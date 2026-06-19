FIFA World Cup 2026 Manuel Neuer: जर्मनी के अनुभवी गोलकीपर मैनुअल नुएर ने गुरुवार (18 जून) को एक बड़ा ऐलान किया. उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है कि 2026 वर्ल्ड कप के बाद वह अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से फिर से संन्यास ले लेंगे. नुएर ने बताया कि वह केवल इसी टूर्नामेंट के लिए टीम में वापस आए थे और वर्ल्ड कप के बाद उनका सफर समाप्त हो जाएगा. इस 40 वर्षीय गोलकीपर ने 2014 में वर्ल्ड कप जीता था.
नुएर जर्मनी के शुरुआती गोलकीपर के रूप में अपना लगातार पांचवां वर्ल्ड कप खेल रहे हैं. उन्होंने घरेलू धरती पर यूरो 2024 के क्वार्टर फाइनल में मिली हार के बाद संन्यास ले लिया था, लेकिन बायर्न म्यूनिख के लिए दूसरे सत्र में उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए कोच जूलियन नगेल्समैन ने उन्हें वापस टीम में शामिल कर सबको चौंका दिया था.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में नुएर ने कहा कि 2024 में संन्यास लेना एक सही फैसला था क्योंकि पिछले दो सालों तक राष्ट्रीय टीम के लिए खेलते रहना उनके लिए खेल के लिहाज से बहुत बड़ा बोझ होता. उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वे दो साल बाद होने वाले अगले यूरो कप (2028) में हिस्सा लेने की कोई योजना नहीं बना रहे हैं. नुएर अब केवल आगामी मैचों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं.
नुएर को ओलिवर बाउमन पर प्राथमिकता दी गई, जिन्हें उनकी की वापसी से पहले टूर्नामेंट के लिए पहली पसंद माना जा रहा था. नुएर ने कुराकाओ के खिलाफ 7-1 की जीत के साथ दो साल बाद देश के लिए अपना पहला मैच खेला. उन्होंने बताया कि वे और बाउमन एक-दूसरे का समर्थन करते हैं और टीम के हित के लिए मिलकर अभ्यास करते हैं.
जर्मनी का अगला मुकाबला शनिवार को आइवरी कोस्ट से है, जहां जीत उसे नॉकआउट चरण में पहुंचा देगी. नुएर ने जोर देकर कहा कि टीम का लक्ष्य पिछले दो वर्ल्ड कप (2018 और 2022) के खराब प्रदर्शन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है. उन्होंने कहा कि दूसरे मैच के बाद ही क्वालीफाई करना बहुत खास होगा.
यदि जर्मनी इस बार वर्ल्ड कप जीतता है, तो नुएर दो बार यह ट्रॉफी जीतने वाले जर्मनी के एकमात्र खिलाड़ी बन जाएंगे. हालांकि, नुएर ने कहा कि वह इस उम्र में एक और टूर्नामेंट का अनुभव पाकर ही बेहद खुश हैं और यह उनके लिए एक उपहार की तरह है. उन्होंने विश्वास जताया कि यदि उन्हें जीतने का मौका नहीं दिखता, तो वे यहां नहीं होते.
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