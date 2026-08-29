एशियन गेम्स 2026 से पहले भारत को तगड़ा झटका, नीरज चोपड़ा चोट के कारण बाहर, भावुक पोस्ट से बयां किया दर्द

Neeraj Chopra News: एशियन गेम्स 2026 से पहले भारत की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है. स्टार जैवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा चोट की वजह से इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेंगे. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि ट्रेनिंग के दौरान टखने में लिगामेंट फटने की वजह से उनका 2026 का सीजन समय से पहले और दर्दनाक तरीके से खत्म हो जाएगा. शनिवार, 29 अगस्त को ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने भावुक पोस्ट लिखा. उन्होंने जानकारी देते हुए कहा, ''कड़ी मेहनत के एक दौर के बाद आखिरकार मुझे लगा कि मुझे वह लय और गति मिल रही है, जिसकी मैं तलाश कर रहा था. लुसाने में सीजन का अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो करने के बाद मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ रहा था. दुर्भाग्य से, इसके कुछ ही समय बाद ट्रेनिंग के दौरान मेरे टखने में लिगामेंट फट गया. डॉक्टर और अपनी टीम के साथ चर्चा के बाद हमने फैसला किया है कि मैं इस सीजन के बाकी मुकाबलों में हिस्सा नहीं ले पाऊंगा.''