FIFA World Cup 2026 Opening Ceremony Live: सबसे बड़े वर्ल्ड कप का होगा आगाज, ओपनिंग सेरेमनी में तहलका मचाएंगी शकीरा

मेक्सिको सिटी का ऐतिहासिक स्टेडियम (एस्टाडियो एज्टेका) आधिकारिक तौर पर खुल गया है और हरे, सफेद और लाल जर्सी पहने लोगों की भीड़ तेज-ी से अंदर आ रही है. स्टेडियम के बाहर का माहौल बहुत जोश भरा है. सड़क किनारे वेंडर टूर्नामेंट का स्पेशल सामान, पारंपरिक सोम्ब्रेरो (टोपी) और पैपेल पिकाडो झंडे बेच रहे हैं. सुरक्षा कड़ी है लेकिन तेजी से काम हो रहा है, क्योंकि 83,000 से ज्यादा फैन इस शानदार स्टेडियम को खचाखच भरने के लिए तैयार हैं.
नमस्ते और फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ओपनिंग सेरेमनी की लाइव कवरेज में आपका स्वागत है. यह सेरेमनी 11 जून को मेक्सिको सिटी के मेक्सिको सिटी स्टेडियम में होगी. यह तीन हिस्सों वाली ओपनिंग सेरेमनी का पहला हिस्सा है, जो फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार हो रहा है.
FIFA World Cup 2026 Opening Ceremony Live: इंतजार आधिकारिक तौर पर खत्म होने वाला है. इतिहास का सबसे बड़ा और व्यापक फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू होने वाला है. फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज हो रहा है. पहली बार यह टूर्नामेंट तीन देशों में आयोजित हो रहा है. संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा को मेजबानी मिली है. इसमें 48 टीमें कुल 104 मैचों में प्रतिस्पर्धा करेंगी.
फीफा ने मेजबान देशों में उद्घाटन समारोह को लेकर अनोखी योजना बनाई है. इस भव्य आयोजन की पहली कड़ी आज मेक्सिको के दिल में शुरू हो रही है. स्टेडियम को हिला देने वाली कोरियोग्राफी और शानदार म्यूजिकल परफॉर्मेंस 90 मिनट तक देखने को मिलने वाला है. पहला उद्घाटन समारोह दिग्गज मेक्सिको सिटी स्टेडियम (एस्टाडियो एज्टेका) में आयोजित किया जा रहा है.
यह विश्व फुटबॉल का एक ऐसा मंच है जो आज इतिहास रच रहा है. यह तीन अलग-अलग वर्ल्ड कप संस्करणों (1970, 1986 और 2026) की मेजबानी करने वाला पहला वेन्यू बन गया है. मेक्सिको के स्थानीय समय के अनुसार यह गुरुवार 11 जून, 2026 को सुबह 11:30 बजे शुरू होगा, जबकि भारतीय समयानुसार यह रात 11:00 बजे देखा जा सकेगा.
फीफा ने फुटबॉल शुरू होने से पहले पिच पर आग लगाने के लिए लैटिन, अफ्रीकी और अंतरराष्ट्रीय सितारों की एक विशाल वैश्विक लाइन-अप तैयार की है. कोलंबियाई पॉप क्वीन शकीरा और नाइजीरियाई एफ्रोबीट्स दिग्गज बर्ना बॉय मुख्य आकर्षण होंगे. दोनों फीफा वर्ल्ड कप 2026 के आधिकारिक गीत “दाई दाई” (Dai Dai) का वर्ल्ड प्रीमियर लाइव प्रदर्शन करेंगे. उनके अलावा मेक्सिकन संस्कृति का जश्न मनाने के लिए रॉक आइकन माना (Mana), एलेजांद्रो फर्नांडीज, बेलिंडा, लीला डाउन्स और लॉस एंजेल्स अजुलेस जैसे कलाकार शामिल होंगे. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दक्षिण अफ्रीका की टाइला (Tyla) और वेनेजुएला के गायक डैनी ओशन भी इस ऊर्जावान लाइनअप को पूरा करेंगे.
उद्घाटन समारोह के तुरंत बाद मैदान पर ग्रुप ए के एक रोमांचक मुकाबले के साथ खेल की शुरुआत होगी. यह मैच मेक्सिको बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा. भारत में इस मैच का सीधा प्रसारण शुक्रवार, 12 जून की सुबह 12:30 बजे शुरू होगा. यह मुकाबला 2010 के ऐतिहासिक वर्ल्ड कप ओपनर की याद ताजा करेगा. 83,000 से अधिक प्रशंसकों की घरेलू भीड़ के समर्थन के साथ मेक्सिको की टीम अपने घरेलू मैदान पर जीत हासिल कर टूर्नामेंट में शानदार शुरुआत करना चाहेगी.