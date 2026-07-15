Add Zee Business As A Preferred Source
App
Live Now

Argentina vs England LIVE: सेमीफाइनल में अर्जेंटीना-इंग्लैंड की जंग, चलेगा मेसी का जादू या केन दिखाएंगे जलवा?

FIFA World Cup 2026 Semi Finals, Argentina vs England Live Score: फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से होगा. अटलांटा स्टेडियम में होने वाले इस मैच में लियोनेल मेसी जादू दिखाने को तैयार हैं. दूसरी तरफ हैरी केन और जूड बेलिंगहम की जोड़ी अर्जेंटीना के लिए खतरा साबित हो सकती है. दो दशक के बाद ये दोनों टीमें वर्ल्ड कप में भिड़ रही हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 15, 2026, 11:39 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 11:51 PM IST
Argentina vs England LIVE: सेमीफाइनल में अर्जेंटीना-इंग्लैंड की जंग, चलेगा मेसी का जादू या केन दिखाएंगे जलवा?
Image Credit: अर्जेंटीना बनाम इंग्लैंड सेमीफाइनल लाइव स्कोर (AP Photo)
15 July 2026 11:51 PM (IST)

Argentina vs England Live Score: अर्जेंटीना की स्टार्टिंग लाइन-अप

एमिलियानो मार्टिनेज, नाहुएल मोलिना, क्रिस्टियन रोमेरो, लिसेंड्रो मार्टिनेज, निकोलस टैग्लियाफिको, गिउलिआनो शिमोन, लिएंड्रो पेरेडेस, एलेक्सिस मैक एलिस्टर, एंज़ो फर्नांडीज, लियोनेल मेसी और जूलियन अल्वारेज

15 July 2026 11:49 PM (IST)

Argentina vs England Live Score: इंग्लैंड की स्टार्टिंग लाइन-अप

जॉर्डन पिकफोर्ड, रीस जेम्स, जॉन स्टोन्स, मार्क गुएही, जेड स्पेंस, डेक्लान राइस, इलियट एंडरसन, जूड बेलिंगहम, मॉर्गन रोजर्स, हैरी केन, एंथनी गॉर्डन

15 July 2026 11:48 PM (IST)

Argentina vs England Live Score: गोल्डन बूट की रेस में कौन-कौन?

किलियन एम्बाप्पे (फ्रांस) - 8 गोल
लियोनेल मेसी (अर्जेंटीना) - 8 गोल
एर्लिंग हालैंड (नॉर्वे) - 7 गोल
हैरी केन (इंग्लैंड) - 6 गोल
जूड बेलिंगहम (इंग्लैंड) - 5 गोल

15 July 2026 11:40 PM (IST)

Argentina vs England Live Score: इतिहास रचना चाहेगी मेसी की अर्जेंटीना

लियोनेल स्कालोनी की टीम कुछ ऐसा हासिल करने की कोशिश कर रही है जो पिछले छह दशकों में कोई भी देश नहीं कर पाया है. अर्जेंटीना 1962 में ब्राज़ील के बाद लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बनने की कोशिश कर रही है, और मेसी इस कोशिश के केंद्र में हैं. जीत से न सिर्फ 'ला एल्बिसेलेस्टे' (अर्जेंटीना टीम) के लिए लगातार दो खिताब पक्के होंगे, बल्कि फ़ुटबॉल के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक के वर्ल्ड कप करियर का शानदार समापन भी होगा.

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
FIFA World Cup 2026
Argentina vs England

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Argentina vs England LIVE: सेमीफाइनल में अर्जेंटीना-इंग्लैंड की जंग, चलेगा मेसी का जादू या केन दिखाएंगे जलवा?
FIFA World Cup 202635 min ago
2
delhi metro news39 min ago
3
DNA49 min ago
4
haryana crime news51 min ago
5
DNA51 min ago