France vs Spain Live: एक तरफ एम्बाप्पे तो दूसरी ओर यमाल, फ्रांस-स्पेन मैच में कौन मचाएगा धमाल?

France vs Spain Semi Final Live Updates: फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा. डलास स्टेडियम में होने वाले इस ब्लॉकबस्टर मैच को लेकर दुनियाभर के फैंस का जोश हाई है. एक तरफ किलियन एम्बाप्पे हैं, जो इस टूर्नामेंट में फ्रांस के लिए गोल मशीन बने हुए हैं. वो अब तक 8 गोल दाग चुके हैं. दूसरी तरफ 18 साल के लामिन यमाल हैं, जो भले ही खुद गोल नहीं कर पाए हैं, लेकिन स्पेन की पूरी मिडफील्ड का भार अपने कंधों पर उठाए रखा है. फ्रांस की टीम खिताब जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही है, लेकिन स्पेन को हराना उनके लिए बड़ी चुनौती होगी. पिछले साल UEFA नेशंस लीग के सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को हराकर बड़ा झटका दिया था.