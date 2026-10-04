/एशियन गेम्स के बाद लवलीना का अगला बड़ा लक्ष्य: एलए 2028 ओलंपिक पर टिकी निगाहें, जल्द पक्का करना चाहती हैं कोटा

लवलीना ने कहा, "मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा है. मैंने इस पल को जीता है. यह मेरा मेडल है. मुझे बस इसका आनंद लेना है. मुझे किसी को जवाब नहीं देना है. मुझे कुछ साबित नहीं करना है. मुझे कुछ नहीं करना है. मुझे बस अपने मेडल का आनंद लेना है. मुझे लगता है कि हर कोई कड़ी मेहनत करता है. हैवीवेट और लाइटवेट, दोनों तरह के बॉक्सर बराबर मेहनत करते हैं. हर कोई उतनी ही कड़ी मेहनत करता है. कभी मेडल मिलता है, कभी नहीं. लेकिन मेहनत कम नहीं होती. मैं जानती हूं, हम कैंप में रहते हैं. प्रत्येक एथलीट बहुत मेहनत करते हैं. हमारे एथलीट्स की सोच में कहीं न कहीं बदलाव आया है. हमारे अंदर चैंपियन वाली सोच है. इसीलिए हम अच्छा कर रहे हैं. हमें सरकार से सपोर्ट भी मिल रहा है. यही वजह है कि हमारा प्रदर्शन अच्छा है.''