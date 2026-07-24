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Commonwealth Games 2026 LIVE Updates: लॉन बॉल्स में भारत का जलवा, साउथ अफ्रीका को रौंद मेडल की तरफ बढ़ाया कदम

Commonwealth Games 2026 LIVE Updates, Day 2: भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का दूसरा दिन 'खट्टा-मीठा' रहा. कुछ खिलाड़ियों का सफर बिना मेडल जीते ही समाप्त हो गया, वहीं कुछ खेलों में जीत मिली है, जिससे मेडल की उम्मीदें बनी हुई है. लॉन बॉल्स में भारत की जोड़ी रूपा रानी टिर्की और पिंकी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए साउथ अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 24, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 10:26 PM IST
Commonwealth Games 2026 LIVE Updates: लॉन बॉल्स में भारत का जलवा, साउथ अफ्रीका को रौंद मेडल की तरफ बढ़ाया कदम
Image Credit: Commonwealth Games 2026 LIVE Updates Day 2 24th July India Schedule
24 July 2026 10:18 PM (IST)

Commonwealth Games 2026 LIVE Updates: लॉन बॉल्स में अब पुतुल सोनोवाल पर नजर 

लॉन बॉल्स में भारत के पुतुल सोनोवाल शुक्रवार को कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में पुरुषों के सिंगल्स सेक्शन D के राउंड 2 मैच में फ़ॉकलैंड आइलैंड्स के सेसिल अलेक्जेंडर के खिलाफ खेल रहे हैं. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 10:20 बजे शुरू होगा.

सोनोवाल सेक्शनल स्टेज से आगे बढ़ने की कोशिश में शानदार प्रदर्शन के साथ अपना अभियान जारी रखने का लक्ष्य रखेंगे. 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की लॉन बॉल्स जोड़ी रूपा रानी टिर्की और पिंकी ने शानदार प्रदर्शन जारी रखा है. उन्होंने SEC हॉल 3 में अपने सेक्शन B, राउंड 2 मैच में दक्षिण अफ्रीका की थाबेलो मुवहांगो और जैकी जानसे वैन रेन्सबर्ग के खिलाफ 2-0 से शानदार जीत हासिल की.

24 July 2026 09:30 PM (IST)

Commonwealth Games 2026 LIVE Updates: लॉन बॉल्स में भारत ने साउथ अफ्रीका को हराया

2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की लॉन बॉल्स जोड़ी रूपा रानी टिर्की और पिंकी ने शानदार प्रदर्शन जारी रखा है. उन्होंने SEC हॉल 3 में अपने सेक्शन B, राउंड 2 मैच में दक्षिण अफ्रीका की थाबेलो मुवहांगो और जैकी जानसे वैन रेन्सबर्ग के खिलाफ 2-0 से शानदार जीत हासिल की. ​​ग्लासगो के दो-सेट वाले फ़ॉर्मेट में खेलते हुए, अनुभवी भारतीय जोड़ी ने दबाव में बेहतरीन शॉट खेले और दोनों सेट जीते - पहला 6-4 और दूसरा 7-5 से - जिससे उन्होंने बिना किसी टाई-ब्रेकर के सीधे सेटों में मैच जीत लिया.

दोनों सेटों में मैच काफी रोमांचक और उतार-चढ़ाव वाला रहा. पहले सेट में, दक्षिण अफ्रीका ने शुरुआती बढ़त गंवाने के बाद वापसी की और चार एंड के बाद 4-3 से आगे हो गया, लेकिन भारत ने निर्णायक पांचवें एंड में शानदार तीन-शॉट का खेल दिखाते हुए 6-4 से सेट जीत लिया. दूसरे सेट में भी ऐसा ही रोमांच देखने को मिला. बढ़त के आदान-प्रदान के बाद, भारत ने चौथे एंड में चार-शॉट का शानदार खेल दिखाते हुए 7-4 की बढ़त बना ली. दक्षिण अफ्रीका आखिरी एंड में सिर्फ एक पॉइंट ही हासिल कर सका, जिससे टिर्की और पिंकी ने 7-5 से सेट जीतकर सेक्शन स्टैंडिंग में दो अहम पॉइंट पक्के कर लिए.

Lawn Balls

24 July 2026 08:34 PM (IST)

Commonwealth Games 2026 LIVE Updates: मेडल जीतने से चूकीं जसप्रीत

जसप्रीत कौर ने ग्रुप B में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना सफर खत्म किया. उन्होंने दो बार अपना इंटरनेशनल पर्सनल बेस्ट तोड़ा और 100kg वजन उठाकर 96.4 पॉइंट्स हासिल किए. हालांकि, ग्रुप A के मुकाबले खत्म होने के बाद, भारतीय खिलाड़ी ओवरऑल स्टैंडिंग में चौथे स्थान पर खिसक गईं, जिससे शानदार प्रदर्शन के बावजूद उनकी मेडल जीतने की उम्मीदें खत्म हो गईं.

24 July 2026 08:02 PM (IST)

Commonwealth Games 2026 LIVE Updates: इंग्लैंड के नाम कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का पहला गोल्ड मेडल

ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का पहला गोल्ड मेडल इंग्लैंड ने जीता है. पैरा पावरलिफ्टिंग स्पर्धा में मार्क स्वान ने स्वर्ण पदक पर कब्जा किया.

24 July 2026 07:55 PM (IST)

Commonwealth Games 2026 LIVE Updates: लॉन बॉल्स में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत का दबदबा

भारत ने शानदार शुरुआत की और पहले सेट के पहले एंड में तीन पॉइंट हासिल करके 3-0 की बढ़त बना ली. दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे एंड में वापसी की और एक पॉइंट हासिल करके अंतर को कम किया. दक्षिण अफ्रीका की वापसी के बावजूद, भारत ने अपनी पकड़ बनाए रखी. शुरुआती दो एंड के बाद भारत 3-1 से आगे था और उसने बाकी मुकाबले के लिए मज़बूत नींव रख दी थी.

24 July 2026 07:14 PM (IST)

Commonwealth Games 2026 LIVE Updates: अशोक और परमजीत मेडल से चूके

पुरुषों के लाइटवेट पैरा पावरलिफ्टिंग इवेंट में भारत की चुनौती तब खत्म हुई जब दोनों लिफ्टर बहुत कम अंतर से मेडल जीतने से चूक गए. अशोक ने अपने आखिरी प्रयास में 205kg का भार उठाने में नाकाम रहने के बाद चौथा स्थान हासिल किया. उन्होंने 200kg का अपना सर्वश्रेष्ठ लिफ्ट किया, जिससे उन्हें 143.8 अंक मिले.

परमजीत कुमार सातवें स्थान पर रहे. उनका आखिरी 179kg का प्रयास 'नो लिफ्ट' करार दिया गया, जिससे उनका सर्वश्रेष्ठ लिफ्ट 176kg और स्कोर 135.6 अंक रहा. इंग्लैंड के मार्क स्वान और नाइजीरिया के रोलैंड एज़ुरुइके ने 153.9 अंकों के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान हासिल किया. मलेशिया के बॉनी बन्याऊ गुस्टिन ने 153.5 अंकों के साथ ब्रॉन्ज़ मेडल जीता. उन्होंने भारत के अशोक को 9.7 अंकों से पीछे छोड़ा, जबकि अशोक ने 200kg का अपना सर्वश्रेष्ठ लिफ्ट किया था.

24 July 2026 06:45 PM (IST)

Commonwealth Games 2026 LIVE Updates: अशोक-परमजीत से मेडल की उम्मीद

पुरुषों के लाइटवेट पैरा पावरलिफ्टिंग फ़ाइनल में भारत की चुनौती जारी है, जिसमें ग्रुप A में अशोक और परमजीत कुमार हिस्सा ले रहे हैं. अशोक ने अच्छी शुरुआत की है और 140.2 पॉइंट्स के साथ फिलहाल चौथे स्थान पर हैं, जबकि परमजीत कुमार 135.6 पॉइंट्स के साथ पांचवें स्थान पर हैं.

24 July 2026 05:45 PM (IST)

Commonwealth Games 2026 LIVE Updates: भारतीय जिम्नास्ट व्यक्तिगत स्पर्धाओं में दे रहे जबरदस्त टक्कर

भारत के जिम्नास्टों ने पुरुषों की व्यक्तिगत स्पर्धा में मजबूत शुरुआत की है. तपन मोहंती ने फ़्लोर एक्सरसाइज़ में 12.150 का स्कोर करके देश की चुनौती को आगे बढ़ाया है और वे लाइव स्टैंडिंग में सातवें स्थान पर हैं.

योगेश्वर सिंह 10.600 के स्कोर के साथ 10वें स्थान पर हैं, जबकि तापेश्वरनाथ दास 9.500 के स्कोर के साथ 11वें स्थान पर हैं. भारतीय तिकड़ी ने अभी सिर्फ फ्लोर एक्सरसाइज़ पूरी की है, इसलिए जैसे-जैसे बाकी उपकरण स्पर्धाएं होंगी, उनके पास रैंकिंग में ऊपर चढ़ने का अच्छा मौका है.

24 July 2026 04:55 PM (IST)

Commonwealth Games 2026 LIVE Updates: भारतीय जिमनास्ट अब एक्शन में दिखेंगे

भारत की पुरुष आर्टिस्टिक जिमनास्टिक्स टीम सब-डिविजन 2 में अपने अभियान की शुरुआत करेगी, जिसमें फ्लोर एक्सरसाइज भारतीय समयानुसार शाम 5:00 बजे शुरू होगी.

24 July 2026 04:20 PM (IST)

Commonwealth Games 2026 LIVE Updates: सेमीफाइनल में पहुंचे श्रीहरि नटराज

भारत के श्रीहरि नटराज ने पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक स्पर्धा में 25.52 सेकंड का समय लिया और 40 तैराकों में 14वें स्थान पर रहे. टॉप 16 तैराक सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं. सेमीफाइनल आज आधी रात को 12:29 AM पर होगा.

Natraj

24 July 2026 04:14 PM (IST)

Commonwealth Games 2026 LIVE Updates: बुडिगिना पैरा-स्विमिंग के फाइनल में पहुंचे

बुडिगिना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुषों की 100 मीटर फ्रीस्टाइल S13 स्पर्धा में 57.10 सेकंड के समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया. वे लीडर स्टीफन क्लेग से 0.53 सेकंड पीछे रहे और अगले राउंड के लिए क्वालीफाई किया. अली इमाम भी 1:05.32 के समय के साथ अगले राउंड में पहुंच गए. वे लीडर से 8.75 सेकंड पीछे थे. दोनों खिलाड़ी फाइनल में पहुंच गए हैं, जो दिन के दूसरे हिस्से में होगा.

बुडिगिना का प्रदर्शन शानदार रहा. उन्हें पैरा-स्विमिंग में भारत के सबसे होनहार खिलाड़ियों में से एक माना जाता है. स्प्लिट के दौरान वे चौथे स्थान पर थे, लेकिन फिर उन्होंने ज़ोरदार प्रदर्शन करते हुए जेम्स क्लेग को पीछे छोड़ दिया, जो उस समय दूसरे स्थान पर थे और स्टीफन तथा दक्षिण अफ्रीका के हेंड्रिक्स से पीछे हो गए थे.

24 July 2026 03:42 PM (IST)

Commonwealth Games 2026 LIVE Updates: अली इमाम भारत के लिए दिन की शुरुआत करेंगे

RVVBK बुडिगिना और अली इमाम पुरुषों की 100 मीटर फ्रीस्टाइल S13 स्पर्धा में हिस्सा लेंगे. ग्लासगो में पैरा इवेंट्स पर खास ध्यान दिया जा रहा है और भारत को इनसे मेडल जीतने की उम्मीद है. यह इवेंट दोपहर 3:40 बजे शुरू होगा.

24 July 2026 03:40 PM (IST)

Commonwealth Games 2026 LIVE Updates: इन खेलों और खिलाड़ियों पर रहेगी नजर

स्विमिंग: श्रीहरि नटराज और इमाम अली एक्शन में
आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स: भारतीय पुरुष टीम टीम फाइनल और व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन में उतरेगी.
पैरा पावरलिफ्टिंग: भारत के पांच पदक दावेदार अलग-अलग भार वर्गों में चुनौती पेश करेंगे.
लॉन बॉल्स: महिला पेयर्स और पुरुष सिंगल्स में भारतीय खिलाड़ी मुकाबला करेंगे.
मुक्केबाजी: जदुमणि सिंह पुरुष 55 किग्रा वर्ग के राउंड ऑफ 32 में उतरेंगे.

24 July 2026 03:36 PM (IST)

Commonwealth Games 2026 LIVE Updates: दूसरे दिन का पूरा शेड्यूल

 

समय (IST) खिलाड़ी/टीम खेल स्पर्धा चरण
03:40 PM   इमाम अली पैरा स्विमिंग पुरुष S13 100 मीटर फ्रीस्टाइल   हीट्स
03:56 PM   श्रीहरि नटराज स्विमिंग पुरुष 50 मीटर बैकस्ट्रोक   हीट्स
05:00 PM   भारतीय पुरुष टीम   आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स   टीम फाइनल एवं व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन   टीम फाइनल
06:16 PM   अशोक कुमार, परमजीत   पैरा पावरलिफ्टिंग   पुरुष लाइटवेट   फाइनल
07:30 PM   रूपा रानी और पिंकी सिंह   लॉन बॉल्स   महिला पेयर्स बनाम दक्षिण अफ्रीका   ग्रुप-बी
08:00 PM   सुमन देवी और जसप्रीत कौर   पैरा पावरलिफ्टिंग   महिला लाइटवेट   फाइनल
10:20 PM   पुतुल सोनोवाल   लॉन बॉल्स   पुरुष सिंगल्स बनाम फॉकलैंड आइलैंड   ग्रुप-डी
11:00 PM    जदुमणि सिंह   मुक्केबाजी   पुरुष 55 किग्रा बनाम आरोन कुलेन   राउंड ऑफ 32
11:16 PM   कस्तूरी राजामणि   पैरा पावरलिफ्टिंग   महिला हैवीवेट   फाइनल
12:00 AM (25 जुलाई)   क्वालिफिकेशन पर निर्भर   पैरा स्विमिंग   पुरुष S13 100 मीटर फ्रीस्टाइल   फाइनल
12:29 AM (25 जुलाई)   क्वालिफिकेशन पर निर्भर   स्विमिंग   पुरुष 50 मीटर बैकस्ट्रोक   सेमीफाइनल
12:56 AM (25 जुलाई)   सुधीर और झांडू कुमार   पैरा पावरलिफ्टिंग   पुरुष हैवीवेट   फाइनल
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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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