अर्जेंटीना बनाम स्पेन फाइनल से पहले मैदान पर उतरेंगे सितारे, टॉम क्रूज-आईशोस्पीड बिखेरेंगे जलवा

बर्ना बॉय भी परफॉर्म करेंगे, जिनका शकीरा के साथ ग्लोबल हिट गाना 'डाई डाई' दुनिया भर में छाया हुआ है. साथ ही, इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर वेनेजुएला के कंडक्टर और न्यूयॉर्क फिलहारमोनिक के संगीत और कला निर्देशक गुस्तावो डुडामेल और कोल्डप्ले के साथ वेबी अवॉर्ड जीतने वाला पीएस 22 कोरस भी मौजूद रहेंगे. फीफा के प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो ने कहा, 'हमें इस बात का गर्व है कि जस्टिन बीबर, मैडोना, शकीरा और BTS के साथ मिलकर FIFA वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल हाफटाइम शो को हेडलाइन करेंगे. यह शो फीफा ग्लोबल सिटिजन एजुकेशन फंड और दुनिया भर के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और फुटबॉल के मौकों को बढ़ाने के हमारे मिशन के समर्थन में होगा.'
FIFA ने कहा कि शो में फैंस की अहम भूमिका होगी और उन्हें जल्दी पहुंचना चाहिए. क्लोजिंग सेरेमनी रात 11 बजे IST (लोकल समय के अनुसार दोपहर 1:30 बजे) शुरू होगी. इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड (IFAB) के ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट के स्टॉपेज के नियम से हटकर, अर्जेंटीना बनाम स्पेन मैच में 25 मिनट तक का विवादित इंटरवल हो सकता है. सुपर बाउल से प्रेरित इस शो में जस्टिन बीबर, मैडोना, शकीरा और BTS को-हेडलाइनर के तौर पर शामिल होंगे.
पहली बार, इस क्लोजिंग सेरेमनी को दो हिस्सों में बांटा गया है. इसमें मैच शुरू होने से पहले और हाफ-टाइम ब्रेक के दौरान भी परफॉर्मेंस होंगी. मैच शुरू होने से पहले लॉरा पॉसिनी, निकोल शेरजिंगर, रॉबी विलियम्स और आईशोस्पीड की परफॉर्मेंस के साथ-साथ टॉम क्रूज की खास मौजूदगी भी मैच से पहले फैंस को मनोरंजन का ओवरडोज देगी. इसके अलावा एमी अवॉर्ड, ग्रैमी अवॉर्ड, ऑस्कर अवॉर्ड और टोनी अवॉर्ड जीतने वाली जेनिफर हडसन अमेरिका के राष्ट्रगान की एक खास प्रस्तुति देंगी. बालिच वंडर स्टूडियो के साथ मिलकर तैयार की गई यह क्लोजिंग सेरेमनी उस जुनून, भावना और ग्लोबल एकता का जश्न मनाएगी, जिसने इस टूर्नामेंट के 23वें एडिशन को खास बनाया है.
FIFA World Cup Final Argentina vs Spain LIVE: फुटबॉल की दुनिया को आज नया विश्व विजेता मिलने वाला है. फीफा वर्ल्ड कप 2026 के महामुकाबले में मौजूदा दिग्गज अर्जेंटीना और यूरोपीय ताकत स्पेन आमने-सामने हैं. एक तरफ लियोनेल मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना चौथा वर्ल्ड कप जीतने के इरादे से उतरेगा, तो दूसरी ओर युवा सितारों से सजी स्पेन की टीम 2010 के बाद दूसरी बार विश्व चैंपियन बनने का सपना पूरा करना चाहेगी.
पूरी दुनिया की निगाहें इस हाई-वोल्टेज फाइनल पर टिकी हैं. क्या मेसी अपने शानदार करियर का एक और सुनहरा अध्याय लिखेंगे, या स्पेन उनकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा बनेगा? मैच से जुड़ी हर बड़ी अपडेट, गोल, कार्ड, सब्स्टीट्यूशन और मैच के नतीजे के लिए जुड़े रहिए हमारे LIVE Blog के साथ.