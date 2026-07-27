Commonwealth Games 2026 Live Updates: बिंद्यारानी ने वेटलिफ्टिंग में जीता ब्रॉन्ज, भारत ने लगाया मेडल का सिक्सर

India in Commonwealth Games 2026 Live Updates: भारत के लिए आज आने वाले इवेंट

रात 10:05 बजे - लॉन बॉल्स

पुरुष सिंगल्स सेक्शनल प्ले - पुतुल सोनोवाल बनाम अनवर हमदा (केन्या)

रात 10:30 बजे - बॉक्सिंग

महिला 51kg राउंड ऑफ़ 16 - साक्षी बनाम लेथाबो मोडुकानेले (बोत्सवाना)

रात 11:35 बजे - पैरा एथलेटिक्स (मेडल)

महिला शॉट पुट F57 फ़ाइनल - शिल्पा कंचुगाराकोप्पलु शायला, शर्मिला

रात 11:40 बजे - एथलेटिक्स (मेडल)

पुरुष हाई जंप फ़ाइनल - सर्वेश अनिक कुशारे, आदर्श शंकर, तेजस्विन शंकर

रात 12:02 बजे (28 जुलाई) - पैरा स्विमिंग (मेडल)

पुरुष 100m ब्रेस्टस्ट्रोक SB9 फ़ाइनल - स्वातिक पाटिल

रात 12:30 बजे (28 जुलाई) - वेटलिफ्टिंग (मेडल)

पुरुष 79kg फ़ाइनल - वल्लुरी अजय बाबू

रात 1:00 बजे (28 जुलाई) - बॉक्सिंग

पुरुष 70kg राउंड ऑफ़ 16 - सुमित बनाम जॉन मैककोनेल (नॉर्दर्न आयरलैंड)

रात 1:07 बजे (28 जुलाई) - स्विमिंग (मेडल)

पुरुष 800m फ़्रीस्टाइल फ़ाइनल - आर्यन नेहरा

रात 1:44 बजे (28 जुलाई) - स्विमिंग (मेडल)

पुरुष 200m बटरफ़्लाई - साजन प्रकाश

रात 1:57 बजे (28 जुलाई) - पैरा एथलेटिक्स (मेडल)

पुरुष T38 100m फ़ाइनल - राकेशभाई भट्ट, श्रेयांश त्रिवेदी

रात 2:15 बजे (28 जुलाई) - एथलेटिक्स (मेडल)

पुरुष 110m हर्डल्स फ़ाइनल - तेज शिर्से