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FIFA World Cup 2026 Opening Ceremony Live: सबसे बड़े वर्ल्ड कप का होगा आगाज, ओपनिंग सेरेमनी में तहलका मचाएंगी शकीरा

FIFA World Cup 2026 Opening Ceremony Live: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का भव्य आगाज होने वाला है. मेक्सिको के एस्टाडियो एज्टेका में शकीरा और बर्ना बॉय की परफॉर्मेंस के साथ शुरू होगा. दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट है. जानें मैच टाइमिंग और ओपनिंग सेरेमनी की पूरी डिटेल्स.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 11, 2026, 09:55 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 10:02 PM IST
FIFA World Cup 2026 Opening Ceremony Live: सबसे बड़े वर्ल्ड कप का होगा आगाज, ओपनिंग सेरेमनी में तहलका मचाएंगी शकीरा
Image Credit: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करेंगी शकीरा.
11 June 2026 10:02 PM (IST)

FIFA World Cup 2026 Opening Ceremony Live: एज्टेका स्टेडियम में एंट्री करने लगे फैंस

मेक्सिको सिटी का ऐतिहासिक स्टेडियम (एस्टाडियो एज्टेका) आधिकारिक तौर पर खुल गया है और हरे, सफेद और लाल जर्सी पहने लोगों की भीड़ तेज-ी से अंदर आ रही है. स्टेडियम के बाहर का माहौल बहुत जोश भरा है. सड़क किनारे वेंडर टूर्नामेंट का स्पेशल सामान, पारंपरिक सोम्ब्रेरो (टोपी) और पैपेल पिकाडो झंडे बेच रहे हैं. सुरक्षा कड़ी है लेकिन तेजी से काम हो रहा है, क्योंकि 83,000 से ज्यादा फैन इस शानदार स्टेडियम को खचाखच भरने के लिए तैयार हैं.

11 June 2026 09:57 PM (IST)

FIFA World Cup 2026 Opening Ceremony Live: फीफा ओपनिंग सेरेमनी आज

नमस्ते और फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ओपनिंग सेरेमनी की लाइव कवरेज में आपका स्वागत है. यह सेरेमनी 11 जून को मेक्सिको सिटी के मेक्सिको सिटी स्टेडियम में होगी. यह तीन हिस्सों वाली ओपनिंग सेरेमनी का पहला हिस्सा है, जो फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार हो रहा है.

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FIFA World Cup 2026

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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