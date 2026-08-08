लियोनेल मेसी पर टूटा दुखों का पहाड़, 68 साल की उम्र में पिता का निधन

फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी पर अचानक दुखों का पहाड़ टूटा है. मेसी के पिता लंबे समय से बीमार चल रहे थे. फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दौरान मेसी अपने पितो को लेकर इमोशनल भी दिखे थे, लेकिन अब उनके पिता का 68 साल की उम्र में निधन हो गया है. अर्जेंटीना के कई मीडिया आउटलेट्स ने जॉर्ज मेसी के निधन की जानकारी दी है. लियोनेल मेसी ने बताया था कि उनका परिवार मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन उन्होंने अपने पिता की हालत के बारे में कोई खास जानकारी नहीं दी थी.