/आगबबूला हुईं लवलीना... भारत के नक्शे से नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा गायब, कॉमनवेल्थ गेम्स में हुआ हिंदुस्तान का अपमान!

Commonwealth Games 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में बॉक्सिंग में रजत पदक जीतने वाली स्टार महिला एथलीट लवलीना बोरगोहेन ने बड़ा आरोप लगाया है. उनके अनुसार, प्रतियोगिता में रिकॉर्ड बनाने वाली भारत की बॉक्सिंग टीम के लिए आयोजित एक सेलिब्रेशन डिनर के दौरान एक अप्रत्याशित घटना हुई. ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन ने ध्यान दिलाया कि रेस्टोरेंट के नैपकिन पर छपे भारत के नक्शे में पूर्वोत्तर (नॉर्थ-ईस्ट) का हिस्सा नहीं दिखाया गया था. बॉक्सर ने कहा कि यह चित्रण दुखद था और उन्होंने रेस्टोरेंट से आग्रह किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि देश के हर हिस्से को सही ढंग से दिखाया जाए.
बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय बॉक्सिंग दल का प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा. इस इवेंट से भारत की झोली में 7 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल आए. शनिवार को फाइनल में 6 भारतीय महिला मुक्केबाज बॉक्सिंग रिंग में उतरीं. इनमें से 5 ने गोल्ड पर कब्जा किया. सिर्फ लवलीना को निराशा हाथ लगी और उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा.
ग्लासगो में 'मिस्टर सिंह्स इंडिया – द होम ऑफ करी' में आयोजित डिनर के बाद IANS से बात करते हुए, असम की रहने वाली लवलीना ने कहा कि नैपकिन और रेस्टोरेंट के बाहर दिखाए गए गलत नक्शे को देखकर उन्हें निराशा हुई.
स्टार बॉक्सर लवलीना ने कहा, ''कृपया इसे गलत न समझें. मुझे ये देखकर बुरा लगा. भारत के नक्शे में हमारा नॉर्थ-ईस्ट गायब है. बाहर जो नक्शा लगा है, उसमें भी नॉर्थ-ईस्ट का हिस्सा कटा हुआ है. नॉर्थ-ईस्ट से होने के नाते, हमें इससे सच में दुख होता है. कृपया अगली बार इस बात का ध्यान रखें.''
बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (BFI) के प्रेसिडेंट अजय सिंह ने भी उनकी चिंताओं का समर्थन किया और बताया कि मैप में जम्मू-कश्मीर को भी पूरी तरह से नहीं दिखाया गया था. सिंह ने रेस्टोरेंट मैनेजमेंट से कहा कि वे गलत डिजाइन को हटा दें और उसकी जगह भारत की सीमाओं को सही ढंग से दिखाने वाला मैप लगाएं.
बता दें कि लवलीना बोरगोहेन और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के आरोप पर अभी तक ग्लासगो में भारतीय खाने के लिए मशहूर इस रेस्टोरेंट की तरफ से इस गंभीर मामले पर खबर लिखे जाने तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.
7 ने जीता गोल्ड मेडल
साक्षी चौधरी (51 किग्रा)
जैस्मिन लंबोरिया (57 किग्रा)
प्रीति पवार (54 किग्रा)
प्रिया गंघास (60 किग्रा)
अरुंधति चौधरी (70 किग्रा)
सचिन सिवाच (60 किग्रा)
अंकुश पंघाल (80 किग्रा)
3 को सिल्वर से करना पड़ा संतोष
लवलीना बोरगोहेन
नरेंद्र बेरवाल
जदुमणि सिंह