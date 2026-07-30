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Commonwealth Games 2026 LIVE: जेवलिन थ्रो के फाइनल में पहुंचे नीरज चोपड़ा, यश और रोहित; अरशद नदीम ने भी किया क्वालिफाई

Commonwealth Games 2026 Day 8 Live Updates: कॉमनवेल्थ गेम्स के 8वें दिन भारत एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक, वेटलिफ्टिंग और तैराकी जैसे इवेंट में अपनी दावेदारी पेश कर रहा है. देश के सबसे बड़े एथलीट नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो के फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया है. उनके साथ यश वीर सिंह और रोहित सिंह भी आगे बढ़ गए हैं.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 30, 2026, 02:43 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 04:10 PM IST
Commonwealth Games 2026 LIVE: जेवलिन थ्रो के फाइनल में पहुंचे नीरज चोपड़ा, यश और रोहित; अरशद नदीम ने भी किया क्वालिफाई
Image Credit: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 लाइव अपडेट्स
30 July 2026 04:10 PM (IST)

Commonwealth Games 2026 LIVE: जेवलिन थ्रो के फाइनल में पहुंचे 3 भारतीय

नीरज चोपड़ा पांचवें, रोहित यादव नौवें और यशवीर सिंह 10वें स्थान पर रहकर जेवलिन थ्रो के फाइनल में पहुंच गए हैं. पाकिस्तान के अरशद नदीम और मोहम्मद यासिर भी मेडल मैच में उतरेंगे. नीरज पहले प्रयास के बाद पाकिस्तान के अरशद नदीम से पीछे चल रहे थे, लेकिन दूसरे प्रयास में उन्होंने पाकिस्तानी एथलीट को पीछे छोड़ दिया. अरशद ने पहले प्रयास में 78.63 मीटर दूर भाला फेंका. इसके बाद उनका दूसरा प्रयास फाउल रहा और तीसरे प्रयास में नदीम ने 75.65 मीटर दूर भाला फेंका. नीरज ने पहले प्रयास (76.28 मीटर) की निराशा को पीछे छोड़ते हुए दूसरे प्रयास में 79.61 मीटर दूर भाला फेंक दिया. इसी के साथ वह नदीम से आगे निकल गए. नीरज ने अपने तीसरे प्रयास में थ्रो ही नहीं फेंका. इसकी उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ी.

30 July 2026 03:49 PM (IST)

Commonwealth Games 2026 Live: नीरज से आगे नहीं निकल पाए अरशद

अरशद नदीम अपने बेस्ट फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं. उन्होंने अपने तीसरे और आखिरी प्रयास में सिर्फ 75.65 मीटर का थ्रो किया. उनका पहला प्रयास 78.63 मीटर का था जो अब भी उनका बेस्ट है. दूसरा प्रयास फाउल हुआ था. वह अभी तक स्टैंडिंग में 7वें स्थान पर हैं.

30 July 2026 03:39 PM (IST)

Commonwealth Games 2026 Live:  नीरज चोपड़ा ने 79.61m का थ्रो किया

नीरज की दूसरी बेहतर कोशिश ने उन्हें स्टैंडिंग में 5वें स्थान पर पहुंचा दिया.उन्होंने 79.61 मीटर का थ्रो किया. नीरज अभी भी अपने बेस्ट फॉर्म में नहीं हैं, लेकिन फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए आरामदायक स्थिति में हैं.

30 July 2026 03:38 PM (IST)

Commonwealth Games 2026 Live:  यश वीर और रोहित ने दूसरे प्रयास में किया सुधार

भारत के यश वीर सिंह ने थोड़ा सुधार किया . उन्होंने 74.45 मीटर का मार्क हासिल किया और अभी स्टैंडिंग में 9वें स्थान पर हैं. इस रेस में शामिल एक और भारतीय रोहित यादव ने भी 78.37 मीटर के थ्रो के साथ सुधार किया है.  इस कोशिश ने उन्हें स्टैंडिंग में नंबर 5 पर पहुंचा दिया है.

30 July 2026 03:23 PM (IST)

Commonwealth Games 2026 Live: नीरज ने पहली कोशिश में 76.28 मीटर दूर भाला फेंका

नीरज चोपड़ा ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 76.28 मीटर के थ्रो के साथ पहली बार हिस्सा लिया. वह अपने पहले प्रयास से खुश तो नहीं होंगे, लेकिन वह अभी वार्म-अप कर रहे हैं. भारत के गोल्डन बॉय से अभी बहुत कुछ आना बाकी है.

30 July 2026 03:20 PM (IST)

Commonwealth Games 2026 Live: एंडरसन ने 76.09 मीटर की दूरी तय की

पोडियम पर जगह बनाने के दावेदारों में से एक ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स सिर्फ़ 76.09 मीटर ही लगा पाए. वह अपनी पहली कोशिश से खुश नहीं होंगे, लेकिन अभी सफर खत्म नहीं हुआ है.

30 July 2026 03:18 PM (IST)

Commonwealth Games 2026 Live: रोहित यादव ने 77.04 मीटर दूर देर फेंका भाला

क्वालिफायर में हिस्सा लेने वाले तीसरे भारतीय रोहित यादव ने अपनी पहली कोशिश में 77.04 मीटर का मार्क हासिल करके सबको इम्प्रेस किया. वह 84 मीटर तक नहीं पहुंच पाए. अब, भारत के सिर्फ नीरज चोपड़ा बचे हैं, और वह सबसे आखिर में होंगे.

30 July 2026 03:17 PM (IST)

Commonwealth Games 2026 Live: यश वीर सिंह ने 73.89 मीटर का मार्क हासिल किया

भारत के यश वीर सिंह ने 73.89 मीटर की शानदार कोशिश की, जिससे वह अभी 5वें स्थान पर हैं. भारत के रोहित यादव भी इस रेस में हैं. वह कुछ ही मिनटों में एक्शन में होंगे.

30 July 2026 03:11 PM (IST)

Commonwealth Games 2026 Live: अरशद नदीम ने 78.63 मीटर थ्रो फेंका

पाकिस्तान के अरशद नदीम की पहली कोशिश खराब रही, उन्होंने अपनी पहली कोशिश में 78.63 मीटर मारा. यह उनके लिए सीधे क्वालिफिकेशन पाने के लिए काफी नहीं है. अगर नदीम अपने अगले प्रयासों में 84 मीटर की सीमा को पार नहीं कर पाते हैं तो वह फाइनल में नहीं पहुंच पाएंगे.

30 July 2026 03:09 PM (IST)

Commonwealth Games 2026 Live: जेवलिन में क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया

जेवलिन में जहां तक ​​क्राइटेरिया की बात है, कोई भी एथलीट जो 84-मीटर का मार्क पार करेगा, वह ऑटोमैटिकली फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा. कम से कम 12 बेस्ट एथलीट को फाइनल के लिए क्वालिफाई करना होता है.

30 July 2026 02:59 PM (IST)

Commonwealth Games 2026 Live: जेवलिन का क्वालिफायर शुरू

कॉमनवेल्थ गेम्स में जेवलिन का क्वालिफायर शुरू हो गया है. नीरज चोपड़ा 18 लोगों की लिस्ट में 18वें खिलाड़ी हैं. उनके हमवतन रोहित और यश वीर आज क्या करते हैं, इस पर खास ध्यान रहेगा. नदीम, वालकॉट, येगो, पीटर्स और श्रीलंका के ज़बरदस्त खिलाड़ी पाथिरगे पर भी दुनिया का ध्यान रहेगा.

30 July 2026 02:55 PM (IST)

Commonwealth Games 2026 Live: शंकर ने किया निराश

डेकाथलॉन पुरुषों की 100m स्प्रिंट में हीट 1 खत्म हो गई, जिसमें स्कॉटलैंड के कैलम न्यूबी टॉप पर रहे. उन्होंने 10.76 सेकंड का समय निकाला. तेजस्विन शंकर को वैसी रेस नहीं मिली जैसी वे चाहते थे।. वह 10.96 सेकंड के समय के साथ 6 स्प्रिंटर्स में सबसे आखिर में रहे.

30 July 2026 02:53 PM (IST)

Commonwealth Games 2026 Live: शुरू होने वाला है तेजस्विन शंकर का इवेंट

पुरुषों का डेकाथलॉन इवेंट शुरू होने वाला है, जिसमें भारत के तेजस्विन शंकर एक्शन में होंगे. हमें उनसे बहुत उम्मीदें हैं. तेजस्विन पुरुषों के डेकाथलॉन लॉन्ग जंप इवेंट में एक्शन में दिखेंगे, उसके बाद शॉट पुट, हाई जंप और 400 मीटर दौड़ होगी. कल, वह 110m हर्डल्स, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, जेवलिन थ्रो और 1500m दौड़ में हिस्सा लेंगे.

30 July 2026 02:51 PM (IST)

Commonwealth Games 2026 Live: मेन्स डेकाथलॉन में तेजस्विन शंकर पर नजरें

भारत ग्लासगो गेम्स के 8वें दिन की शुरुआत मेन्स डेकाथलॉन से करेगा, जिसमें तेजस्विन शंकर 100-मीटर स्प्रिंट में हिस्सा लेंगे। उन्हें हीट 2 में रखा गया है. शंकर भारत के बेहतरीन डेकॉथलॉन एथलीटों में एक हैं और उनसे इस बार पदक की उम्मीद है.

30 July 2026 02:47 PM (IST)

Commonwealth Games 2026 Live: ग्रुप A में नीरज चोपड़ा 

भारत के नीरज चोपड़ा को क्वालिफाइंग राउंड - ग्रुप A में रखा गया है. उनके साथ उनके हमवतन रोहित यादव और यश वीर सिंह हैं. भारत को नीरज से काफी उम्मीदें हैं, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि रोहित और यश फाइनल के लिए क्वालीफाई कर पाते हैं या नहीं.

30 July 2026 02:44 PM (IST)

Commonwealth Games 2026 Live: आज भारत का शेड्यूल

एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स:

मेन्स डेकाथलॉन 100m: तेजस्विन शंकर, दोपहर 2.40 बजे.

मेन्स जेवलिन थ्रो क्वालिफाइंग (ग्रुप A): नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यश वीर सिंह दोपहर 2.55 बजे.

मेन्स डेकाथलॉन लॉन्ग जंप: तेजस्विन शंकर, दोपहर 3.20 बजे.

मेन्स ट्रिपल जंप क्वालिफाइंग: सेल्वा प्रभु थिरुमारन और प्रवीण चित्रवेल, शाम4.55 बजे.

मेन्स डेकाथलॉन शॉट पुट: तेजस्विन शंकर, शाम 5.10 बजे.

मेन्स 400m सेमीफ़ाइनल: विशाल TK, शाम 5.40 बजे. (सेमीफ़ाइनल 1).

मेन्स शॉट पुट फ़ाइनल: तजिंदरपाल सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल, रात 11.30 बजे. (मेडल इवेंट).

पुरुषों का 200m सेमीफ़ाइनल: अनिमेष कुजूर, रात 11.37 बजे (सेमीफाइनल 2).

पुरुषों का डेकाथलॉन हाई जंप: तेजस्विन शंकर, रात 11.38 बजे.

महिलाओं का डिस्कस थ्रो फ़ाइनल: निधि रानी और सीमा, सुबह 1.10 बजे (31 जुलाई) (मेडल इवेंट).

पुरुषों का डेकाथलॉन 400m: तेजस्विन शंकर, सुबह 1.30 बजे (31 जुलाई).

महिलाओं का 5000m फ़ाइनल: पारुल चौधरी, सुबह 1.48बजे (31 जुलाई) (मेडल इवेंट).

लॉन बाउल्स:

पुरुषों का पेयर्स सेक्शनल प्ले, सेक्शन B राउंड 3: इंडिया (नवनीत सिंह और दिनेश कुमार) बनाम बोत्सवाना (काइज़र गेचे और चार्ल्स डिटेको), शाम 7.30 बजे.

विमेंस सिंगल्स सेक्शनल प्ले, सेक्शन C राउंड 3: नयनमोनी सैकिया बनाम एम्मा फिरयाना सरोजी (मलेशिया), रात 8.55 बजे.

ट्रैक साइकिलिंग और पैरा ट्रैक साइकिलिंग:

विमेंस C4-C5 4000m इंडिविजुअल परस्यूट क्वालिफाइंग: लिशा दास, शाम 4.06 बजे.

मेन्स टीम स्प्रिंट क्वालिफाइंग: इंडिया (डेविड बेकहम एल्काटोचूंगो, जेमश सिंह कीथेलाकपाम, रोनाल्डो सिंह लैटोनजम), शाम 5.07 बजे.

विमेंस C4-C5 4000m इंडिविजुअल परस्यूट फाइनल्स (क्वालिफिकेशन पर निर्भर): लिशा दास, रात 9.44 बजे (मेडल इवेंट).

पुरुषों का टीम स्प्रिंट फ़ाइनल (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर): भारत (डेविड बेकहम एल्काटोचूंगो, जेमश सिंह कीथेलाकपम, रोनाल्डो सिंह लैटनजम),रात 10.50 बजे (मेडल इवेंट).

वेटलिफ्टिंग

महिलाओं का 86kg फाइनल: मार्टिना देवी मैबाम , शाम 6.30 बजे (मेडल इवेंट).

पुरुषों का 110kg फ़ाइनल: लवप्रीत सिंह, रात 11 बजे (मेडल इवेंट).

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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