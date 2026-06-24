Manika Batra threatens legal action against TTFI: एशियन गेम्स 2026 के आगाज से पहले एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. इस टूर्नामेंट का आयोजन जापान के आइची-नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा, जिसके लिए भारत की टेबल टेनिस टीम का ऐलान हो चुका है. भारतीय टीम में कॉमनवेल्थ गेम्स की पूर्व स्वर्ण पदक विजेता और दो बार की ओलंपियन मनिका बत्रा को 10 सदस्यीय टीम से बाहर रखा गया है. उन्हें सिर्फ रिजर्व खिलाड़ियों की सूची में जगह मिली है.
इस फैसले के बाद मनिका का गुस्सा फूट पड़ा है. उन्होंने टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया (TTFI) के इस फैसले को पूरी तरह मनमाना बताया और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दे डाली है. इसके साथ ही उन्होंने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया से हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है.
एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम से बाहर किए जाने पर मनिका ने एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि वह टीम में जगह नहीं मांग रहीं, बल्कि सिर्फ एक स्पष्ट कारण चाहती हैं कि आखिर उन्हें बाहर क्यों किया गया. उन्होंने कहा, 'पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूं कि लोग कह रहे हैं कि मैं एशियन गेम्स की टीम में जगह मांग रही हूं या किसी विशेष छूट की उम्मीद कर रही हूं. मैं साफ कर दूं कि मैं टीम में चुने जाने की भीख नहीं मांग रही हूं. मैं किसी से इस फैसले को पलटने के लिए नहीं कह रही हूं. मैं सिर्फ पारदर्शिता और जवाब मांग रही हूं.'
मनिका ने चेतावनी देते हुए आगे कहा कि अगर फेडरेशन उन्हें टीम से बाहर रखने का कोई स्पष्ट और तथ्यात्मक कारण नहीं बताता है, तो वह अपनी लीगल टीम के जरिए अदालत का दरवाजा खटखटाएंगी.
टीटीएफआई (TTFI) के नियमों के मुताबिक, एशियन गेम्स की टीम में चयन के लिए खिलाड़ियों का घरेलू राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेना अनिवार्य था. मनिका बत्रा इन घरेलू प्रतियोगिताओं में शामिल नहीं हो पाई थीं, जिसके कारण फेडरेशन ने उन्हें मुख्य टीम से बाहर कर दिया.
घरेलू मैचों में न खेलने के आरोपों पर मनिका ने जवाब दिया है. उन्होंने इसके पीछे की वजह अपना बेहद व्यस्त अंतरराष्ट्रीय शेड्यूल बताया. वर्तमान में वर्ल्ड नंबर-51 और श्रीजा अकुला के बाद भारत की दूसरी सर्वोच्च रैंकिंग वाली खिलाड़ी मनिका ने कहा, 'अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को नजरअंदाज करके केवल घरेलू प्रदर्शन को अकेले नहीं देखा जा सकता. हालांकि, आगे से मैं राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने के प्रति अधिक सचेत रहूंगी.'
मनिका बत्रा ने चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता और चयनकर्ताओं के बैकग्राउंड पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. उन्होंने पूछा, 'खिलाड़ियों को यह जानने का पूरा हक है कि उनके भविष्य का फैसला कौन ले रहा है और उन चयनकर्ताओं की खुद की क्या योग्यता है? चयन समिति के कितने सदस्यों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है? उनमें से कितने ओलंपियन हैं या कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स खेले हैं? यदि मेरे खिलाफ वोटिंग की गई है, तो उसका आधार क्या था? क्या वह प्रदर्शन के आधार पर था या किसी की व्यक्तिगत राय पर?'
एक तरफ जहां मनिका बत्रा आर-पार के मूड में हैं, वहीं भारतीय टेबल टेनिस के दिग्गज और पूर्व कप्तान अचंता शरत कमल ने फेडरेशन के रुख का समर्थन किया है. शरत कमल का मानना है कि चयन के नियम सभी खिलाड़ियों के लिए एक समान होने चाहिए. हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि देश के सबसे मजबूत खिलाड़ियों को ही एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहिए.