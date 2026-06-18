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भारतीय हॉकी में नया रिकॉर्ड, मनप्रीत सिंह ने रचा इतिहास, हॉकी इंडिया ने किया लाखों की प्राइज मनी का ऐलान

Manpreet Singh 413 International Caps: भारतीय हॉकी के दिग्गज मनप्रीत सिंह ने दिलीप तिर्की का रिकॉर्ड तोड़कर 413 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया है. उनके लिए हॉकी इंडिया ने 10 रुपये के प्राइज मनी का ऐलान किया है.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 18, 2026, 02:38 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 02:38 AM IST
भारतीय हॉकी में नया रिकॉर्ड, मनप्रीत सिंह ने रचा इतिहास, हॉकी इंडिया ने किया लाखों की प्राइज मनी का ऐलान
Image Credit: भारत के दिग्गज हॉकी खिलाड़ी मनप्रीत सिंह. Image Credit: Hockey India

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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