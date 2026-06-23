भारतीय क्रिकेट बदलाव के दौर से गुजर रहा है. कई नए चेहरे टीम इंडिया में नजर आ रहे हैं जबकि पुराने प्लेयर्स के करियर के आगे सवालिया निशान है. इस लिस्ट में भारत के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा भी हैं, जिन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट में ड्रॉप किया गया. एक खिलाड़ी उनके सामने दीवार बना हुआ है. पहले टीम इंडिया में डेब्यू मैच में ही गदर काटा. इसके बाद काउंटी क्रिकेट में डंका पीटकर जडेजा की वापसी पर सवाल खड़ा कर दिया है.