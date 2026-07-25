Commonwealth Games 2026 Day 3 Live Updates: सचिन का शानदार 'पंच', कनाडा के मुक्केबाज को हराकर प्री-क्वार्टर फाइनल में पहुंचे

भारत के सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किग्रा बॉक्सिंग इवेंट के राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है. उन्होंने कनाडा के केओमा अल-अहमदियेह को 4-1 के स्प्लिट फैसले से हराया. लॉन बॉल्स से भी अच्छी खबर सामने आई है. रूपा रानी टिर्की और पिंकी की भारतीय महिला जोड़ी ने टोंगा को हराकर अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा. उन्होंने पहला सेट 5-2 से जीता और दूसरे सेट में भी संयम बनाए रखा. यह इस सेक्शन में भारत की लगातार तीसरी जीत है, जिससे उनके सेमीफ़ाइनल में पहुंचने की उम्मीदें और मजबूत हो गई हैं.
पैरा पावरलिफ्टिंग में झंडू कुमार के ऐतिहासिक ब्रॉन्ज मेडल के साथ भारत ने मेडल टैली में अपना खाता खोल लिया है और अब यह जोश और बढ़ रहा है. शनिवार का दिन बहुत व्यस्त रहने वाला है, जिसमें छह खेलों में मुकाबले होंगे. बॉक्सर सचिन सिवाच अपने अभियान की शुरुआत करेंगे, प्रणति नायक टीम फ़ाइनल में हमारे जिमनास्ट्स की अगुवाई करेंगी और हमारी 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल टीम वेल्स के खिलाफ मैदान में उतरेगी.
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का लाइव टेलीकास्ट Sony Sports Network के चैनलों पर किया जा रहा है. फैंस SonyLIV मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर CWG की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं.
Commonwealth Games 2026 Live Updates, Day-3: पदक तालिका पर एक नजर
|रैंक
|देश
|स्वर्ण
|रजत
|कांस्य
|कुल पदक
|1
|ऑस्ट्रेलिया
|6
|2
|5
|13
|2
|नाइजीरिया
|3
|3
|0
|6
|3
|स्कॉटलैंड
|2
|2
|0
|4
|4
|इंग्लैंड
|1
|4
|3
|8
|5
|कनाडा
|1
|0
|2
|3
|5
|दक्षिण अफ्रीका
|1
|0
|2
|3
|9
|भारत
|0
|0
|1
|1
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत को पहला मेडल दिलाने वाले पैरा पावरलिफ्टर झंडू कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है. पीएम ने X पर लिखा, ''झंडू कुमार का शानदार प्रदर्शन! उन्होंने पुरुषों के हैवीवेट पैरा पावरलिफ्टिंग इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए मेडल का खाता खोला है. उन्हें बधाई. उनकी यह उपलब्धि उनकी जबरदस्त ताकत, अटूट संकल्प और बरसों की अनुशासित मेहनत का बेहतरीन उदाहरण है. हर चुनौती का सामना करते हुए और इंटरनेशनल स्टेज पर शानदार प्रदर्शन करके, उन्होंने पूरे देश का मान बढ़ाया है और अनगिनत भारतीयों को प्रेरित किया है.''
— Narendra Modi (@narendramodi) July 25, 2026
ग्लासगो तक झंडू कुमार का सफर भारतीय खेलों की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक है. पांच साल की उम्र में पोलियो का शिकार होने के बाद, झंडू कुमार ने पावरलिफ्टिंग शुरू करने से पहले पैरा-एथलेटिक्स में हाथ आजमाया था. कोविड-19 महामारी के दौरान, जब उनके परिवार का सब्जी का कारोबार प्रभावित हुआ, तो झंडू कुमार ने गुजारा करने के लिए ई-रिक्शा चलाया और साथ ही हर शाम अपनी ट्रेनिंग भी जारी रखी.
2023 में, झंडू कुमार ने अपने कॉम्पिटिटिव करियर और नेशनल चैंपियनशिप में जाने के लिए ई-रिक्शा बेचकर एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी. आखिरकार उनका यह दांव काम कर गया. उनके प्रदर्शन ने पैरालंपिक मेडलिस्ट और कोच राजिंदर सिंह राहेलू का ध्यान खींचा, जिससे उन्हें गांधीनगर में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जगह मिल गई.
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बिहार के झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट पैरा पावरलिफ्टिंग में ब्रॉन्ज़ मेडल जीतकर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का खाता खोला. पैरा पावरलिफ्टर ने पुरुषों के हैवीवेट इवेंट में 190 किलोग्राम की बेस्ट लिफ्ट के साथ ब्रॉन्ज़ मेडल जीता. आज ग्लासगो में भारतीय एथलीट जिम्नास्टिक्स, बॉक्सिंग, स्विमिंग, बॉल्स और 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल जैसे इवेंट्स में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं.
लॉन बॉल्स
3:50 PM – महिला पेयर्स सेक्शनल प्ले
रूपा रानी तिर्की / पिंकी सिंह
बॉक्सिंग
4:00 PM – पुरुष 60 किग्रा राउंड ऑफ 32
सचिन सिवाच
तैराकी
4:19 PM – पुरुष 400 मीटर फ्रीस्टाइल हीट-3
धाक्शन शशिकुमार
4:19 PM – पुरुष 400 मीटर फ्रीस्टाइल हीट-4
आर्यन नेहरा
3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल
4:35 PM – महिला ग्रुप स्टेज (पूल B)
भारत vs वेल्स
आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स (मेडल इवेंट)
8:15 PM – महिला टीम फाइनल एवं व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन
प्रणति नायक, निश्का अग्रवाल, प्रतिष्ठा सामंता, एशिता रेवाले
लॉन बॉल्स
7:30 PM – पुरुष सिंगल्स सेक्शनल प्ले
पुतुल सोनोवाल
तैराकी (संभावित मेडल इवेंट)
11:37 PM – पुरुष 400 मीटर फ्रीस्टाइल फाइनल (यदि क्वालिफाई करते हैं)
धाक्शन शशिकुमार / आर्यन नेहरा
Commonwealth Games 2026 Live Updates: स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने मेडल का खाता खोल लिया है. शुक्रवार को पैरा पावरलिफ्टर झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया. तीसरे दिन भी भारत इस लय को बरकरार रखने की कोशिश करेगा. आइए देखते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के तीसरे दिन भारतीय खिलाड़ी किस इवेंट में हिस्सा लेंगे.
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के तीसरे दिन भारतीय खिलाड़ियों का एक्शन दोपहर 3:50 बजे (IST) से शुरू होगा. आज भारत की नजर 2 संभावित मेडल इवेंट्स पर रहेगी – तैराकी (आर्यन नेहरा और धाक्शन शशिकुमार, यदि फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं) और महिला आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स टीम.इसके अलावा मुक्केबाजी में सचिन सिवाच अपने अभियान की शुरुआत करेंगे.