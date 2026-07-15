Argentina vs England LIVE: सेमीफाइनल में अर्जेंटीना-इंग्लैंड की जंग, चलेगा मेसी का जादू या केन दिखाएंगे जलवा?

एमिलियानो मार्टिनेज, नाहुएल मोलिना, क्रिस्टियन रोमेरो, लिसेंड्रो मार्टिनेज, निकोलस टैग्लियाफिको, गिउलिआनो शिमोन, लिएंड्रो पेरेडेस, एलेक्सिस मैक एलिस्टर, एंज़ो फर्नांडीज, लियोनेल मेसी और जूलियन अल्वारेज
जॉर्डन पिकफोर्ड, रीस जेम्स, जॉन स्टोन्स, मार्क गुएही, जेड स्पेंस, डेक्लान राइस, इलियट एंडरसन, जूड बेलिंगहम, मॉर्गन रोजर्स, हैरी केन, एंथनी गॉर्डन
किलियन एम्बाप्पे (फ्रांस) - 8 गोल
लियोनेल मेसी (अर्जेंटीना) - 8 गोल
एर्लिंग हालैंड (नॉर्वे) - 7 गोल
हैरी केन (इंग्लैंड) - 6 गोल
जूड बेलिंगहम (इंग्लैंड) - 5 गोल
लियोनेल स्कालोनी की टीम कुछ ऐसा हासिल करने की कोशिश कर रही है जो पिछले छह दशकों में कोई भी देश नहीं कर पाया है. अर्जेंटीना 1962 में ब्राज़ील के बाद लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बनने की कोशिश कर रही है, और मेसी इस कोशिश के केंद्र में हैं. जीत से न सिर्फ 'ला एल्बिसेलेस्टे' (अर्जेंटीना टीम) के लिए लगातार दो खिताब पक्के होंगे, बल्कि फ़ुटबॉल के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक के वर्ल्ड कप करियर का शानदार समापन भी होगा.
Argentina vs England Live Score: जी न्यूज के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है. दुनियाभर के फुटबॉल प्रेमी अपने-अपने टीवी सेट और मोबाइल के आगे चिपक गए हैं. फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से है. एक तरफ अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने के लिए ताकत लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड 60 साल के लंबे इंतजार को खत्म करना चाहती है. 1966 के बाद इंग्लैंड टीम कभी भी फीफा वर्ल्ड कप नहीं जीत सकी है.
अटलांटा स्टेडियम में ब्लॉकबस्टर मुकाबला होने की उम्मीद है. बात करें हेड टू हेड रिकॉर्ड की तो इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच कॉम्पिटिटिव और फ्रेंडली मैच मिलाकर कुल 14 बार मुकाबले हुए हैं, जिनमें इंग्लैंड 6 जीत दर्ज की है. अर्जेंटीना ने 3 जीत हासिल की हैं और बाकी 5 मैच ड्रॉ रहे हैं. वर्ल्ड कप में ये दोनों टीमें 5 बार आमने-सामने हुई है. 3 में इंग्लैंड ने बाजी मारी है, जबकि 2 मुकाबले अर्जेंटीना के नाम रहे हैं. एक रोचक तथ्य ये भी है कि वर्ल्ड कप में पहली बार लियोनेल मेसी इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेलने वाले हैं.
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