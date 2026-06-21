Manuel Neuer Goalkeeper Record: दिग्गज जर्मन फुटबॉलर मैनुअल नोएर ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर लिया. टोरंटो के बीएमओ फील्ड में आइवरी कोस्ट के खिलाफ जर्मनी के ग्रुप ई मैच में उतरते ही वह फीफा वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले गोलकीपर बन गए. यह उनके देश के लिए उनका 21वां फुटबॉल वर्ल्ड कप मैच था. जर्मन टीम ने इस मैच में 2-1 से रोमांचक जीत हासिल की.
नोएर ने अब फुटबॉल के इस सबसे बड़े टूर्नामेंट में फ्रांस के पूर्व गोलकीपर और कप्तान ह्यूगो लोरिस से एक मैच अधिक खेल लिया है. लोरिस के नाम 20 मैचों का रिकॉर्ड था. नोएर ने जर्मनी के लिए 2010 में अपना वर्ल्ड कप डेब्यू किया था और इसके बाद 2014, 2018 और 2022 के संस्करणों में भी अपनी टीम का प्रतिनिधित्व किया.
मैनुअल नोएर (21) - जर्मनी
ह्यूगो लोरिस (20) - फ्रांस
सेप मायर (18) - जर्मनी
क्लाउडियो टफरेल (18) - ब्राजील
नोएर किसी बड़े टूर्नामेंट (फीफा वर्ल्ड कप या यूरो कप) में जर्मनी का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे उम्रदराज फुटबॉलर हैं. इसके साथ ही वह अब फीफा वर्ल्ड कप इतिहास में संयुक्त रूप से छठे सबसे अधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. केवल लियोनेल मेसी, लोथर मथौस, मिरोस्लाव क्लोस, पाओलो माल्डिनी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ही नोएर से अधिक वर्ल्ड कप मैच खेले हैं.
जर्मनी के पांचवें सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी संन्यास ने 2024 में इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की थी, लेकिन वह मौजूदा फीफा वर्ल्ड कप खेलने के लिए संन्यास से बाहर आए. 40 वर्षीय यह खिलाड़ी अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में आयोजित हो रहे इस 48 टीमों के टूर्नामेंट के समापन के बाद एक बार फिर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने के लिए तैयार है. नोएर ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले ग्रुप ई मैच में कुराकाओ पर जर्मनी की 7-1 की जीत के बाद अपने इस फैसले की पुष्टि की थी.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सभी ग्रुप-स्टेज मैच और नॉकआउट मैच Zee5 ऐप और वेबसाइट पर दिखाए जाएंगे.
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