/एशियन गेम्स: सेंड-ऑफ सेरेमनी में मनसुख मंडाविया ने बढ़ाई एथलीटों की हिम्मत, BCCI हेड पहुंचे, लेकिन क्रिकेटर गायब

भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) ने मंगलवार को एशियाई खेल 2026 में भाग लेने जा रहे भारतीय दल के लिए एक विशेष विदाई समारोह (सेंड-ऑफ) का आयोजन किया. भारतीय खिलाड़ी 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान के आईची-नागोया (Aichi-Nagoya) में होने वाले इस महाद्वीपीय खेल महाकुंभ में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. इस समारोह में खिलाड़ियों, कोचों, सहयोगी स्टाफ (सपोर्ट स्टाफ) और सहयोगियों को एक साथ आने का अवसर मिला. टीम इंडिया महाद्वीपीय मंच पर अपने बेहतरीन और ऐतिहासिक प्रदर्शन के लक्ष्य के साथ इस अभियान की शुरुआत कर रही है.
इस विशेष कार्यक्रम में मुख्य रूप से केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया और भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) की अध्यक्ष डॉ. पीटी उषा उपस्थित रहीं. उनके साथ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष मिथुन मिन्हास, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कल्याण चौबे और हॉकी इंडिया के प्रमुख दिलीप तिर्की भी मौजूद रहे. बीसीसीआई से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तो समारोह में पहुंचे, लेकिन कप्तान श्रेयस अय्यर नहीं आए. यहां तक कि एशियन गेम्स की टीम में शामिल कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था.
इस अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा, "इस देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है. दिन ब दिन और साल दर साल हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं. हमें अपने दबाव को प्रदर्शन में प्रतिद्वंद्वी को एक अवसर में और उस अवसर को एक बड़ी उपलब्धि में बदलना होगा. मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा दल एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करेगा और पूरे देश का मान बढ़ाएगा."
भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष डॉ. पीटी उषा ने खिलाड़ियों को प्रेरित करते हुए कहा, ''इस बड़े अवसर के दबाव में मत आना, बल्कि कुछ ऐसा करना कि यह अवसर आपको हमेशा याद रखे. खुद को देखो और याद करो कि आप कितनी लंबी और कठिन यात्रा तय करके यहां तक पहुंचे हो. आपने एशिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के बीच अपना स्थान हासिल किया है. उम्मीदों के बोझ को अपने ऊपर मत हावी होने दो, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बनाओ. मैदान पर जाओ, खेल का आनंद लो और अपना सर्वश्रेष्ठ दो. पूरे आत्मविश्वास, साहस, विनम्रता और इस भरोसे के साथ आगे बढ़ो कि तुम एशिया के किसी भी खिलाड़ी से मुकाबला कर सकते हो.''
इस समारोह का सबसे मुख्य आकर्षण एक पैनल चर्चा थी. इस चर्चा में भारत के शीर्ष खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनमें पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता निशानेबाज स्वप्निल कुसाले, राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता जूडो खिलाड़ी अस्मिता डे, राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता और भारोत्तोलक (वेटलिफ्टर) ज्ञानेश्वरी यादव और कबड्डी के स्टार खिलाड़ी व पूर्व कप्तान पवन सहरावत शामिल थे.
एशियाई खेलों में अपनी भागीदारी पर बात करते हुए जूडो स्टार अस्मिता डे ने कहा, ''एशियाई खेल बहुत कठिन होते हैं. जूडो खेल की शुरुआत ही जापान से हुई है और मेरी वजन श्रेणी (48 किलोग्राम) में जापान के कई बड़े जूडो मास्टर्स हैं, जो दुनिया में 7वें, 8वें और 14वें स्थान पर काबिज हैं. ऐसे में पदक जीतने के लिए मुझे पहले से कहीं ज्यादा कड़ी तैयारी करनी होगी और उनमें से हर एक को हराने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना होगा.''
जापान के आईची-नागोया में होने वाले एशियाई खेल 2026 में भारतीय एथलीट्स एशिया के सबसे मजबूत खेल देशों के खिलाफ विभिन्न खेल स्पर्धाओं में अपनी चुनौती पेश करेंगे. साल 2023 में चीन के हांगझू में आयोजित पिछले एशियाई खेलों में भारत ने 107 पदक (जिसमें 28 स्वर्ण शामिल थे) जीतकर अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था. इसी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए खेल मंत्रालय और आईओए (IOA) ने पूर्ण विश्वास जताया है कि इस वर्ष का भारतीय दल पूरी तरह से तैयार है और देश के लिए नया इतिहास रचकर लौटेगा.