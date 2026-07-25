Commonwealth Games 2026 Day 3 Live Updates: सचिन का शानदार 'पंच', कनाडा के मुक्केबाज को हराकर प्री-क्वार्टर फाइनल में पहुंचे

Commonwealth Games 2026 Live Updates, Day-3: कौन हैं झंडू कुमार?

ग्लासगो तक झंडू कुमार का सफर भारतीय खेलों की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक है. पांच साल की उम्र में पोलियो का शिकार होने के बाद, झंडू कुमार ने पावरलिफ्टिंग शुरू करने से पहले पैरा-एथलेटिक्स में हाथ आजमाया था. कोविड-19 महामारी के दौरान, जब उनके परिवार का सब्जी का कारोबार प्रभावित हुआ, तो झंडू कुमार ने गुजारा करने के लिए ई-रिक्शा चलाया और साथ ही हर शाम अपनी ट्रेनिंग भी जारी रखी.

2023 में, झंडू कुमार ने अपने कॉम्पिटिटिव करियर और नेशनल चैंपियनशिप में जाने के लिए ई-रिक्शा बेचकर एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी. आखिरकार उनका यह दांव काम कर गया. उनके प्रदर्शन ने पैरालंपिक मेडलिस्ट और कोच राजिंदर सिंह राहेलू का ध्यान खींचा, जिससे उन्हें गांधीनगर में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जगह मिल गई.

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