Neeraj Chopra Match Live Streaming: आज नीरज चोपड़ा के निशाने पर गोल्ड, पाकिस्तान के अरशद नदीम से मुकाबला

Neeraj Chopra at World Athletics Championship Live: भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के अरशद नदीम गुरुवार को टोक्यो में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के मेंस जेवलिन थ्रो फाइनल में आमने-सामने होंगे. पेरिस ओलंपिक 2024 के फाइनल के बाद यह पहली बार होगा जब दोनों एशियाई दिग्गज आमने-सामने होंगे. तब नदीम ने गत चैंपियन नीरज को हराकर गोल्ड मेडल जीता था. नीरज को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा था.
इस बार नीरज ने वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए 'वन एंड डन' रणनीति अपनाई. अपने पहले ही थ्रो में नीरज चोपड़ा ने ग्रुप ए से 84.85 मीटर के स्वत: क्वालीफिकेशन मार्क को पार कर लिया. दूसरी ओर, उनके नदीम को फाइनल में पहुंचने के लिए तीन प्रयासों की आवश्यकता पड़ी. फाइनल में पहुंचने के अपने तीसरे और अंतिम प्रयास में उन्होंने भाला 85.28 मीटर तक फेंका.
नदीम ने पेरिस में 92.97 मीटर के बड़े थ्रो के साथ गोल्ड जीता था, जबकि चोपड़ा का उस रात सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 89.45 मीटर था. भारत के सचिन यादव भी चोपड़ा के साथ फाइनल में दूसरे भारतीय के रूप में शामिल हुए, जिन्होंने 83.67 मीटर के थ्रो के साथ ग्रुप ए में छठा और कुल मिलाकर 10वां स्थान हासिल किया. दो अन्य भारतीय रोहित यादव और यशवीर सिंह ग्रुप ए और ग्रुप बी में कुल 37 प्रतियोगियों में क्रमशः 28वें और 30वें स्थान पर रहने के बाद प्रतियोगिता से बाहर हो गए.
Neeraj Chopra, World Athletics Championships 2025 LIVE Updates: सचिन भी फाइनल में
नीरज चोपड़ा फाइनल में अकेले भारतीय खिलाड़ी नहीं हैं. उनके अलावा एक और भारतीय ने अपनी जगह बनाई है. सचिन यादव ग्रुप ए में 83.67 मीटर के थ्रो के साथ छठे और कुल मिलाकर 10वें स्थान पर रहकर फाइनल में पहुंचे.
Neeraj Chopra Match Live Streaming: इन खिलाड़ियों ने फाइनल में बनाई जगह
पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनलिस्ट जूलियन वेबर, एंडरसन पीटर्स, अरशद नदीम, नीरज चोपड़ा, जूलियस येगो, कर्टिस थॉम्पसन, कैमरन मैकएंटायर, डेविड वेगनर, सचिन यादव, रुमेश पथिरगे, जैकब वडलेज, केशोर्न वालकॉट हैं.
Neeraj Chopra vs Arshad Nadeem Javelin Throw Live: आज गोल्ड जीतने के लिए उतरेंगे नीरज चोपड़ा
आज जापान की राजधानी टोक्यो में भारत के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है. गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने के लिए उतरेंगे. वह फाइनल में पहुंच चुके हैं और उनके साथ पाकिस्तान के अरशद नदीम भी नजर आने वाले हैं. दोनों के बीच एक बार फिर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है.