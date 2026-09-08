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एशियन गेम्स: सेंड-ऑफ सेरेमनी में मनसुख मंडाविया ने बढ़ाई एथलीटों की हिम्मत, BCCI हेड पहुंचे, लेकिन क्रिकेटर गायब

एशियाई खेल 2026 के लिए भारतीय दल को भव्य विदाई समारोह मिला. खेल मंत्री मनसुख मांडविया और पीटी उषा ने खिलाड़ियों को जीत का मंत्र दिया. इस दौरान बीसीसीआई के अध्यक्ष मिथुन मिन्हास भी मौजूद थे.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 08, 2026, 09:39 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 09:39 PM IST
एशियन गेम्स: सेंड-ऑफ सेरेमनी में मनसुख मंडाविया ने बढ़ाई एथलीटों की हिम्मत, BCCI हेड पहुंचे, लेकिन क्रिकेटर गायब
Image Credit: एशियन गेम्स सेंड ऑफ सेरेमनी

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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