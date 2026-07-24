Commonwealth Games 2026 LIVE Updates: लॉन बॉल्स में भारत का जलवा, साउथ अफ्रीका को रौंद मेडल की तरफ बढ़ाया कदम

Commonwealth Games 2026 LIVE Updates: लॉन बॉल्स में भारत ने साउथ अफ्रीका को हराया

2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की लॉन बॉल्स जोड़ी रूपा रानी टिर्की और पिंकी ने शानदार प्रदर्शन जारी रखा है. उन्होंने SEC हॉल 3 में अपने सेक्शन B, राउंड 2 मैच में दक्षिण अफ्रीका की थाबेलो मुवहांगो और जैकी जानसे वैन रेन्सबर्ग के खिलाफ 2-0 से शानदार जीत हासिल की. ​​ग्लासगो के दो-सेट वाले फ़ॉर्मेट में खेलते हुए, अनुभवी भारतीय जोड़ी ने दबाव में बेहतरीन शॉट खेले और दोनों सेट जीते - पहला 6-4 और दूसरा 7-5 से - जिससे उन्होंने बिना किसी टाई-ब्रेकर के सीधे सेटों में मैच जीत लिया.

दोनों सेटों में मैच काफी रोमांचक और उतार-चढ़ाव वाला रहा. पहले सेट में, दक्षिण अफ्रीका ने शुरुआती बढ़त गंवाने के बाद वापसी की और चार एंड के बाद 4-3 से आगे हो गया, लेकिन भारत ने निर्णायक पांचवें एंड में शानदार तीन-शॉट का खेल दिखाते हुए 6-4 से सेट जीत लिया. दूसरे सेट में भी ऐसा ही रोमांच देखने को मिला. बढ़त के आदान-प्रदान के बाद, भारत ने चौथे एंड में चार-शॉट का शानदार खेल दिखाते हुए 7-4 की बढ़त बना ली. दक्षिण अफ्रीका आखिरी एंड में सिर्फ एक पॉइंट ही हासिल कर सका, जिससे टिर्की और पिंकी ने 7-5 से सेट जीतकर सेक्शन स्टैंडिंग में दो अहम पॉइंट पक्के कर लिए.