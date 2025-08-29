मेजर ध्यानचंद: जब हॉकी के 'जादूगर' ने हिटलर के सामने बजाया था जर्मनी का बैंड, पूरी दुनिया में बोलती थी तूती
Advertisement
trendingNow12900577
Hindi Newsखेल-खिलाड़ी

मेजर ध्यानचंद: जब हॉकी के 'जादूगर' ने हिटलर के सामने बजाया था जर्मनी का बैंड, पूरी दुनिया में बोलती थी तूती

Major Dhyan Chand: मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था. मेजर ध्यानचंद को हॉकी का 'जादूगर' कहा जाता था. मेजर ध्यानचंद की स्किल हॉकी में वैसी ही थी जैसे क्रिकेट में डोनाल्ड ब्रैडमैन की थी. वह मेजर ध्यानचंद, जिन्होंने आजादी से पहले दुनिया को भारत की प्रतिभा के दर्शन करा दिए.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Aug 29, 2025, 04:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मेजर ध्यानचंद: जब हॉकी के 'जादूगर' ने हिटलर के सामने बजाया था जर्मनी का बैंड, पूरी दुनिया में बोलती थी तूती

Major Dhyan Chand: मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था. मेजर ध्यानचंद को हॉकी का 'जादूगर' कहा जाता था. मेजर ध्यानचंद की स्किल हॉकी में वैसी ही थी जैसे क्रिकेट में डोनाल्ड ब्रैडमैन की थी. वह मेजर ध्यानचंद, जिन्होंने आजादी से पहले दुनिया को भारत की प्रतिभा के दर्शन करा दिए. 1928, 1932 और 1936 ओलंपिक में ध्यानचंद ने जो योगदान दिया उसकी भारत के किसी भी खेल में किसी अन्य खिलाड़ी के योगदान से तुलना नहीं की जा सकती. उस वक्त न तो यह खेल प्रेमी देश था और न ही ओलंपिक मेडल जीतकर खिलाड़ियों को विलासिता से भरी जिंदगी देखने को मिलती थी. 

हिटलर के सामने जर्मनी का बजाया था बैंड

मेजर ध्यानचंद ने 1936 बर्लिन ओलंपिक में जर्मनी के तानाशाह हिटलर के सामने ही जर्मन हॉकी टीम का बैंड बजाया था. 14 अगस्त 1936 को भारत और जर्मनी के बीच बर्लिन ओलंपिक में हॉकी का फाइनल मुकाबला खेला गया था. बारिश की वजह से यह मैच अगले दिन 15 अगस्त को खेला गया था. इस मैच में मेजर ध्यानचंद की बदौलत भारत ने जर्मनी को 8-1 से मात दे दी और गोल्ड मेडल अपने नाम किया. जर्मनी की इस करारी हार को देखकर हिटलर गुस्से में आ गया और आधे मुकाबले में ही उठकर स्टेडियम से बाहर चला गया. 

Add Zee News as a Preferred Source

हिटलर ने दिया था जर्मनी की आर्मी ज्वाइन करने का ऑफर

मेजर ध्यानचंद के खेल का मुरीद होकर हिटलर ने उन्हें कहा था कि तुम मेरी आर्मी में भर्ती हो जाओ. हालांकि मेजर ध्यानचंद ने इस ऑफर को ठुकरा दिया था. मेजर ध्यानचंद के पिता भी सेना में थे. मेजर ध्यानचंद का बचपन साधारण था. मेजर ध्यानचंद ने भी पिता के कदमों पर चलते हुए भारतीय सेना में भर्ती होने का निर्णय लिया था. और यह एक ऐसा फैसला था, जिसने भारतीय हॉकी को बदलकर रख दिया था. 1928 में, ट्रायल के बाद ध्यानचंद को भारतीय हॉकी टीम में शामिल किया गया. उस समय भारत ब्रिटिश राज के अधीन था और किसी को भी इस हॉकी टीम से एम्स्टर्डम ओलंपिक में किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं थी, लेकिन 'जादूगर' ने चमत्कार करके दिखाया. 

भारत ने नीदरलैंड को हराकर पहली बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता

ऐसी स्किल वाला खिलाड़ी समकालीन दुनिया के लिए नया था. चांद की रोशनी में अपने खेल को आजमाने वाले ध्यानचंद ओलंपिक में सूरज की तरह चमक गए. वह मैदान में उतरते और गोल दागते.... मैदान पर आते, फिर गोल करते. यह नियम बन गया था. इस टूर्नामेंट के 5 मैचों में 14 गोल ध्यानचंद की हॉकी से थे. भारत ने फाइनल में नीदरलैंड को 3-0 से हराकर पहली बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता, जिसमें ध्यानचंद ने अकेले ही दो गोल किए थे. लेकिन यह टैलेंट केवल गोल करने तक सीमित नहीं था. उनकी हॉकी स्टिक में मानो कोई जादू था. गेंद मानो उनकी स्टिक से चिपक जाती थी और विरोधी टीम के खिलाड़ी बस बेबस होकर मास्टर के 'मास्टर क्लास' को निहारते ही रह जाते थे.

आजाद भारत का दुर्भाग्य

यह दुर्भाग्य है कि आजाद भारत को ध्यानचंद के साथ ओलंपिक खेलने का सौभाग्य नहीं मिला. इससे पहले दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के लपेटे में आ चुकी थी. 1948 में जब ओलंपिक हुए, तब तक ध्यानचंद भी 40 साल की उम्र को पार कर चुके थे. उस ओलंपिक में ध्यानचंद नहीं खेले लेकिन तब तक वह भारतीय हॉकी की गाड़ी को बहुत आगे बढ़ा चुके थे. ध्यानचंद ने टीम को गजब का आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा दी. भारत ने हॉकी में 1948, 1952 और 1956 में भी गोल्ड मेडल जीता. 

3 दिसंबर 1979 को दुनिया को अलविदा कह दिया

ध्यानचंद ने जो हॉकी शुरू की थी वह आज भी हमें भावुक करती है. हॉकी ओलंपिक में भारत का गौरव रहा है और उस गौरवगाथा के नायक हैं....मेजर ध्यान चंद. वह मेजर ध्यानचंद जिनके जन्मदिन को भारत में 'राष्ट्रीय खेल दिवस' के तौर पर मनाया जाता है. देश का सबसे बड़ा खेल सम्मान 'मेजर ध्यान चंद खेल रत्न अवार्ड' भी ध्यानचंद के नाम पर है. 3 दिसंबर 1979 को लीवर कैंसर के कारण भारतीय हॉकी के सबसे महान खिलाड़ी ने दुनिया को अलविदा कह दिया था.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Major Dhyan Chand

Trending news

भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा ट्रंप ने घाटा तो नहीं कर लिया? जवाब देने निकल पड़े मोदी
Trump tariff
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा ट्रंप ने घाटा तो नहीं कर लिया? जवाब देने निकल पड़े मोदी
मेट्रो में जाने वाले ध्यान दें! 30-31 अगस्त को इन स्टेशनों पर नहीं चलेगी ट्रेन
metro train news
मेट्रो में जाने वाले ध्यान दें! 30-31 अगस्त को इन स्टेशनों पर नहीं चलेगी ट्रेन
140 मिनट में 'सबकुछ' कह गए मोहन भागवत, एक-एक करके हर मुश्किल का ताला खोल दिया
DNA
140 मिनट में 'सबकुछ' कह गए मोहन भागवत, एक-एक करके हर मुश्किल का ताला खोल दिया
50% टैरिफ का असली मास्टरमाइंड कौन? ट्रंप ने यूक्रेन वॉर का ठीकरा मोदी पर क्यों फोड़ा
DNA Analysis
50% टैरिफ का असली मास्टरमाइंड कौन? ट्रंप ने यूक्रेन वॉर का ठीकरा मोदी पर क्यों फोड़ा
क्या संभल में फिर विराजेंगे 'श्री हरिहर'? न्यायिक रिपोर्ट ने खोल दी आगे की राह!
DNA
क्या संभल में फिर विराजेंगे 'श्री हरिहर'? न्यायिक रिपोर्ट ने खोल दी आगे की राह!
DNA: घटिया प्रोडक्ट का विज्ञापन...महंगा पड़ेगा! राजस्थान में शाहरुख-दीपिका पर FIR
DNA Analysis
DNA: घटिया प्रोडक्ट का विज्ञापन...महंगा पड़ेगा! राजस्थान में शाहरुख-दीपिका पर FIR
क्या फेदर शटलकॉक खत्म हो जायेंगे! चीन के खान-पान से भारतीय खिलाड़ी क्यों परेशान?
DNA
क्या फेदर शटलकॉक खत्म हो जायेंगे! चीन के खान-पान से भारतीय खिलाड़ी क्यों परेशान?
DNA: 'ई-पिंडदान' पर धार्मिक घमासान; मोक्ष के धाम गयाजी में ये कैसी व्यवस्था?
DNA Analysis
DNA: 'ई-पिंडदान' पर धार्मिक घमासान; मोक्ष के धाम गयाजी में ये कैसी व्यवस्था?
बाढ़ के समय क्यूसेक में क्यों बताया जाता है पानी, कितना होता है 1 क्यूसेक वाटर?
water
बाढ़ के समय क्यूसेक में क्यों बताया जाता है पानी, कितना होता है 1 क्यूसेक वाटर?
जानकी मंदिर कांग्रेस का है! बिहार चुनाव में सीता की जन्मभूमि बनेगी 'सियासी रणभूमि'
DNA
जानकी मंदिर कांग्रेस का है! बिहार चुनाव में सीता की जन्मभूमि बनेगी 'सियासी रणभूमि'
;