजेता:
मीराबाई चानू - महिलाओं की 48 किग्रा वेटलिफ्टिंग में गोल्ड
ऋषिकंत सिंह - पुरुषों की 60 किग्रा वेटलिफ्टिंग में सिल्वर
राजा मुथुपांडी - पुरुषों की 65 किग्रा वेटलिफ्टिंग में सिल्वर
झंडू कुमार - पुरुषों की हेवीवेट पैरा पावरलिफ्टिंग में ब्रॉन्ज
Commonwealth Games 2026 Live Updates: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने पदकों का सिक्सर लगा दिया है. महिलाओं के 58 किग्रा वेटलिफ्टिंग इवेंट में बिंद्यारानी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता. वेटलिफ्टिंग में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है. आज महिलाओं के 53 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग कैटेगरी में ज्ञानेश्वरी देवी ने सिल्वर मेडल पर कब्जा किया. वेटलिफ्टिंग में ही मीराबाई चानू ने रविवार को गोल्ड मेडल जीता था.
इससे पहले मुरली श्रीशंकर और लोकेश सत्यनाथन पुरुषों की लॉन्ग जंप के फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए. साजन प्रकाश पुरुषों की 200 मीटर बटरफ़्लाई के फाइनल में पहुंचे. तेजस शिर्से पुरुषों की 110 मीटर हर्डल्स के फाइनल में आगे बढ़े और स्वातिक पाटिल ने पुरुषों की 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक SB9 के फ़ाइनल में अपनी जगह पक्की की. हालांकि, गुरिंदरवीर सिंह पुरुषों की 100 मीटर हीट्स में 10.39 सेकंड के समय के साथ कुल मिलाकर 28वें स्थान पर रहने के बाद बाहर हो गए.
भारत के पदक विजेता:
मीराबाई चानू - महिलाओं की 48 किग्रा वेटलिफ्टिंग में गोल्ड
ऋषिकंत सिंह - पुरुषों की 60 किग्रा वेटलिफ्टिंग में सिल्वर
राजा मुथुपांडी - पुरुषों की 65 किग्रा वेटलिफ्टिंग में सिल्वर
झंडू कुमार - पुरुषों की हेवीवेट पैरा पावरलिफ्टिंग में ब्रॉन्ज
ज्ञानेश्वरी यादव- महिलाओं की 53 किग्रा वेटलिफ्टिंग में सिल्वर
बिंद्यारानी- महिलाओं के 58 किग्रा वेटलिफ्टिंग में ब्रॉन्ज
पदक तालिका में 8वें स्थान पर भारत
|रैंक
|देश
|स्वर्ण
|रजत
|कांस्य
|कुल पदक
|1
|ऑस्ट्रेलिया
|18
|9
|15
|42
|2
|कनाडा
|6
|7
|4
|17
|3
|नाइजीरिया
|6
|4
|0
|10
|4
|इंग्लैंड
|5
|10
|6
|21
|5
|स्कॉटलैंड
|4
|3
|1
|8
|6
|दक्षिण अफ्रीका
|3
|2
|4
|9
|7
|मलेशिया
|2
|0
|2
|4
|8
|भारत
|1
|3
|2
|6