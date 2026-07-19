अर्जेंटीना बनाम स्पेन फाइनल से पहले मैदान पर उतरेंगे सितारे, टॉम क्रूज-आईशोस्पीड बिखेरेंगे जलवा

FIFA World Cup Closing Ceremony: कौन-कौन करेंगे परफॉर्म?

बर्ना बॉय भी परफॉर्म करेंगे, जिनका शकीरा के साथ ग्लोबल हिट गाना 'डाई डाई' दुनिया भर में छाया हुआ है. साथ ही, इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर वेनेजुएला के कंडक्टर और न्यूयॉर्क फिलहारमोनिक के संगीत और कला निर्देशक गुस्तावो डुडामेल और कोल्डप्ले के साथ वेबी अवॉर्ड जीतने वाला पीएस 22 कोरस भी मौजूद रहेंगे. फीफा के प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो ने कहा, 'हमें इस बात का गर्व है कि जस्टिन बीबर, मैडोना, शकीरा और BTS के साथ मिलकर FIFA वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल हाफटाइम शो को हेडलाइन करेंगे. यह शो फीफा ग्लोबल सिटिजन एजुकेशन फंड और दुनिया भर के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और फुटबॉल के मौकों को बढ़ाने के हमारे मिशन के समर्थन में होगा.'