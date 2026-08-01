Add Zee Business As A Preferred Source
App
Live Now

Commonwealth Games 2026 Live Updates: बॉक्सिंग में प्रीति के बाद जैस्मिन ने जीता गोल्ड, ट्रिपल जंप में भी आए दो मेडल

Commonwealth Games 2026 Live Updates: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में आज की शुरुआत भारत के लिए धमाकेदार हुई है. 10 मिनट के अंदर भारत की झोली में 2 गोल्ड मेडल आ गए. ये दोनों पदक बॉक्सिंग में मिले हैं. प्रीति पवार के बाद जैस्मीन लैंबोरिया ने गोल्ड मेडल पर कब्जा किया.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 01, 2026, 03:35 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 04:17 PM IST
Commonwealth Games 2026 Live Updates: बॉक्सिंग में प्रीति के बाद जैस्मिन ने जीता गोल्ड, ट्रिपल जंप में भी आए दो मेडल
Image Credit: Commonwealth Games 2026 Live Updates
01 August 2026 04:10 PM (IST)

Commonwealth Games 2026 Live Updates: ट्रिपल जंप में आए दो मेडल

भारत के लिए पुरुषों की ट्रिपल जंप में एक यादगार पल रहा, जब प्रवीण चित्रवेल ने 16.58 मीटर की अपनी बेहतरीन छलांग के साथ सिल्वर मेडल जीता. वहीं सेल्वा प्रभु तिरुमारन ने 16.52 मीटर के साथ ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया.

चित्रवेल ने लगातार सुधार करते हुए 16.05 मीटर से आगे बढ़कर चौथे राउंड में मेडल दिलाने वाली छलांग लगाई और कुछ समय के लिए प्रतियोगिता में सबसे आगे रहे. वहीं, तिरुमारन ने 15.87 मीटर से 16.17 मीटर और फिर 16.43 मीटर तक का सफर तय किया और पांचवें राउंड में 16.52 मीटर की शानदार छलांग के साथ ब्रॉन्ज मेडल पक्का किया.

01 August 2026 04:05 PM (IST)

Commonwealth Games 2026 Live Updates: जैस्मिन ने भी जीता गोल्ड मेडल 

जैस्मिन ने नॉर्दर्न आयरलैंड की माइकेला वॉल्श को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से हराकर महिलाओं के 57 किग्रा वर्ग में कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल जीता. इससे पहले प्रीति पवार ने महिलाओं की 54 किग्रा बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक पर कब्जा किया था. अभी 8 और भारतीय मुक्केबाज फाइनल मुकाबला खेलने वाले हैं. उम्मीद है कि भारत की झोली में बॉक्सिंग से 8 और गोल्ड मेडल आ सकते हैं.

01 August 2026 03:44 PM (IST)

Commonwealth Games 2026 Live Updates: प्रीति पवार ने जीता गोल्ड मेडल

भारतीय महिला बॉक्सर प्रीति पवार ने महिलाओं की 54 किग्रा बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता. प्रीति ने कनाडा की स्कारलेट सवाना डेलगाडो के खिलाफ फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत की झोली में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का छठा स्वर्ण पदक डाल दिया है.

01 August 2026 03:25 PM (IST)

Commonwealth Games 2026 Live Updates: 01 अगस्त को भारत का शेड्यूल

दोपहर 2:30 बजे: ट्रैक साइक्लिंग, पुरुषों की स्प्रिंट क्वालिफाइंग - डेविड बेकहम, रोनाल्डो सिंह, रोजित सिंह
दोपहर 2:35 बजे: पैरा एथलेटिक्स, पुरुषों का शॉट पुट F57 फ़ाइनल - सोमन राणा, शुभम जुयाल
दोपहर 2:40 बजे: एथलेटिक्स, पुरुषों का ट्रिपल जंप फ़ाइनल - प्रवीण चित्रवेल, सेल्वा प्रभु थिरुमारन
दोपहर 2:50 बजे: पैरा एथलेटिक्स, पुरुषों की 1500 मीटर T54 फ़ाइनल - रमेश शनमुगम
दोपहर 3:00 बजे: एथलेटिक्स, महिलाओं की 10,000 मीटर रेस वॉक फ़ाइनल - प्रियंका, रवीना
दोपहर 3:27 बजे: ट्रैक साइक्लिंग, पुरुषों की स्प्रिंट राउंड ऑफ़ 16 - डेविड बेकहम, रोनाल्डो सिंह, रोजित सिंह (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)
दोपहर 3:30 बजे: बॉक्सिंग, महिलाओं की 54 किग्रा फ़ाइनल - प्रीति
दोपहर 3:45 बजे: बॉक्सिंग, महिलाओं की 57 किग्रा फ़ाइनल - जैस्मिन
दोपहर 3:50 बजे: लॉन बॉल्स, पुरुषों की पेयर्स सेक्शनल प्ले - नवनीत सिंह और दिनेश कुमार
दोपहर 3:54 बजे से: जूडो, महिलाओं का 63kg राउंड ऑफ़ 16 - उन्नति शर्मा
शाम 4:03 बजे: ट्रैक साइक्लिंग, पुरुषों का स्प्रिंट क्वार्टरफ़ाइनल - डेविड बेकहम, रोनाल्डो सिंह, रोजित सिंह (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)
शाम 4:15 बजे: बॉक्सिंग, पुरुषों का 55kg फ़ाइनल - जादुमनी सिंह मंडेन्गबाम
शाम 4:19 बजे: ट्रैक साइक्लिंग, पुरुषों की 10km स्क्रैच रेस क्वालिफ़ाइंग - हर्षवीर सिंह सेखों, दिनेश कुमार (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)
शाम 4:36 बजे से: जूडो, पुरुषों का 90kg राउंड ऑफ़ 16 - करनजीत सिंह मान
शाम 5:00 बजे से: जूडो, महिलाओं का 63kg क्वार्टरफ़ाइनल - उन्नति शर्मा (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)
शाम 5:18 बजे से: जूडो, पुरुषों का 81kg क्वार्टरफ़ाइनल - हर्ष टोकस
शाम 5:30 बजे से: जूडो, महिलाओं का 70kg क्वार्टरफ़ाइनल - इनुंगनबी टखेलमबाम
शाम 5:36 बजे से: जूडो, पुरुषों का 90kg क्वार्टरफ़ाइनल - करनजीत सिंह मान (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)
नोट: अगर भारतीय जूडो खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं, तो वे दिन में बाद में रेपेशाज, सेमीफाइनल और मेडल राउंड के मुकाबलों में हिस्सा लेंगे।
शाम 7:38 बजे: ट्रैक साइक्लिंग, पुरुषों की स्प्रिंट सेमीफाइनल - डेविड बेकहम, रोनाल्डो सिंह, रोजित सिंह (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
रात 8:48 बजे: जूडो, महिलाओं का 63 किग्रा ब्रॉन्ज मेडल मुकाबला - उन्नति शर्मा (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
रात 9:00 बजे: जूडो, महिलाओं का 63kg फ़ाइनल - उन्नति शर्मा (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)
रात 9:00 बजे: बॉक्सिंग, महिलाओं का 51kg फ़ाइनल - साक्षी (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)
रात 9:15 बजे: बॉक्सिंग, महिलाओं का 60kg फ़ाइनल - प्रिया (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)
रात 9:30 बजे: जूडो, पुरुषों का 81kg ब्रॉन्ज़ मेडल - हर्ष टोकस (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)
रात 9:30 बजे: बॉक्सिंग, महिलाओं का 70kg फ़ाइनल - अरुंधति चौधरी
रात 9:42 बजे: जूडो, पुरुषों का 81kg फ़ाइनल - हर्ष टोकस (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)
रात 9:45 बजे: बॉक्सिंग, महिलाओं का 75kg फ़ाइनल - लवलीना बोरगोहेन (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)
रात 9:48 बजे: जूडो, महिलाओं का 70kg ब्रॉन्ज़ मेडल - इनुंगनबी ताखेलंबम (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)
रात 10:00 बजे: जूडो, महिलाओं का 70kg फ़ाइनल - इनुंगनबी ताखेलंबम (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)
रात 10:00 बजे: बॉक्सिंग, पुरुषों का 60kg फ़ाइनल - सचिन (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)
रात 10:02 बजे: ट्रैक साइक्लिंग, पुरुषों का स्प्रिंट फ़ाइनल - डेविड बेकहम, रोनाल्डो सिंह, रोजित सिंह (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)
रात 10:15 बजे: बॉक्सिंग, पुरुषों का 80kg फ़ाइनल - अंकुश
रात 10:20 बजे: लॉन बॉल्स, महिलाओं का सिंगल्स सेक्शनल प्ले - नयनमोनी सैकिया
रात 10:30 बजे: जूडो, पुरुषों का 90kg ब्रॉन्ज़ मेडल - करनजीत सिंह मान (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)
रात 10:30 बजे: बॉक्सिंग, पुरुषों का 90+kg फ़ाइनल - नरेंद्र (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)
रात 10:42 बजे: जूडो, पुरुषों का 90 किग्रा फ़ाइनल - करनजीत सिंह मान (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)
रात 10:50 बजे: ट्रैक साइक्लिंग, पुरुषों की 10 किमी स्क्रैच रेस फ़ाइनल - हर्षवीर सिंह सेखों, दिनेश कुमार (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)
रात 11:35 बजे: एथलेटिक्स, पुरुषों का पोल वॉल्ट फ़ाइनल - देव कुमार मीणा, कुलदीप कुमार
रात 11:45 बजे: लॉन बॉल्स, पुरुषों की पेयर्स सेमीफ़ाइनल - नवनीत सिंह और दिनेश कुमार (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)
12:15 AM (2 अगस्त): एथलेटिक्स, पुरुषों की 5000 मीटर फ़ाइनल - गुलवीर सिंह
सुबह 1:10 बजे (2 अगस्त): लॉन बॉल्स, महिला सिंगल्स सेमीफ़ाइनल - नयनमोनी सैकिया (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)
सुबह 1:50 बजे (2 अगस्त): एथलेटिक्स, मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले फ़ाइनल - राजेश रमेश, विशाल टीके, अंसा बाबू, नीरू पाठक, रशदीप कौर

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
Commonwealth Games 2026

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मां के लिए कैप्टन बना बेटा! नौकरी पाते ही बादलों की सैर कराई, Air India से वायरल हुआ
2
3
4
5