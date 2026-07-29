Commonwealth Games 2026 Live: कॉमनवेल्थ गेम्स में मुक्केबाजों ने बरसाए जोरदार पंच, भारत के 21 पदक हो गए पक्के

नरेंद्र ने पुरुषों के 90kg क्वार्टरफाइनल में समोआ के माइकल सेको के ख़िलाफ़ अपना मैच जीता. वह सेमीफाइनल में पहुंच गए, जिससे उन्होंने और भारत ने बॉक्सिंग में मेडल पक्का कर लिया. देश के मेडल की संख्या अब 21 हो गई है.
भारत के लिए बॉक्सिंग में एक और मेडल पक्का हो गया. 80 किग्रा भारवर्ग में अंकुश पंघाल ने सेशेल्स के जेड मिकॉक को 5-0 के एकमत फैसले से हरा दिया. वह सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं. अंकुश आज आखिरी चार में पहुंचने वाले चौथे भारतीय बॉक्सर बन गए हैं, जिससे भारत को कुल मिलाकर 20वां मेडल मिला है.
भारत के लिए एक और मेडल पक्का हो गया है. सचिन सिवाच बोत्सवाना के ट्रेजर मोरेमी को एकमत से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं. सचिन शुक्रवार को अपने सेमीफाइनल मुकाबले के लिए फिर से मैदान में उतरेंगे.
दो राउंड के बाद वन-वे ट्रैफिक है. सचिन सिवाच को बोत्सवाना के ट्रेजर मोरेमी पर एकमत से जीत मिली, जो अपनी दाहिनी आंख के पास चोट की वजह से जूझ रहे थे. भारत के लिए एक और मेडल की उम्मीद जग गई है.
सचिन सिवाच ने पहला राउंड 5-0 के एकमत फैसले के साथ जीता. गोल्ड मेडल के फेवरेट माने जा रहे सचिन ने अपनी रेंज और हुक से मोरेमी को परेशान कर दिया. उन्होंने मैच में अपना पूरा दबदबा दिखाया.
सचिन सिवाच का मुकाबला शुरू हो गया है. दोनों मुक्केबाज अब तक काफी आक्रामक रहे हैं. मोरेमी की आंख पर कट लगने के बाद उनका छोटा सा इलाज किया गया.
बॉक्सिंग में और भी मुकाबले होने वाले हैं, जिसमें सचिन सिवाच का मुकाबला ट्रेजर मोरेमी (बोत्सवाना) से पुरुषों के 60kg क्वार्टरफाइनल में होगा. क्या वह CWG 2026 में बॉक्सिंग में भारत के पक्के मेडल की गिनती में और इजाफा कर सकते हैं? भारत ने अब तक बॉक्सिंग में छह मेडल पक्के कर लिए हैं.
अरुंधति चौधरी ने न्यूजीलैंड की मॉर्गन हेंडरसन को स्प्लिट डिसीजन से हराकर महिलाओं के 70kg बॉक्सिंग इवेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाई. भारतीय मुक्केबाज ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का 18वां मेडल पक्का कर दिया है. CWG में बॉक्सिंग में भारतीय शानदार परफॉर्म कर रहे हैं. उन्होंने देश के लिए पहले ही छह मेडल पक्के कर दिए हैं, जबकि कई मुक्केबाजों को अभी अपने क्वार्टरफाइनल मुकाबले खेलने हैं.
यह सच में एक कड़ा मुकाबला था, लेकिन अरुंधति चौधरी अपनी न्यूजीलैंड की विरोधी मॉर्गन हेंडरसन से आगे रहने में कामयाब रहीं. भारतीय मुक्केबाज को महिलाओं के 70kg बॉक्सिंग इवेंट में सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए एक और स्प्लिट वर्डिक्ट मिला.
भारत की अरुंधति चौधरी को क्वार्टरफाइनल के पहले राउंड में न्यूजीलैंड की मॉर्गन हेंडरसन के खिलाफ स्प्लिट डिसीजन मिला, जिसमें दोनों मुक्केबाजों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ. उन्होंने अपनी विरोधी पर कुछ शानदार कॉम्बिनेशन लगाए, लेकिन अपने लो गार्ड के कारण कई बार उन्हें चोट भी लगी.
भारत की अरुंधति चौधरी और न्यूजीलैंड की मॉर्गन हेंडरसन के बीच कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिलाओं का 70kg बॉक्सिंग क्वार्टर-फ़ाइनल शुरू हो गया है. अरुंधति नीले कोने में हैं.
भारत की अरुंधति चौधरी यहां महिलाओं की 70kg बॉक्सिंग क्वार्टर-फाइनल में न्यूजीलैंड की मॉर्गन हेंडरसन से भिड़ेंगी. बाउट बस कुछ ही मिनटों में शुरू होगी. अगर अरुंधति यह मुकाबला जीत जाती हैं, तो भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में एक और बॉक्सिंग मेडल पक्का हो जाएगा.
बॉक्सर अरुंधति चौधरी जल्द ही एक्शन में दिखेंगी. वह महिलाओं के 70kg क्वार्टरफाइनल में न्यूजीलैंड की मॉर्गन हेंडरसन से भिड़ेंगी और देश के लिए एक और मेडल पक्का करना चाहेंगी.
स्प्रिंटर अनिमेष कुजूर 10 हीट में कुल मिलाकर 7वें स्थान पर रहे और पुरुषों की 200m इवेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया. भारत के नेशनल रिकॉर्ड होल्डर की शानदार रनिंग, जिन्होंने 20.46s की सीजन की सबसे अच्छी टाइमिंग दर्ज की.
साक्षी ने मैच में पूरा दबदबा दिखाया. उन्होंने फाइनल राउंड में एक और सर्वसम्मति से जीत हासिल की और नॉर्दर्न आयरलैंड की कैटलिन फ्रायर्स को 5-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई. इस जीत के साथ भारत ने ग्लासगो में अपना 17वां मेडल पक्का कर लिया है.
एक बार फिर , साक्षी ने फ्रायर्स के खिलाफ अपनी हाइट का पूरा फायदा उठाया. थोड़ी धक्का-मुक्की के बाद दोनों बॉक्सर कैनवस पर गिर गईं. साक्षी ने अपनी विपक्षी को दूर रखने के लिए कमाल का फुटवर्क और स्लिप्स दिखाए, साथ ही शानदार जैब-क्रॉस-हुक कॉम्बिनेशन भी लगाए. भारतीय बॉक्सर आसानी से रिंग में घूमती रही और वॉर्निंग के लिए पॉइंट डिडक्शन के बावजूद राउंड 2 में एकमत से फैसला हासिल किया.
साक्षी ने अपनी रेंज का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, जबकि उनकी विरोधी लगातार पॉइंट्स बनाने की कोशिश कर रही थी. भारतीय बॉक्सर ने पहले राउंड में जैब्स पर बहुत ज्यादा भरोसा किया, जिससे कैटलिन फ्रायर्स कंट्रोल में रहीं. दोनों के बीच ज्यादा मुक्के नहीं चले, साक्षी अच्छी तरह से फिसल रही थीं और खतरे से बचने के लिए लगातार पोजिशन बदल रही थीं. साक्षी को एकमत से जीत मिली.
भारत की साक्षी एक्शन में हैं और उनका महिलाओं का 51kg क्वार्टरफाइनल मुकाबला शुरू हो गया है. यहां उत्तरी आयरलैंड की कैटलिन फ्रायर्स के खिलाफ जीत उन्हें सेमीफाइनल में पहुंचा देगी और ग्लासगो में भारत का 17वां मेडल पक्का कर देगी.
अनिमेश कुजूर ने 20.46s की सीजन की सबसे अच्छी टाइमिंग के साथ अपनी हीट में टॉप किया. अभी छह हीट बाकी हैं और वह ओवरऑल चौथे नंबर पर हैं. यह देखना बाकी है कि वह आगे बढ़ पाएंगे या नहीं, क्योंकि 10 हीट में सिर्फ टॉप 16 सबसे तेज रनर ही सेमीफाइनल में पहुंचते हैं.
इसके बाद अनिमेष कुजूर की पुरुषों की 200m हीट शुरू होने वाली है. उनका पर्सनल बेस्ट 20.32s और सीज़न का बेस्ट 20.47s है. हीट में कुल मिलाकर 16 सबसे तेज एथलीट सेमीफाइनल में पहुंचेंगे.
तजिंदरपाल सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल दोनों ने पुरुषों के शॉट पुट फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है. तूर ने क्वालिफिकेशन राउंड में 21.03m के थ्रो के साथ कुल मिलाकर दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि समरदीप ने 19.95m के प्रयास के साथ चौथा स्थान हासिल किया. भारतीय जोड़ी कल रात 11:30 बजे फाइनल में पदक के लिए मुकाबला करेगी.
भारत के चैतन्य विश्वास कुलकर्णी और सुयश नारायण जाधव ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026, पुरुषों की 50m फ्रीस्टाइल S7 हीट्स के फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है. स्पोर्ट्स क्लास S6 में शामिल चैतन्य ने 32.77 का समय रिकॉर्ड किया, जबकि सुयश ने S7 में 35.35 का समय रिकॉर्ड किया. फाइनल इवेंट से मेडल तय होगा. यह मैच गुरुवार को सुबह 12:16 बजे होगा.
भारत के साजन प्रकाश पुरुषों की 200m फ़्रीस्टाइल की हीट 4 में 1:51.99 के टाइम के साथ 5वें स्थान पर रहे. दूसरी ओर, अनीश एस गौड़ा हीट 5 में 1:51.64 के टाइम के साथ 7वें स्थान पर रहे. अनीश और साजन कुल मिलाकर 18वें और 20वें स्थान पर रहे, जिससे इस इवेंट में भारत का सफ़र खत्म हो गया.
भारत के तैराक साजन प्रकाश हीट 4 का हिस्सा हैं जबकि अनीश सुनील कुमार गौड़ा हीट 5 का हिस्सा हैं. पुरुषों की 200m फ़्रीस्टाइल हीट्स शुरू होने में बस कुछ ही मिनट बचे हैं.
संजना ग्लासगो गेम्स में मेडल न जीतने वाली दूसरी भारतीय वेटलिफ्टर हैं. निरुपमा देवी सेराम ने कल क्लीन एंड जर्क राउंड में एक भी क्लीन लिफ्ट नहीं की. इसलिए, वह बाहर हो गईं. भारत के लिए अब स्विमिंग होगी, जहां साजन प्रकाश और अनीश एस गौड़ा पुरुषों की 200m फ्रीस्टाइल हीट्स में मुकाबला करेंगे.
स्कॉटलैंड की अगाता हर्बर्ट 94kg स्नैच करने आईं, लेकिन इस बार वह कामयाब नहीं हो पाईं. संजना अपने तीसरे प्रयास में ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही थीं, लेकिन नतीजा उनके पक्ष में नहीं रहा. वह 94kg नहीं उठा पाईं और उनके लिए ग्लासगो गेम्स खत्म हो गए. यह सच में एक शॉकर है.
Commonwealth Games 2026 Live Updates: ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के सातवें दिन भारतीय दल अपनी पदक तालिका को और बेहतर करने के इरादे से मैदान में उतरा है. मंगलवार को दो रजत पदक जीतने के बाद भारत के पास अब एथलेटिक्स में सात पदक जीतने का मौका है. बॉक्सर साक्षी ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है. उन्होंने भारत के लिए एक पदक पक्का कर दिया है. अरुंधति चौधरी ने न्यूजीलैंड की मॉर्गन हेंडरसन को स्प्लिट डिसीजन से हराकर महिलाओं के 70kg बॉक्सिंग इवेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाई. सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60kg क्वार्टर फाइनल में ट्रेजर मोरेमी (बोत्सवाना) को हराया. उन्होंने सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का किया. सचिन ने भारत का 19वां पदक पक्का किया.
भारतीय मुक्केबाज अरुंधति ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का 18वां मेडल पक्का कर दिया है. CWG में बॉक्सिंग में भारतीय शानदार परफॉर्म कर रहे हैं. उन्होंने देश के लिए पहले ही छह मेडल पक्के कर दिए हैं, जबकि कई मुक्केबाजों को अभी अपने क्वार्टरफाइनल मुकाबले खेलने हैं. तजिंदरपाल सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल पहले ही पुरुषों के शॉट पुट फाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुके हैं. इसका आयोजन गुरुवार को होगा.
वेटलिफ्टिंग (भारोत्तोलन) के मैदान से भारत के लिए एक बुरी खबर आई, जहां पदक की प्रबल दावेदार मानी जा रही संजना महिलाओं के 77 किलोग्राम फाइनल से बाहर हो गईं. संजना स्नैच के अपने तीनों प्रयासों में 94 किलोग्राम का भार उठाने में विफल रहीं, जिसके कारण वह क्लीन एंड जर्क राउंड में पहुंचने से पहले ही प्रतियोगिता से बाहर हो गईं. यह भारत के लिए एक बड़ा उलटफेर साबित हुआ क्योंकि वह रैंकिंग में शीर्ष खिलाड़ियों में शामिल थीं.