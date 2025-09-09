प्यार, झगड़ा और हत्या...चैंपियन प्लेयर की 'डकैत' गर्लफ्रेंड ने बेरहमी से ली जान, सदमे में खेल जगत
Advertisement
trendingNow12914369
Hindi Newsखेल-खिलाड़ी

प्यार, झगड़ा और हत्या...चैंपियन प्लेयर की 'डकैत' गर्लफ्रेंड ने बेरहमी से ली जान, सदमे में खेल जगत

Valter de Vargas Aita Murder: ऐटा को उनकी 43 वर्षीय साथी ने एक तीखी बहस के दौरान चाकू मार दिया. उनके चेहरे, गर्दन, पीठ और पेट पर कई वार किए गए. जान बचाने की कोशिश में ऐटा घर की सीढ़ियों से नीचे गिर गए, जहां पुलिस को उनका मृत शरीर मिला.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 09, 2025, 08:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

प्यार, झगड़ा और हत्या...चैंपियन प्लेयर की 'डकैत' गर्लफ्रेंड ने बेरहमी से ली जान, सदमे में खेल जगत

Valter de Vargas Aita Murder: ब्राजील के बॉडीबिल्डिंग चैंपियन वाल्टर डी वर्गास ऐटा का निधन हो गया है. रविवार (7 सितंबर) को उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई है. 41 साल के वर्गास ऐटा की जान उनकी गर्लफ्रेंड ने ले ली. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सांता कैटरीना के चापेको में उनके घर के अंदर एक झगड़े के दौरान उनकी हत्या कर दी गई. सिविल पुलिस ने बताया कि ऐटा और उनकी प्रेमिका के बीच यह झगड़ा उनके घर के अंदर शुरू हुआ. पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने घटना से पहले शोर सुना था. झगड़े के दौरान ऐटा पर एक धारदार हथियार से हमला किया गया.

गर्दन, पीठ और पेट पर कई वार

अधिकारियों के अनुसार, ऐटा को उनकी 43 वर्षीय साथी ने एक तीखी बहस के दौरान चाकू मार दिया. उनके चेहरे, गर्दन, पीठ और पेट पर कई वार किए गए. जान बचाने की कोशिश में ऐटा घर की सीढ़ियों से नीचे गिर गए, जहां पुलिस को उनका मृत शरीर मिला. उनके शरीर, खासकर गर्दन और छाती पर गहरे घाव थे. वह खून बहने के कारण सीढ़ियों पर ही गिर गए और उनकी मौत हो गई. बाद में पुलिस ने घर के अंदर की खून से सनी तस्वीरें जारी कीं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: बड़ा खुलासा: धोनी के कारण 'गिरगिट' बन गए दिनेश कार्तिक, टीम इंडिया के लिए सबकुछ किया 'कुर्बान'

गर्लफ्रेंड भी गंभीर रूप से घायल

पुलिस ने पुष्टि की कि ऐटा के साथ रहने वाली गर्लफ्रेंड भी गंभीर रूप से घायल है. उसे नाज़ुक हालत में पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी आपातकालीन सर्जरी हुई. सिविल पुलिस ने बताया कि अगर वह बच जाती है, तो उस पर हत्या का आरोप लगाया जाएगा. अधिकारियों ने यह भी पुष्टि की कि महिला के खिलाफ पहले से ही सशस्त्र डकैती और एक अन्य हत्या का वारंट था. जासूस अब उसके ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि मामले की जाांच आगे बढ़ सके. झगड़े का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है.

 

 

गर्लफ्रेंड का रहा है आपराधिक इतिहास

43 वर्षीय महिला का आपराधिक इतिहास रहा है. सिविल पुलिस के अनुसार, वह सशस्त्र डकैती और हत्या के लिए 15 साल की सजा काट रही थी, लेकिन अपील पर बाहर थी. अगर वह अपनी चोटों से बच जाती है, तो उसे ऐटा की हत्या के लिए औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: एशिया कप में टीम इंडिया का मास्टर प्लान...प्लेइंग-11 में इस ऑलराउंडर की जगह पक्की? कोच के बयान ने किया हैरान

बॉडीबिल्डिंग जगत में शोक की लहर

वाल्टर डी वर्गास ऐटा ब्राजील के बॉडीबिल्डिंग जगत में एक सम्मानित हस्ती थे. अपने इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपनी उपलब्धियों को दिखाया था, जिसमें छह राज्य ख़िताब शामिल हैं. वह 2024 डब्ल्यूएफएफ वाइस वर्ल्ड चैंपियनशिप में उपविजेता भी रहे थे. ऐटा चापेको के एक जिम में पर्सनल ट्रेनर के रूप में काम करते थे. सोमवार को उनकी याद में जिम बंद रहा. खबर फैलने के बाद उनके सोशल मीडिया पर शोक संदेशों की बाढ़ आ गई.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

brazillovemurder

Trending news

Vice President Election 2025 Live Updates: क्या क्रॉस वोटिंग उपराष्ट्रपति चुनाव में कर देगी चमत्कार? पीएम मोदी डाल सकते हैं पहला वोट, जानें पल-पल का अपडेट
vice president election
Vice President Election 2025 Live Updates: क्या क्रॉस वोटिंग उपराष्ट्रपति चुनाव में कर देगी चमत्कार? पीएम मोदी डाल सकते हैं पहला वोट, जानें पल-पल का अपडेट
आंधी-तूफान, बारिश... यहां जमकर बरसेंगे इंद्र देव, IMD की चेतावनी, हो जाएं अलर्ट
Weather
आंधी-तूफान, बारिश... यहां जमकर बरसेंगे इंद्र देव, IMD की चेतावनी, हो जाएं अलर्ट
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग, 3 दलों ने बनाई दूरी; जानिए जीत का पूरा गुणागणित
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग, 3 दलों ने बनाई दूरी; जानिए जीत का पूरा गुणागणित
AAP विधायक मेहराज मलिक को हिरासत में लेने पर सियासत तेज, केंद्र की मंशा पर उठे सवाल
mehraj malik
AAP विधायक मेहराज मलिक को हिरासत में लेने पर सियासत तेज, केंद्र की मंशा पर उठे सवाल
गांव में नहीं एक भी मुस्लिम परिवार, फिर वोटर लिस्ट में कैसे जुड़े मुसलमानों के नाम?
Muzaffarpur
गांव में नहीं एक भी मुस्लिम परिवार, फिर वोटर लिस्ट में कैसे जुड़े मुसलमानों के नाम?
खुले घूम रहे हजरतबल के उपद्रवी; क्या भारत का राष्ट्रीय चिन्ह इस्लाम के खिलाफ है?
DNA
खुले घूम रहे हजरतबल के उपद्रवी; क्या भारत का राष्ट्रीय चिन्ह इस्लाम के खिलाफ है?
पाकिस्तान की फिर वही पुरानी करतूत! बुरी तरह मार खाने के बाद भी नहीं सुधरे शहबाज
DNA Analysis
पाकिस्तान की फिर वही पुरानी करतूत! बुरी तरह मार खाने के बाद भी नहीं सुधरे शहबाज
क्या दरख्शां अंद्राबी के खिलाफ FIR दर्ज होगी? हजरबल दरगाह विवाद पर क्या बोल NC नेता
Jammu and Kashmir
क्या दरख्शां अंद्राबी के खिलाफ FIR दर्ज होगी? हजरबल दरगाह विवाद पर क्या बोल NC नेता
कुलगाम में सुरक्षाबलों ने लश्कर कमांडर समेत मार गिराए 2 दहशतगर्द, दो जवान भी शहीद
Kulgam encounter
कुलगाम में सुरक्षाबलों ने लश्कर कमांडर समेत मार गिराए 2 दहशतगर्द, दो जवान भी शहीद
डोनाल्ड ट्रंप का घूम जाएगा माथा, अब तो चीन ने खुलकर भारतीय सैनिकों की तारीफ कर दी
india china news
डोनाल्ड ट्रंप का घूम जाएगा माथा, अब तो चीन ने खुलकर भारतीय सैनिकों की तारीफ कर दी
;