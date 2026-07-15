Argentina vs England LIVE: सेमीफाइनल में अर्जेंटीना-इंग्लैंड की जंग, चलेगा मेसी का जादू या केन दिखाएंगे जलवा?

अटलांटा स्टेडियम में ब्लॉकबस्टर मुकाबला होने की उम्मीद है. बात करें हेड टू हेड रिकॉर्ड की तो इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच कॉम्पिटिटिव और फ्रेंडली मैच मिलाकर कुल 14 बार मुकाबले हुए हैं, जिनमें इंग्लैंड 6 जीत दर्ज की है. अर्जेंटीना ने 3 जीत हासिल की हैं और बाकी 5 मैच ड्रॉ रहे हैं. वर्ल्ड कप में ये दोनों टीमें 5 बार आमने-सामने हुई है. 3 में इंग्लैंड ने बाजी मारी है, जबकि 2 मुकाबले अर्जेंटीना के नाम रहे हैं. एक रोचक तथ्य ये भी है कि वर्ल्ड कप में पहली बार लियोनेल मेसी इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेलने वाले हैं.