Neeraj Chopra Match Live Streaming: जापान में भारत-पाकिस्तान का मुकाबला, कुछ देर बाद नीरज चोपड़ा के सामने होंगे अरशद नदीम

Neeraj Chopra at World Athletics Championship Live: भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के अरशद नदीम गुरुवार को टोक्यो में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के मेंस जेवलिन थ्रो फाइनल में आमने-सामने होंगे. पेरिस ओलंपिक 2024 के फाइनल के बाद यह पहली बार होगा जब दोनों एशियाई दिग्गज आमने-सामने होंगे. तब नदीम ने गत चैंपियन नीरज को हराकर गोल्ड मेडल जीता था. नीरज को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा था.

इस बार नीरज ने वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए 'वन एंड डन' रणनीति अपनाई. अपने पहले ही थ्रो में नीरज चोपड़ा ने ग्रुप ए से 84.85 मीटर के स्वत: क्वालीफिकेशन मार्क को पार कर लिया. दूसरी ओर, उनके नदीम को फाइनल में पहुंचने के लिए तीन प्रयासों की आवश्यकता पड़ी. फाइनल में पहुंचने के अपने तीसरे और अंतिम प्रयास में उन्होंने भाला 85.28 मीटर तक फेंका.

नदीम ने पेरिस में 92.97 मीटर के बड़े थ्रो के साथ गोल्ड जीता था, जबकि चोपड़ा का उस रात सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 89.45 मीटर था. भारत के सचिन यादव भी चोपड़ा के साथ फाइनल में दूसरे भारतीय के रूप में शामिल हुए, जिन्होंने 83.67 मीटर के थ्रो के साथ ग्रुप ए में छठा और कुल मिलाकर 10वां स्थान हासिल किया. दो अन्य भारतीय रोहित यादव और यशवीर सिंह ग्रुप ए और ग्रुप बी में कुल 37 प्रतियोगियों में क्रमशः 28वें और 30वें स्थान पर रहने के बाद प्रतियोगिता से बाहर हो गए.