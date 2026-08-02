/आगबबूला हुईं लवलीना... भारत के नक्शे से नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा गायब, कॉमनवेल्थ गेम्स में हुआ हिंदुस्तान का अपमान!

Commonwealth Games 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में बॉक्सिंग में रजत पदक जीतने वाली स्टार महिला एथलीट लवलीना बोरगोहेन ने बड़ा आरोप लगाया है. उनके अनुसार, प्रतियोगिता में रिकॉर्ड बनाने वाली भारत की बॉक्सिंग टीम के लिए आयोजित एक सेलिब्रेशन डिनर के दौरान एक अप्रत्याशित घटना हुई. ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन ने ध्यान दिलाया कि रेस्टोरेंट के नैपकिन पर छपे भारत के नक्शे में पूर्वोत्तर (नॉर्थ-ईस्ट) का हिस्सा नहीं दिखाया गया था. बॉक्सर ने कहा कि यह चित्रण दुखद था और उन्होंने रेस्टोरेंट से आग्रह किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि देश के हर हिस्से को सही ढंग से दिखाया जाए.