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वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे लंबा मैच... 4 घंटे बाद हुआ जीत का फैसला, बना ये रिकॉर्ड

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में एक के बाद एक रिकॉर्ड बनते नजर आ रहे हैं. अभी तक हम लियोनेल मेसी, किलियन एम्बाप्पे के रिकॉर्ड्स देख रहे थे, लेकिन इस बार मामला अलग है. वर्ल्ड कप में नया इतिहास बना है, लेकिन फैंस का मजा किरकिरा ही रहा.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 23, 2026, 09:11 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 09:11 AM IST
वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे लंबा मैच... 4 घंटे बाद हुआ जीत का फैसला, बना ये रिकॉर्ड
Image Credit: AI Graphics

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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