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एशियन गेम्स के बाद लवलीना का अगला बड़ा लक्ष्य: एलए 2028 ओलंपिक पर टिकी निगाहें, जल्द पक्का करना चाहती हैं कोटा

एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल जीतने के बाद भारतीय बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया है. 2027 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप क्वालिफिकेशन हासिल करने का पहला मौका देगी.

Written ByRohit Raj
Published: Oct 04, 2026, 09:15 PM IST|Updated: Oct 04, 2026, 09:15 PM IST
एशियन गेम्स के बाद लवलीना का अगला बड़ा लक्ष्य: एलए 2028 ओलंपिक पर टिकी निगाहें, जल्द पक्का करना चाहती हैं कोटा
Image Credit: लवलीना बोरगोहेन.

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Rohit Raj

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एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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