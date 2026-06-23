फीफा वर्ल्ड कप 2026 में एक के बाद एक रिकॉर्ड बनते नजर आ रहे हैं. अभी तक हम लियोनेल मेसी, किलियन एम्बाप्पे के रिकॉर्ड्स देख रहे थे, लेकिन इस बार मामला अलग है. वर्ल्ड कप में नया इतिहास बना है, लेकिन फैंस का मजा किरकिरा ही रहा. ग्रुप-I में फ्रांस और इराक के बीच ग्रुप I का मैच वैसा ही हुआ जैसा फुटबॉल फैंस को पूरे टूर्नामेंट के दौरान डर था. वर्ल्ड कप में मौसम की वजह से पहली बार खेल में गंभीर रुकावट आई, जिससे मैच दो घंटे से ज्यादा समय तक रुका रह.