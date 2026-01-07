Advertisement
trendingNow13066649
Hindi Newsखेल-खिलाड़ीMalaysia Open 2026: PV Sindhu ने जीत के साथ किया नए साल का आगाज, चीनी खिलाड़ी को 21-14 से रौंदा

Malaysia Open 2026: PV Sindhu ने जीत के साथ किया नए साल का आगाज, चीनी खिलाड़ी को 21-14 से रौंदा

Malaysia Open 2026: इन दिनों मलेशिया में मलेशिया ओपन 2026 की धूम है. इसकी शुरुआत 6 जनवरी से हुई है. 11 जनवरी तक यह इवेंट चलने वाला है, जिसमें दुनिया भर के टॉप खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. पीवी सिंधु भी इसमें जलवा दिखाने उतरी हैं.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Jan 07, 2026, 02:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Malaysia Open 2026
Malaysia Open 2026

Malaysia Open 2026: भारतीय स्टार महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु इस वक्त चर्चा में हैं. नए साल 2026 में उन्होंने मैदान पर उतरते ही कमाल कर दिया. 2026 के अपने पहले ही मैच में इस स्टार खिलाड़ी ने शानदार जीत दर्ज की. वो इस वक्त मलेशिया ओपन सुपर 1000 में खेल रही हैं, जहां उन्होंने पहले राउंड में चीनी ताइपे की सुंग शुओ युन को 21-14 से कड़ी शिकस्त दी. यह मुकाबला 2 सेट में खत्म हो गया, जो कुल 51 मिनट तक चला, जिसमें सिंधु पूरी तरह से हावी दिखीं.

ये जीत इसलिए भी खास है, क्योंकि 30 साल की भारतीय स्टार महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु पिछले काफी समय से चोटिल चल रही थीं, लेकिन उन्होंने मलेशिया ओपन 2026 के जरिए शानदार वापसी की है.

ऐसा रहा मुकाबला

मुकाबले की बात करें तो पहले राउंड का मुकाबला 51 मिनट तक चला, जिसे पीवी सिंधु ने 21-14 से जीता. फिर दूसरे सेट में पीवी सिंधु को चीनी ताइपे की खिलाड़ी ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन आखिर में सिंधु ने 22-20 से बाजी मारी. इस जीत के साथ उन्होंने प्री-क्वार्टर फाइनल के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है.

Add Zee News as a Preferred Source

अगला मैच किससे होगा?

पीवी सिंधु इस मैच के जरिए अपने करियर में दूसरी बार सुंग शुओ युन को मात देने में सफल रही हैं. अब उन्हें अगले राउंड में जापान की वर्ल्ड नंबर 9 रैंकिंग खिलाड़ी टोमोका मियाजाकी से भिड़ना होगा. सिंधु फिलहाल वर्ल्ड रैंकिंग में 18वें नंबर पर काबिज हैं.

ध्रुव कपिला और तनीशा क्रास्टो की जोड़ी बाहर

उधर भारत की महिला डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनीशा क्रास्टो के हाथ निराशा लगी है. इस जोड़ी के लिए मलेशिया ओपन सुपर 1000 की शुरुआत खराब रही. पहले ही राउंड में अमेरिका की जोड़ी के साथ तीन सेट तक चले मैच में 2-1 से हार झेलनी पड़ी. पहले सेट में प्रेस्ली स्मिथ और जेनी गाई की अमेरिकी जोड़ी ने 15-21 से जीत दर्ज की. फिर दूसरे सेट को ध्रुव कपिला और तनीशा क्रास्टो ने 21-18 से अपने नाम किया, लेकिन तीसरे सेट में लय बिगड़ी और 15-21 से हार मिली. इस हार के साथ भारत की ये जोड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गई है.

ये भी पढ़ें:  T20 World Cup 2026: ये वर्ल्ड कप विनर भारतीय दिग्गज अब श्रीलंका को बनाएगा चैंपियन? टी20 विश्व कप 2026 में बनने जा रहा कोच

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Malaysia Open 2026

Trending news

पीएम मोदी ने ट्रंप की ‘जी-हजूरी’ की, 1971 में इंदिरा नहीं झुकी थीं: राहुल गांधी
#Rahul Gandhi
पीएम मोदी ने ट्रंप की ‘जी-हजूरी’ की, 1971 में इंदिरा नहीं झुकी थीं: राहुल गांधी
सोमनाथ मंदिर को लेकर गरमाई सियासत, नेहरू पर क्यों बरसे BJP नेता? याद दिलाया 1951
sudhanshu trivedi
सोमनाथ मंदिर को लेकर गरमाई सियासत, नेहरू पर क्यों बरसे BJP नेता? याद दिलाया 1951
उनका असर खत्म हो गया... ओवैसी पर बरसे BJP विधायक, राहुल गांधी को भी नहीं छोड़ा
Ram Kadam
उनका असर खत्म हो गया... ओवैसी पर बरसे BJP विधायक, राहुल गांधी को भी नहीं छोड़ा
'भारत में मुसलमानों के...' डायलॉग बोलने वाले प्रकाश राज ने अब क्या कह दिया?
actor prakash raj
'भारत में मुसलमानों के...' डायलॉग बोलने वाले प्रकाश राज ने अब क्या कह दिया?
नशा करने वालों की अब खैर नहीं! सरकार आपको पाताल लोक से भी खोज निकालेगी, ऑपरेशन शुरू
Drug
नशा करने वालों की अब खैर नहीं! सरकार आपको पाताल लोक से भी खोज निकालेगी, ऑपरेशन शुरू
ये हीरो तो फर्जी निकला! दिल जीतने के लिए दोस्त से करवाया एक्सीडेंट, फिर खुद बचाया
Kerala News
ये हीरो तो फर्जी निकला! दिल जीतने के लिए दोस्त से करवाया एक्सीडेंट, फिर खुद बचाया
रेप कर साबुन से नहला दिया... दिमागी रूप से कमजोर थी महिला, कोर्ट ने कैसे सुनाई सजा?
crime news
रेप कर साबुन से नहला दिया... दिमागी रूप से कमजोर थी महिला, कोर्ट ने कैसे सुनाई सजा?
महुआ मोइत्रा का पैगाम, उमर खालिद के लिए लिखी 'You Will Rise' कविता
Umar Khalid Bail Rejected
महुआ मोइत्रा का पैगाम, उमर खालिद के लिए लिखी 'You Will Rise' कविता
रेप केस में इस विधायक को HC ने दी बड़ी राहत, गिरफ्तारी टली, 21 जनवरी को आएगा फैसला
Rahul Mamkootathil
रेप केस में इस विधायक को HC ने दी बड़ी राहत, गिरफ्तारी टली, 21 जनवरी को आएगा फैसला
वोटर लिस्ट में नहीं था नाम... SIR सुनवाई में बुजुर्ग महिला की हार्ट अटैक से हुई मौत
Ratna Chakraborty
वोटर लिस्ट में नहीं था नाम... SIR सुनवाई में बुजुर्ग महिला की हार्ट अटैक से हुई मौत