France vs Spain Live: एक तरफ एम्बाप्पे तो दूसरी ओर यमाल, फ्रांस-स्पेन मैच में कौन मचाएगा धमाल?

फ्रांस और स्पेन के बीच हुए हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीमें 10 बार आमने-सामने हुई हैं. 5 मैचों में स्पेन ने बाजी मारी है, जबकि 4 मुकाबले फ्रांस के नाम रहे हैं. एक मैच ड्रॉ रहा. फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में ये दोनों टीमें सिर्फ एक बार भिड़ी हैं. 2006 में हुए राउंड ऑफ 16 मुकाबले में फ्रांस ने 3-1 से बाजी मारी थी.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच अब अपने चरम पर पहुंच चुका है. 3 मैचों बाद दुनिया को नया वर्ल्ड चैंपियन मिलने वाला है. फ्रांस, स्पेन, अर्जेंटीना और इंग्लैंड ने सेमीफाइनल का टिकट कटवा लिया है. आज पहले सेमीफाइनल में दो बार की चैंपियन फ्रांस का सामना एक बार की विश्व विजेता टीम स्पेन से होगा. फैंस की नजर फ्रांस के स्टार खिलाड़ी किलियन एम्बाप्पे पर होगी, जो अब तक इस टूर्नामेंट में 8 गोल दाग चुके हैं. दूसरी तरफ 18 साल के लामिन यमाल के युवा कंधों पर स्पेन को जिताने की जिम्मेदारी होगी. क्वार्टर फाइनल मुकाबलों की बात करें तो फ्रांस ने मोरक्को को हराकर सेमीफाइनल में एंट्री मारी, जबकि स्पेन ने बेल्जियम के खिलाफ जीत हासिल कर अंतिम-4 में जगह बनाई.
France vs Spain Semi Final Live Updates: फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा. डलास स्टेडियम में होने वाले इस ब्लॉकबस्टर मैच को लेकर दुनियाभर के फैंस का जोश हाई है. एक तरफ किलियन एम्बाप्पे हैं, जो इस टूर्नामेंट में फ्रांस के लिए गोल मशीन बने हुए हैं. वो अब तक 8 गोल दाग चुके हैं. दूसरी तरफ 18 साल के लामिन यमाल हैं, जो भले ही खुद गोल नहीं कर पाए हैं, लेकिन स्पेन की पूरी मिडफील्ड का भार अपने कंधों पर उठाए रखा है. फ्रांस की टीम खिताब जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही है, लेकिन स्पेन को हराना उनके लिए बड़ी चुनौती होगी. पिछले साल UEFA नेशंस लीग के सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को हराकर बड़ा झटका दिया था.