Commonwealth Games 2026 Live Updates: बॉक्सिंग में प्रीति के बाद जैस्मिन ने जीता गोल्ड, ट्रिपल जंप में भी आए दो मेडल

Commonwealth Games 2026 Live Updates: 01 अगस्त को भारत का शेड्यूल

दोपहर 2:30 बजे: ट्रैक साइक्लिंग, पुरुषों की स्प्रिंट क्वालिफाइंग - डेविड बेकहम, रोनाल्डो सिंह, रोजित सिंह

दोपहर 2:35 बजे: पैरा एथलेटिक्स, पुरुषों का शॉट पुट F57 फ़ाइनल - सोमन राणा, शुभम जुयाल

दोपहर 2:40 बजे: एथलेटिक्स, पुरुषों का ट्रिपल जंप फ़ाइनल - प्रवीण चित्रवेल, सेल्वा प्रभु थिरुमारन

दोपहर 2:50 बजे: पैरा एथलेटिक्स, पुरुषों की 1500 मीटर T54 फ़ाइनल - रमेश शनमुगम

दोपहर 3:00 बजे: एथलेटिक्स, महिलाओं की 10,000 मीटर रेस वॉक फ़ाइनल - प्रियंका, रवीना

दोपहर 3:27 बजे: ट्रैक साइक्लिंग, पुरुषों की स्प्रिंट राउंड ऑफ़ 16 - डेविड बेकहम, रोनाल्डो सिंह, रोजित सिंह (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)

दोपहर 3:30 बजे: बॉक्सिंग, महिलाओं की 54 किग्रा फ़ाइनल - प्रीति

दोपहर 3:45 बजे: बॉक्सिंग, महिलाओं की 57 किग्रा फ़ाइनल - जैस्मिन

दोपहर 3:50 बजे: लॉन बॉल्स, पुरुषों की पेयर्स सेक्शनल प्ले - नवनीत सिंह और दिनेश कुमार

दोपहर 3:54 बजे से: जूडो, महिलाओं का 63kg राउंड ऑफ़ 16 - उन्नति शर्मा

शाम 4:03 बजे: ट्रैक साइक्लिंग, पुरुषों का स्प्रिंट क्वार्टरफ़ाइनल - डेविड बेकहम, रोनाल्डो सिंह, रोजित सिंह (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)

शाम 4:15 बजे: बॉक्सिंग, पुरुषों का 55kg फ़ाइनल - जादुमनी सिंह मंडेन्गबाम

शाम 4:19 बजे: ट्रैक साइक्लिंग, पुरुषों की 10km स्क्रैच रेस क्वालिफ़ाइंग - हर्षवीर सिंह सेखों, दिनेश कुमार (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)

शाम 4:36 बजे से: जूडो, पुरुषों का 90kg राउंड ऑफ़ 16 - करनजीत सिंह मान

शाम 5:00 बजे से: जूडो, महिलाओं का 63kg क्वार्टरफ़ाइनल - उन्नति शर्मा (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)

शाम 5:18 बजे से: जूडो, पुरुषों का 81kg क्वार्टरफ़ाइनल - हर्ष टोकस

शाम 5:30 बजे से: जूडो, महिलाओं का 70kg क्वार्टरफ़ाइनल - इनुंगनबी टखेलमबाम

शाम 5:36 बजे से: जूडो, पुरुषों का 90kg क्वार्टरफ़ाइनल - करनजीत सिंह मान (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)

नोट: अगर भारतीय जूडो खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं, तो वे दिन में बाद में रेपेशाज, सेमीफाइनल और मेडल राउंड के मुकाबलों में हिस्सा लेंगे।

शाम 7:38 बजे: ट्रैक साइक्लिंग, पुरुषों की स्प्रिंट सेमीफाइनल - डेविड बेकहम, रोनाल्डो सिंह, रोजित सिंह (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

रात 8:48 बजे: जूडो, महिलाओं का 63 किग्रा ब्रॉन्ज मेडल मुकाबला - उन्नति शर्मा (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

रात 9:00 बजे: जूडो, महिलाओं का 63kg फ़ाइनल - उन्नति शर्मा (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)

रात 9:00 बजे: बॉक्सिंग, महिलाओं का 51kg फ़ाइनल - साक्षी (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)

रात 9:15 बजे: बॉक्सिंग, महिलाओं का 60kg फ़ाइनल - प्रिया (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)

रात 9:30 बजे: जूडो, पुरुषों का 81kg ब्रॉन्ज़ मेडल - हर्ष टोकस (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)

रात 9:30 बजे: बॉक्सिंग, महिलाओं का 70kg फ़ाइनल - अरुंधति चौधरी

रात 9:42 बजे: जूडो, पुरुषों का 81kg फ़ाइनल - हर्ष टोकस (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)

रात 9:45 बजे: बॉक्सिंग, महिलाओं का 75kg फ़ाइनल - लवलीना बोरगोहेन (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)

रात 9:48 बजे: जूडो, महिलाओं का 70kg ब्रॉन्ज़ मेडल - इनुंगनबी ताखेलंबम (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)

रात 10:00 बजे: जूडो, महिलाओं का 70kg फ़ाइनल - इनुंगनबी ताखेलंबम (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)

रात 10:00 बजे: बॉक्सिंग, पुरुषों का 60kg फ़ाइनल - सचिन (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)

रात 10:02 बजे: ट्रैक साइक्लिंग, पुरुषों का स्प्रिंट फ़ाइनल - डेविड बेकहम, रोनाल्डो सिंह, रोजित सिंह (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)

रात 10:15 बजे: बॉक्सिंग, पुरुषों का 80kg फ़ाइनल - अंकुश

रात 10:20 बजे: लॉन बॉल्स, महिलाओं का सिंगल्स सेक्शनल प्ले - नयनमोनी सैकिया

रात 10:30 बजे: जूडो, पुरुषों का 90kg ब्रॉन्ज़ मेडल - करनजीत सिंह मान (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)

रात 10:30 बजे: बॉक्सिंग, पुरुषों का 90+kg फ़ाइनल - नरेंद्र (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)

रात 10:42 बजे: जूडो, पुरुषों का 90 किग्रा फ़ाइनल - करनजीत सिंह मान (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)

रात 10:50 बजे: ट्रैक साइक्लिंग, पुरुषों की 10 किमी स्क्रैच रेस फ़ाइनल - हर्षवीर सिंह सेखों, दिनेश कुमार (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)

रात 11:35 बजे: एथलेटिक्स, पुरुषों का पोल वॉल्ट फ़ाइनल - देव कुमार मीणा, कुलदीप कुमार

रात 11:45 बजे: लॉन बॉल्स, पुरुषों की पेयर्स सेमीफ़ाइनल - नवनीत सिंह और दिनेश कुमार (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)

12:15 AM (2 अगस्त): एथलेटिक्स, पुरुषों की 5000 मीटर फ़ाइनल - गुलवीर सिंह

सुबह 1:10 बजे (2 अगस्त): लॉन बॉल्स, महिला सिंगल्स सेमीफ़ाइनल - नयनमोनी सैकिया (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)

सुबह 1:50 बजे (2 अगस्त): एथलेटिक्स, मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले फ़ाइनल - राजेश रमेश, विशाल टीके, अंसा बाबू, नीरू पाठक, रशदीप कौर