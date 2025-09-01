1552 करोड़ की डील...इस सुपरस्टार के लिए खुला खजाना, बना ब्रिटेन में सबसे महंगा प्लेयर! पूरी दुनिया में मची खलबली
Advertisement
trendingNow12904538
Hindi Newsखेल-खिलाड़ी

1552 करोड़ की डील...इस सुपरस्टार के लिए खुला खजाना, बना ब्रिटेन में सबसे महंगा प्लेयर! पूरी दुनिया में मची खलबली

Liverpool Newcastle Alexander Isak: लिवरपूल ने ट्रांसफर विंडो के सबसे बड़े खिलाड़ी एलेक्जेंडर इसाक को न्यूकैसल से साइन कर लिया है. लिवरपूल ने स्वीडन के स्ट्राइकर के लिए रिकॉर्ड 130 मिलियन पाउंड (करीब 1552 करोड़ रुपये) की मोटी रकम चुकाई है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 01, 2025, 11:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

1552 करोड़ की डील...इस सुपरस्टार के लिए खुला खजाना, बना ब्रिटेन में सबसे महंगा प्लेयर! पूरी दुनिया में मची खलबली

Liverpool Newcastle Alexander Isak: इंग्लैंड के फुटबॉल क्लब लिवरपूल ने ट्रांसफर विंडो के सबसे बड़े खिलाड़ी एलेक्जेंडर इसाक को न्यूकैसल से साइन कर लिया है. लिवरपूल ने स्वीडन के स्ट्राइकर के लिए रिकॉर्ड 130 मिलियन पाउंड (करीब 1552 करोड़ रुपये) की मोटी रकम चुकाई है. भले ही लिवरपूल ने हाल ही में ह्यूगो एकिटिके को 79 मिलियन पाउंड (करीब 943 करोड़ रुपये) में साइन किया था, लेकिन इस ट्रांसफर विंडो में उनकी पहली पसंद अलेक्जेंडर इसाक ही थे.

न्यूकैसल ने पहले किया था इनकार

न्यूकैसल ने इससे पहले इसाक के लिए लिवरपूल के 110 मिलियन पाउंड (1312 करोड़ रुपये) के ऑफर को ठुकरा दिया था. अब द टेलीग्राफ और ट्रांसफर एक्सपर्ट फैब्रीजियो रोमानो ने इस बात की पुष्टि की है कि न्यूकैसल ने ब्रिटिश रिकॉर्ड 130 मिलियन पाउंड के ऑफर को स्वीकार कर लिया है. यह डील इसलिए संभव हो पाई क्योंकि न्यूकैसल ने जर्मन स्ट्राइकर निक वॉल्टेमाडे को स्टुटगार्ट से साइन कर लिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: मिशन 25 ग्रैंड स्लैम...जोकोविच ने फिर तोड़ा फेडरर का रिकॉर्ड, यूएस ओपन में रच दिया इतिहास

इसाक का शानदार प्रदर्शन

न्यूकैसल ने पहले इसाक को क्लब में रोकने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वह लिवरपूल में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार थे. उनका न्यूकैसल के साथ 2028 तक का कॉन्ट्रैक्ट था. 25 वर्षीय इसाक पिछले सीजन में न्यूकैसल के लिए एक शानदार खिलाड़ी साबित हुए. उन्होंने प्रीमियर लीग में 23 गोल किए, जिससे क्लब ने पांचवां स्थान हासिल किया और चैंपियंस लीग में वापसी की.

ये भी पढ़ें: 12038 रन...सचिन तेंदुलकर या राहुल द्रविड़ नहीं, इस बल्लेबाज के नाम क्रिकेट का ये 'अमर' रिकॉर्ड

अंक तालिका में पहले स्थान पर लिवरपूल

इसाक ने लीग कप के फाइनल में भी लिवरपूल के खिलाफ गोल किया था, जिसकी बदौलत न्यूकैसल ने 70 साल बाद अपनी पहली घरेलू ट्रॉफी जीती थी. इस बीच लिवरपूल प्रीमियर लीग 2025-26 की अंक तालिका में शीर्ष पर है, जहां उन्होंने तीन मैचों में नौ अंक हासिल किए हैं. रविवार को टीम ने आर्सेनल को 1-0 से हराकर यह बढ़त बनाई है. अब उसका मुकाबला 14 सितंबर को बर्नली से होगा. यह इसाक के लिए पहला मुकाबला साबित हो सकता है.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

LiverpoolNewcastleAlexander Isak

Trending news

रात में भूकंप से डोली धरती, अब हिमाचल में दरकी जमीन; पिता-पुत्री की हुई मौत
earthquake
रात में भूकंप से डोली धरती, अब हिमाचल में दरकी जमीन; पिता-पुत्री की हुई मौत
Maratha Reservation: अनशन के चौथे दिन मनोज जरांगे का अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानी...
Maharashtra
Maratha Reservation: अनशन के चौथे दिन मनोज जरांगे का अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानी...
दोस्त बदलते रहते हैं, पर... मोदी-जिनपिंग की मुलाकात पर कांग्रेस का तंज
pawan khera on pm modi
दोस्त बदलते रहते हैं, पर... मोदी-जिनपिंग की मुलाकात पर कांग्रेस का तंज
इन राज्यों के लिए अगले 48 घंटे हैं बहुत भारी! पहाड़ों पर बरसेगी 'आफत', बाढ़ का खतरा
today weather update
इन राज्यों के लिए अगले 48 घंटे हैं बहुत भारी! पहाड़ों पर बरसेगी 'आफत', बाढ़ का खतरा
देर रात आए भूकंप से थर्रा उठे भारत-PAK समेत 4 देश, ढह गए घर; मची चीख-पुकार
Earthquake news
देर रात आए भूकंप से थर्रा उठे भारत-PAK समेत 4 देश, ढह गए घर; मची चीख-पुकार
बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला: आयोग ने जारी की 1,804 'दागी' टीचरों की लिस्ट
Teacher Scam
बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला: आयोग ने जारी की 1,804 'दागी' टीचरों की लिस्ट
62 डीलरों के लाइसेंस सस्पेंड, 30 फर्टिलाइजर दुकानों पर गाज...इस राज्य में कार्रवाई
Odisha
62 डीलरों के लाइसेंस सस्पेंड, 30 फर्टिलाइजर दुकानों पर गाज...इस राज्य में कार्रवाई
चाहे फडणवीस सरकार चलवा दे गोलियां...मनोज जरांगे ने खाई भूख हड़ताल जारी रखने की कसम
Maharashtra news
चाहे फडणवीस सरकार चलवा दे गोलियां...मनोज जरांगे ने खाई भूख हड़ताल जारी रखने की कसम
ऊंची इमारतों पर क्यों टिमटिमाती रहती हैं लाल बत्तियां? क्या है इसके पीछे की साइंस
red lights
ऊंची इमारतों पर क्यों टिमटिमाती रहती हैं लाल बत्तियां? क्या है इसके पीछे की साइंस
क्या लीक होने लगी है 3200 करोड़ की लागत से बनी अटल टनल? वायरल वीडियो से उठे सवाल
Atal Tunnel
क्या लीक होने लगी है 3200 करोड़ की लागत से बनी अटल टनल? वायरल वीडियो से उठे सवाल
;