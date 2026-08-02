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आगबबूला हुईं लवलीना... भारत के नक्शे से नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा गायब, कॉमनवेल्थ गेम्स में हुआ हिंदुस्तान का अपमान!

Commonwealth Games 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में सिल्वर मेडल जीतने वाली स्टार महिला बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि ग्लासगो के एक रेस्टोरेंट के नैपकिन पर छपे भारत के नक्शे में पूर्वोत्तर (नॉर्थ-ईस्ट) का हिस्सा नहीं दिखाया गया.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 02, 2026, 03:36 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 03:36 PM IST
आगबबूला हुईं लवलीना... भारत के नक्शे से नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा गायब, कॉमनवेल्थ गेम्स में हुआ हिंदुस्तान का अपमान!
Image Credit: आगबबूला हुईं लवलीना... भारत के नक्शे से नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा गायब (X Image)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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