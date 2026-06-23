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इंडिया डेब्यू पर 10 विकेट... अब इंग्लैंड में पीटा डंका, जडेजा के करियर पर लगा दिया 'ग्रहण'

भारतीय क्रिकेट बदलाव के दौर से गुजर रहा है. कई नए चेहरे टीम इंडिया में नजर आ रहे हैं जबकि पुराने प्लेयर्स के करियर के आगे सवालिया निशान है. इस लिस्ट में भारत के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा भी हैं, जिन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट में ड्रॉप किया गया. एक खिलाड़ी उनके सामने दीवार बना हुआ है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 23, 2026, 10:59 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 10:59 AM IST
इंडिया डेब्यू पर 10 विकेट... अब इंग्लैंड में पीटा डंका, जडेजा के करियर पर लगा दिया 'ग्रहण'
Image Credit: BCCI

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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