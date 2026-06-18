Manpreet Singh 413 International Caps: भारतीय हॉकी के 100 साल के शानदार इतिहास के जश्न के बीच आधुनिक युग के महानतम खिलाड़ियों में से एक मनप्रीत सिंह ने वह उपलब्धि हासिल की है. मिडफील्ड के इस जादूगर ने अपना 413वां मैच खेलकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर लिया. उन्होंने पूर्व कप्तान और वर्तमान हॉकी इंडिया अध्यक्ष दिलीप तिर्की के 412 अंतरराष्ट्रीय मैचों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. मनप्रीत ने यह मुकाम बुधवार को रॉटरडैम में जर्मनी के खिलाफ एफआईएच हॉकी प्रो लीग 2025/26 के मैच के दौरान हासिल किया.
इस ऐतिहासिक उपलब्धि के सम्मान में हॉकी इंडिया ने मनप्रीत सिंह को बधाई दी है. साथ ही महासंघ ने इस स्टार प्लेमेकर के लिए 10 लाख रुपये के नकद पुरस्कार की घोषणा भी की है. पिछले डेढ़ दशक से अधिक समय से मनप्रीत भारतीय हॉकी की धड़कन रहे हैं.वह मिडफील्ड में एक अथक इंजन, दबाव के क्षणों में एक लीडर और उच्चतम स्तर पर निरंतरता के प्रतीक हैं. 2011 में 19 साल की उम्र में एक निडर खिलाड़ी के रूप में डेब्यू करने के बाद से वह विश्व मंच पर भारतीय हॉकी फिर से जिंदा करने वाले खिलाड़ियों में रहे हैं.
With international matches, midfield maestro Manpreet Singh stands alone at the summit as India's most-capped hockey player.
From leading India to a historic Olympic bronze medal in Tokyo and… pic.twitter.com/c2sQtA3u93
— Hockey India (@TheHockeyIndia) June 17, 2026
यह उपलब्धि मनप्रीत को विश्व हॉकी के सबसे विशिष्ट क्लबों में से एक में ले जाती है. 413 अंतरराष्ट्रीय मैचों के साथ वह अब पुरुषों की सर्वकालिक कैप सूची में पांचवें स्थान पर हैं. वह केवल बेल्जियम के जॉन-जॉन डोमेन (481), नीदरलैंड के ट्यून डी नूइजर (453), ऑस्ट्रेलिया के एड्डी ओकेंडेन (451) और ग्रेट ब्रिटेन के बैरी मिडलटन (432) से पीछे हैं. 33 वर्षीय मनप्रीत 400 से अधिक कैप वाले विश्व हॉकी के एकमात्र सक्रिय खिलाड़ी हैं.
2012 के लंदन ओलंपिक की कठिन शुरुआत से लेकर 2021 में टोक्यो ओलंपिक में भारत को ऐतिहासिक कांस्य पदक दिलाने तक मनप्रीत का सफर शानदार रहा है. उन्होंने 2014 और 2022 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक, 2017 और 2025 एशिया कप की जीत, कई एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी खिताब और टोक्यो 2020, पेरिस 2024 खेलों में लगातार दो ओलंपिक कांस्य पदक जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
जालंधर के मिठापुर के रहने वाले मनप्रीत अपनी पीढ़ी के सबसे बेहतरीन और फिट मिडफील्डर्स में से एक हैं. भारतीय हॉकी में उनके असाधारण योगदान की मान्यता में उन्हें 2018 में अर्जुन पुरस्कार और 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया था. इस मील के पत्थर तक पहुंचने पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए मनप्रीत ने कहा, ''भारत के लिए इतने सारे मैच खेलना मेरे लिए बहुत गर्व का क्षण है. देश का प्रतिनिधित्व करना हमेशा मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है और इस उपलब्धि तक पहुंचना मुझे बेहद खुश करता है.''