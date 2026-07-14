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France vs Spain Live: एक तरफ एम्बाप्पे तो दूसरी ओर यमाल, फ्रांस-स्पेन मैच में कौन मचाएगा धमाल?

FIFA World Cup 2026 Semi-finals Live Score Updates: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा. दुनियाभर के फुटबॉल प्रेमी इस मैच में किलियन एम्बाप्पे और लामिन यमाल के बीच टक्कर को देखने के लिए बेताब हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 14, 2026, 10:35 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 10:59 PM IST
France vs Spain Live: एक तरफ एम्बाप्पे तो दूसरी ओर यमाल, फ्रांस-स्पेन मैच में कौन मचाएगा धमाल?
Image Credit: फ्रांस बनाम स्पेन सेमीफाइनल लाइव अपडेट्स
14 July 2026 10:59 PM (IST)

France vs Spain Semi Final Live Updates: कैसा है हेड टू हेड रिकॉर्ड?

फ्रांस और स्पेन के बीच हुए हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीमें 10 बार आमने-सामने हुई हैं. 5 मैचों में स्पेन ने बाजी मारी है, जबकि 4 मुकाबले फ्रांस के नाम रहे हैं. एक मैच ड्रॉ रहा. फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में ये दोनों टीमें सिर्फ एक बार भिड़ी हैं. 2006 में हुए राउंड ऑफ 16 मुकाबले में फ्रांस ने 3-1 से बाजी मारी थी.

14 July 2026 10:45 PM (IST)

France vs Spain Semi Final Live Updates: फ्रांस-स्पेन के बीच सेमीफाइनल की जंग

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच अब अपने चरम पर पहुंच चुका है. 3 मैचों बाद दुनिया को नया वर्ल्ड चैंपियन मिलने वाला है. फ्रांस, स्पेन, अर्जेंटीना और इंग्लैंड ने सेमीफाइनल का टिकट कटवा लिया है. आज पहले सेमीफाइनल में दो बार की चैंपियन फ्रांस का सामना एक बार की विश्व विजेता टीम स्पेन से होगा. फैंस की नजर फ्रांस के स्टार खिलाड़ी किलियन एम्बाप्पे पर होगी, जो अब तक इस टूर्नामेंट में 8 गोल दाग चुके हैं. दूसरी तरफ 18 साल के लामिन यमाल के युवा कंधों पर स्पेन को जिताने की जिम्मेदारी होगी. क्वार्टर फाइनल मुकाबलों की बात करें तो फ्रांस ने मोरक्को को हराकर सेमीफाइनल में एंट्री मारी, जबकि स्पेन ने बेल्जियम के खिलाफ जीत हासिल कर अंतिम-4 में जगह बनाई.

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FIFA World Cup 2026

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Ritesh Kumar

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रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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