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अर्जेंटीना बनाम स्पेन फाइनल से पहले मैदान पर उतरेंगे सितारे, टॉम क्रूज-आईशोस्पीड बिखेरेंगे जलवा

FIFA World Cup Final Argentina vs Spain LIVE: फुटबॉल की दुनिया को आज नया विश्व विजेता मिलने वाला है. फीफा वर्ल्ड कप 2026 के महामुकाबले में मौजूदा दिग्गज अर्जेंटीना और यूरोपीय ताकत स्पेन आमने-सामने हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 19, 2026, 08:23 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 08:51 PM IST
अर्जेंटीना बनाम स्पेन फाइनल से पहले मैदान पर उतरेंगे सितारे, टॉम क्रूज-आईशोस्पीड बिखेरेंगे जलवा
Image Credit: फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 फाइनल लाइव अपडेट्स
19 July 2026 08:28 PM (IST)

FIFA World Cup Closing Ceremony: कौन-कौन करेंगे परफॉर्म?

बर्ना बॉय भी परफॉर्म करेंगे, जिनका शकीरा के साथ ग्लोबल हिट गाना 'डाई डाई' दुनिया भर में छाया हुआ है. साथ ही, इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर वेनेजुएला के कंडक्टर और न्यूयॉर्क फिलहारमोनिक के संगीत और कला निर्देशक गुस्तावो डुडामेल और कोल्डप्ले के साथ वेबी अवॉर्ड जीतने वाला पीएस 22 कोरस भी मौजूद रहेंगे. फीफा के प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो ने कहा, 'हमें इस बात का गर्व है कि जस्टिन बीबर, मैडोना, शकीरा और BTS के साथ मिलकर FIFA वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल हाफटाइम शो को हेडलाइन करेंगे. यह शो फीफा ग्लोबल सिटिजन एजुकेशन फंड और दुनिया भर के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और फुटबॉल के मौकों को बढ़ाने के हमारे मिशन के समर्थन में होगा.'

19 July 2026 08:26 PM (IST)

FIFA World Cup Closing Ceremony: क्लोजिंग सेरेमनी कब शुरू होगी?

FIFA ने कहा कि शो में फैंस की अहम भूमिका होगी और उन्हें जल्दी पहुंचना चाहिए. क्लोजिंग सेरेमनी रात 11 बजे IST (लोकल समय के अनुसार दोपहर 1:30 बजे) शुरू होगी. इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड (IFAB) के ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट के स्टॉपेज के नियम से हटकर, अर्जेंटीना बनाम स्पेन मैच में 25 मिनट तक का विवादित इंटरवल हो सकता है. सुपर बाउल से प्रेरित इस शो में जस्टिन बीबर, मैडोना, शकीरा और BTS को-हेडलाइनर के तौर पर शामिल होंगे.

19 July 2026 08:25 PM (IST)

FIFA World Cup Closing Ceremony: क्लोजिंग सेरेमनी में लगेगा डांस और म्यूजिक का तड़का

पहली बार, इस क्लोजिंग सेरेमनी को दो हिस्सों में बांटा गया है. इसमें मैच शुरू होने से पहले और हाफ-टाइम ब्रेक के दौरान भी परफॉर्मेंस होंगी. मैच शुरू होने से पहले लॉरा पॉसिनी, निकोल शेरजिंगर, रॉबी विलियम्स और आईशोस्पीड ​​की परफॉर्मेंस के साथ-साथ टॉम क्रूज की खास मौजूदगी भी मैच से पहले फैंस को मनोरंजन का ओवरडोज देगी. इसके अलावा एमी अवॉर्ड, ग्रैमी अवॉर्ड, ऑस्कर अवॉर्ड और टोनी अवॉर्ड जीतने वाली जेनिफर हडसन अमेरिका के राष्ट्रगान की एक खास प्रस्तुति देंगी. बालिच वंडर स्टूडियो के साथ मिलकर तैयार की गई यह क्लोजिंग सेरेमनी उस जुनून, भावना और ग्लोबल एकता का जश्न मनाएगी, जिसने इस टूर्नामेंट के 23वें एडिशन को खास बनाया है.

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FIFA World Cup 2026

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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