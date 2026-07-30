/Commonwealth Games 2026 LIVE: जेवलिन थ्रो के फाइनल में पहुंचे नीरज चोपड़ा, यश और रोहित; अरशद नदीम ने भी किया क्वालिफाई

Commonwealth Games 2026 Live: आज भारत का शेड्यूल

एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स:

मेन्स डेकाथलॉन 100m: तेजस्विन शंकर, दोपहर 2.40 बजे.

मेन्स जेवलिन थ्रो क्वालिफाइंग (ग्रुप A): नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यश वीर सिंह दोपहर 2.55 बजे.

मेन्स डेकाथलॉन लॉन्ग जंप: तेजस्विन शंकर, दोपहर 3.20 बजे.

मेन्स ट्रिपल जंप क्वालिफाइंग: सेल्वा प्रभु थिरुमारन और प्रवीण चित्रवेल, शाम4.55 बजे.

मेन्स डेकाथलॉन शॉट पुट: तेजस्विन शंकर, शाम 5.10 बजे.

मेन्स 400m सेमीफ़ाइनल: विशाल TK, शाम 5.40 बजे. (सेमीफ़ाइनल 1).

मेन्स शॉट पुट फ़ाइनल: तजिंदरपाल सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल, रात 11.30 बजे. (मेडल इवेंट).

पुरुषों का 200m सेमीफ़ाइनल: अनिमेष कुजूर, रात 11.37 बजे (सेमीफाइनल 2).

पुरुषों का डेकाथलॉन हाई जंप: तेजस्विन शंकर, रात 11.38 बजे.

महिलाओं का डिस्कस थ्रो फ़ाइनल: निधि रानी और सीमा, सुबह 1.10 बजे (31 जुलाई) (मेडल इवेंट).

पुरुषों का डेकाथलॉन 400m: तेजस्विन शंकर, सुबह 1.30 बजे (31 जुलाई).

महिलाओं का 5000m फ़ाइनल: पारुल चौधरी, सुबह 1.48बजे (31 जुलाई) (मेडल इवेंट).

लॉन बाउल्स:

पुरुषों का पेयर्स सेक्शनल प्ले, सेक्शन B राउंड 3: इंडिया (नवनीत सिंह और दिनेश कुमार) बनाम बोत्सवाना (काइज़र गेचे और चार्ल्स डिटेको), शाम 7.30 बजे.

विमेंस सिंगल्स सेक्शनल प्ले, सेक्शन C राउंड 3: नयनमोनी सैकिया बनाम एम्मा फिरयाना सरोजी (मलेशिया), रात 8.55 बजे.

ट्रैक साइकिलिंग और पैरा ट्रैक साइकिलिंग:

विमेंस C4-C5 4000m इंडिविजुअल परस्यूट क्वालिफाइंग: लिशा दास, शाम 4.06 बजे.

मेन्स टीम स्प्रिंट क्वालिफाइंग: इंडिया (डेविड बेकहम एल्काटोचूंगो, जेमश सिंह कीथेलाकपाम, रोनाल्डो सिंह लैटोनजम), शाम 5.07 बजे.

विमेंस C4-C5 4000m इंडिविजुअल परस्यूट फाइनल्स (क्वालिफिकेशन पर निर्भर): लिशा दास, रात 9.44 बजे (मेडल इवेंट).

पुरुषों का टीम स्प्रिंट फ़ाइनल (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर): भारत (डेविड बेकहम एल्काटोचूंगो, जेमश सिंह कीथेलाकपम, रोनाल्डो सिंह लैटनजम),रात 10.50 बजे (मेडल इवेंट).

वेटलिफ्टिंग

महिलाओं का 86kg फाइनल: मार्टिना देवी मैबाम , शाम 6.30 बजे (मेडल इवेंट).

पुरुषों का 110kg फ़ाइनल: लवप्रीत सिंह, रात 11 बजे (मेडल इवेंट).