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एशियन गेम्स 2026 से पहले भारत को तगड़ा झटका, नीरज चोपड़ा चोट के कारण बाहर, भावुक पोस्ट से बयां किया दर्द

Neeraj Chopra News: एशियन गेम्स 2026 से पहले भारत की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है. स्टार जैवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा चोट की वजह से इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेंगे. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि ट्रेनिंग के दौरान टखने में लिगामेंट फटने की वजह से उनका 2026 का सीजन समय से पहले और दर्दनाक तरीके से खत्म हो जाएगा.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 29, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 02:46 PM IST
एशियन गेम्स 2026 से पहले भारत को तगड़ा झटका, नीरज चोपड़ा चोट के कारण बाहर, भावुक पोस्ट से बयां किया दर्द

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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