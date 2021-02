भारतीय शूटर Manu Bhaker से बदसलूकी के आरोपों से Air India का इनकार

नई दिल्ली: भारतीय महिला निशानेबाज मनु भाकर (Manu Bhaker) के आरोपों को लेकर एयरलाइंस कपंनी ने अपना बयान दिया है. एयर इंडिया (Air India) ने दिल्ली एयरपोर्ट (Delhi Airport) पर अपने दो एयरलाइन स्टाफ द्वारा भाकर के साथ बदसलूकी की बात से इनकार किया है

रविवार को जारी बयान में एयर इंडिया (Air India) ने दावा किया कि भाकर जब 19 फरवरी को अपनी मां के साथ दिल्ली से भोपाल (Bhopal) जा रही थीं तो उनसे ‘वैध’ दस्तावेज मांगे गए थे. जबकि इस निशानेबाज ने एयरलाइन के स्टाफ पर ‘उत्पीड़न’ और ‘अपमान’ करने के आरोप लगाए थे.

Dear Ms Bhaker

Our Delhi Airport team has confirmed that the official at our counter had only sought for valid documents as per rules for carriage of your weapon on board. (1/3) https://t.co/HCV87u6eha — Air India (@airindiain) February 19, 2021

(3/3) Immediately after the official valid documents were shown by you at the boarding point, u were allowed to board.

It may please be noted that Air India has always encouraged and respected Sportspersons and have many an eminent sports legends working with us. — Air India (@airindiain) February 19, 2021

19 साल की इस निशानेबाज ने कॉमनवेल्थ गेम्स (Commonwealth Games) और यूथ ओलंपिक गेम्स (Youth Olympic Games) में गोल्ड मेडल जीते थे. भाकर ने एयरलाइंस से इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने अपनी और अधिकारी की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की थी.

एयर इंडिया (Air India) ने बयान में कहा, ‘हमारे कर्मचारी मनोज गुप्ता पूरे वक्त काउंटर पर थे और उन्होंने किसी भी समय सीधे भाकर से बात नहीं की. इसे सीसीटीवी की फुटेज से भी देखा जा सकता है. इसलिए उनके द्वारा बदसलूकी के आरोप का मामला पैदा ही नहीं होता.’

Think this type behaviour is not acceptable .Manoj Gupta is not even human. He is treating me like I am a criminal. Also his security incharge Such people need basic training of behaviour hopefully Aviation ministry will find out &will send him to right place @HardeepSPuri pic.twitter.com/UlzLy3v974 — Manu Bhaker (@realmanubhaker) February 19, 2021

इसके मुताबिक सीसीटीवी के फुटेज भी यात्री के घूस लेने के आरोपों और मोबाइल फोन छीनने के आरोपों को गलत साबित करते हैं. एयर इंडिया के अनुसार दिल्ली एयरपोर्ट काउंटर पर एंट्री के वक्त भाकर ने अधिकारियों को बताया कि उनके पास एक एयर पिस्टल और 0.22 बोर गन है.

बयान के मुताबित, ‘उन्हें हमारे काउंटर अधिकारियों ने दस्तावेज लाने की सलाह दी जो हथियार ले जाने के लिए अनिवार्य होते हैं. एयर इंडिया के सुरक्षा अधिकारियों ने भी इसे सही बताया.’ जब भाकर ने दस्तावेज दिखाये तो उन्हें बताया गया कि ये ‘वैध’ नहीं थे क्योंकि इस पर केवल राष्ट्रीय राइफल संघ के सहायक सचिव के ही दस्तखत थे.

एयर इंडिया के कहा कि नियमों के मुताबित संबंधित संघ के सचिव या अध्यक्ष के दस्तखत ही शुल्क की छूट के लिए मान्य होते हैं जिसकी जानकारी एयर इंडिया वेबसाइट पर भी मौजूद है. हालांकि मनु भाकर (Manu Bhaker) का मानना है कि एयर इंडिया अपने अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रही है.