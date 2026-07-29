Commonwealth Games 2026 Live: कॉमनवेल्थ गेम्स में मुक्केबाजों ने बरसाए जोरदार पंच, भारत के 21 पदक हो गए पक्के

Commonwealth Games 2026 Live Updates: ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के सातवें दिन भारतीय दल अपनी पदक तालिका को और बेहतर करने के इरादे से मैदान में उतरा है. मंगलवार को दो रजत पदक जीतने के बाद भारत के पास अब एथलेटिक्स में सात पदक जीतने का मौका है. बॉक्सर साक्षी ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है. उन्होंने भारत के लिए एक पदक पक्का कर दिया है. अरुंधति चौधरी ने न्यूजीलैंड की मॉर्गन हेंडरसन को स्प्लिट डिसीजन से हराकर महिलाओं के 70kg बॉक्सिंग इवेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाई. सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60kg क्वार्टर फाइनल में ट्रेजर मोरेमी (बोत्सवाना) को हराया. उन्होंने सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का किया. सचिन ने भारत का 19वां पदक पक्का किया.