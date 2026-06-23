भारतीय क्रिकेट बदलाव के दौर से गुजर रहा है. कई नए चेहरे टीम इंडिया में नजर आ रहे हैं जबकि पुराने प्लेयर्स के करियर के आगे सवालिया निशान है. इस लिस्ट में भारत के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा भी हैं, जिन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट में ड्रॉप किया गया. एक खिलाड़ी उनके सामने दीवार बना हुआ है. पहले टीम इंडिया में डेब्यू मैच में ही गदर काटा. इसके बाद काउंटी क्रिकेट में डंका पीटकर जडेजा की वापसी पर सवाल खड़ा कर दिया है.
अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र वनडे मैच में भारत ने जीत दर्ज की थी. इस मुकाबले में सुथार ने 7 विकेट और 28 रन की पारी भी खेली थी. उन्होंने अपनी बैटिंग से भी प्रभावित किया. जडेजा इस मैच में ड्रॉप थे और वह 2024 में ही व्हाइट बॉल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. अब उनकी टीम इंडिया में वापसी मुश्किल नजर आ रही है क्योंकि काउंटी में भी उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया है.
इंडिया डेब्यू के बाद इंग्लैंड के काउंटी क्रिकेट में वॉर्विशायर टीम की तरफ से सुथार को ऑफर आया. उन्होंने 2 मुकाबले खेले और 11 विकेट अपने नाम किए. यॉर्कशायर के खिलाफ मुकाबले की पहली पारी में 3 विकेट और दूसरी पारी में एक विकेट झटका. साथ ही बैटिंग में 33 और 37 रन की पारियां खेलीं. वहीं, दूसरे मैच में समरसेट के खिलाफ 28 रन बनाए और पहली पारी में 2 विकेट, दूसरी पारी में 5 विकेट झटके.
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सुथार सेलेक्टर्स के रडार पर रहेंगे. काउंटी क्रिकेट के बाद रणजी ट्रॉफी में भी सभी की नजरें उनपर होंगी. नवंबर में टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट की सीरीज खेलेगी. इसके बाद बॉर्डर गावस्कर सीरीज का आगाज होगा. अब सुथार की जगह टीम इंडिया में लगभग पक्की है. देखना होगा कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में वो टीम इंडिया में कब एंट्री मिलेगी.