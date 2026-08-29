एशियन गेम्स 2026 से पहले भारत को तगड़ा झटका, नीरज चोपड़ा चोट के कारण बाहर, भावुक पोस्ट से बयां किया दर्द

Neeraj Chopra News: एशियन गेम्स 2026 से पहले भारत की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है. स्टार जैवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा चोट की वजह से इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेंगे. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि ट्रेनिंग के दौरान टखने में लिगामेंट फटने की वजह से उनका 2026 का सीजन समय से पहले और दर्दनाक तरीके से खत्म हो जाएगा. शनिवार, 29 अगस्त को ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने भावुक पोस्ट लिखा. उन्होंने जानकारी देते हुए कहा, ''कड़ी मेहनत के एक दौर के बाद आखिरकार मुझे लगा कि मुझे वह लय और गति मिल रही है, जिसकी मैं तलाश कर रहा था. लुसाने में सीजन का अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो करने के बाद मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ रहा था. दुर्भाग्य से, इसके कुछ ही समय बाद ट्रेनिंग के दौरान मेरे टखने में लिगामेंट फट गया. डॉक्टर और अपनी टीम के साथ चर्चा के बाद हमने फैसला किया है कि मैं इस सीजन के बाकी मुकाबलों में हिस्सा नहीं ले पाऊंगा.''
नीरज चोपड़ा ने आगे लिखा कि यह निराशाजनक है, खासकर इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं जल्द ही अपनी लय हासिल करने के करीब हूं. लेकिन जैसा कि कहते हैं, उतार-चढ़ाव सफर का हिस्सा होते हैं. अब मेरा पूरा ध्यान अच्छी तरह से रिकवरी करने और पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापसी करने पर है. आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद.
28 साल के नीरज चोपड़ा ने चोट के कारण लंबे समय तक बाहर रहने के बाद जून में दोहा डायमंड लीग में वापसी की और 85.69 मीटर के थ्रो के साथ चौथा स्थान हासिल किया. इसके बाद उन्होंने ग्लासगो में 85.83 मीटर के थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीता और फिर लॉजेन में अपना 'सीजन का सर्वश्रेष्ठ' प्रदर्शन किया.
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