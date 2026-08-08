लियोनेल मेसी पर टूटा दुखों का पहाड़, 68 साल की उम्र में पिता का निधन

फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी पर अचानक दुखों का पहाड़ टूटा है. मेसी के पिता लंबे समय से बीमार चल रहे थे. फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दौरान मेसी अपने पितो को लेकर इमोशनल भी दिखे थे, लेकिन अब उनके पिता का 68 साल की उम्र में निधन हो गया है. अर्जेंटीना के कई मीडिया आउटलेट्स ने जॉर्ज मेसी के निधन की जानकारी दी है. लियोनेल मेसी ने बताया था कि उनका परिवार मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन उन्होंने अपने पिता की हालत के बारे में कोई खास जानकारी नहीं दी थी.
फीफा वर्ल्ड कप के पहले मैच में लियोनेल मेसी ने हैट्रिक जमाई थी. वह अल्जीरिया के खिलाफ गोल करने के बाद मेसी भावुक हो गए थे और उनसे उनके आंसुओं के बारे में पूछा गया था. उन्होंने जवाब दिया, "मैं क्यों रो रहा था? इसका फुटबॉल से कोई लेना-देना नहीं था. मेरे कुछ दिन मुश्किल भरे रहे हैं." मेसी के इस बयान के बाद ही उनके इमोशनल होने का कारण पिता की तबियत से जोड़ा गया."
वर्ल्ड कप के बाद मेसी के पिता को लेकर अलग-अलग अटकलें लगाई जा रही थीं, इसके बीच मेसी की फैमिली से एक बयान जारी किया गया था. बयान के आखिर में प्राइवेसी बनाए रखने की अपील की गई. बयान में कहा गया, "मेसी परिवार आपको बताना चाहता है कि जॉर्ज मेसी अभी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं. वे डॉक्टरों की देखरेख में हैं और उनकी हालत में सुधार हो रहा है."
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मेसी की फैमिली ने अपने बयान में इस मुश्किल समय में परिवार का साथ देने वालों का शुक्रिया अदा किया. बयान में कहा गया, "हमें जो प्यार, सम्मान और चिंता मिली है, उसके लिए हम दिल से आभारी हैं. हम चाहते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जॉर्ज और उनके पूरे परिवार की प्राइवेसी, गोपनीयता और पर्सनल स्पेस का सम्मान किया जाए."