Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /खेल-खिलाड़ी
  • /Manuel Neuer: वर्ल्ड कप के बीच इस महान खिलाड़ी का बड़ा ऐलान, टूर्नामेंट खत्म होते ही हमेशा के लिए छोड़ देगा मैदान

Manuel Neuer: वर्ल्ड कप के बीच इस महान खिलाड़ी का बड़ा ऐलान, टूर्नामेंट खत्म होते ही हमेशा के लिए छोड़ देगा मैदान

FIFA World Cup 2026 Manuel Neuer: जर्मनी के दिग्गज गोलकीपर मैनुअल नुएर ने 2026 वर्ल्ड कप के बाद अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने का ऐलान किया है. अपनी पांचवीं वर्ल्ड कप यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में नुएर ने बड़ा बयान दिया है.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 19, 2026, 04:33 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 04:33 AM IST
Manuel Neuer: वर्ल्ड कप के बीच इस महान खिलाड़ी का बड़ा ऐलान, टूर्नामेंट खत्म होते ही हमेशा के लिए छोड़ देगा मैदान
Image Credit: जर्मनी के गोलकीपर मैनुअल नुएर. AI Generated Image

About the Author

Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
तुला और सिंह राशि को मिलेगा भाग्य का साथ, मकर और मीन राशि वाले विवादों से बचें
Career Rashifal5 min ago
2
FIFA World Cup 202641 min ago
3
ayodhya ram mandir donation1 hr ago
4
UAE1 hr ago
5
china news in hindi2 hrs ago