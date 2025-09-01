1552 करोड़ की डील...इस सुपरस्टार के लिए खुला खजाना, बना ब्रिटेन में सबसे महंगा प्लेयर! पूरी दुनिया में मची खलबली

Liverpool Newcastle Alexander Isak: इंग्लैंड के फुटबॉल क्लब लिवरपूल ने ट्रांसफर विंडो के सबसे बड़े खिलाड़ी एलेक्जेंडर इसाक को न्यूकैसल से साइन कर लिया है. लिवरपूल ने स्वीडन के स्ट्राइकर के लिए रिकॉर्ड 130 मिलियन पाउंड (करीब 1552 करोड़ रुपये) की मोटी रकम चुकाई है. भले ही लिवरपूल ने हाल ही में ह्यूगो एकिटिके को 79 मिलियन पाउंड (करीब 943 करोड़ रुपये) में साइन किया था, लेकिन इस ट्रांसफर विंडो में उनकी पहली पसंद अलेक्जेंडर इसाक ही थे.

न्यूकैसल ने पहले किया था इनकार

न्यूकैसल ने इससे पहले इसाक के लिए लिवरपूल के 110 मिलियन पाउंड (1312 करोड़ रुपये) के ऑफर को ठुकरा दिया था. अब द टेलीग्राफ और ट्रांसफर एक्सपर्ट फैब्रीजियो रोमानो ने इस बात की पुष्टि की है कि न्यूकैसल ने ब्रिटिश रिकॉर्ड 130 मिलियन पाउंड के ऑफर को स्वीकार कर लिया है. यह डील इसलिए संभव हो पाई क्योंकि न्यूकैसल ने जर्मन स्ट्राइकर निक वॉल्टेमाडे को स्टुटगार्ट से साइन कर लिया है.

इसाक का शानदार प्रदर्शन

न्यूकैसल ने पहले इसाक को क्लब में रोकने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वह लिवरपूल में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार थे. उनका न्यूकैसल के साथ 2028 तक का कॉन्ट्रैक्ट था. 25 वर्षीय इसाक पिछले सीजन में न्यूकैसल के लिए एक शानदार खिलाड़ी साबित हुए. उन्होंने प्रीमियर लीग में 23 गोल किए, जिससे क्लब ने पांचवां स्थान हासिल किया और चैंपियंस लीग में वापसी की.

अंक तालिका में पहले स्थान पर लिवरपूल

इसाक ने लीग कप के फाइनल में भी लिवरपूल के खिलाफ गोल किया था, जिसकी बदौलत न्यूकैसल ने 70 साल बाद अपनी पहली घरेलू ट्रॉफी जीती थी. इस बीच लिवरपूल प्रीमियर लीग 2025-26 की अंक तालिका में शीर्ष पर है, जहां उन्होंने तीन मैचों में नौ अंक हासिल किए हैं. रविवार को टीम ने आर्सेनल को 1-0 से हराकर यह बढ़त बनाई है. अब उसका मुकाबला 14 सितंबर को बर्नली से होगा. यह इसाक के लिए पहला मुकाबला साबित हो सकता है.