5 घंटे 27 मिनट का ऐतिहासिक मैच.... वर्ल्ड नंबर-1 अल्काराज ने रचा इतिहास, जोरदार लड़ाई के बाद हारे ज्वेरेव

Carlos Alcaraz vs Alexander Zverev: ऑस्ट्रेलियन ओपन में शुक्रवार (30 जनवरी) को एक ऐतिहासिक मुकाबला देखने को मिला. मेंस सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्काराज और जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव आमने-सामने हुए. नंबर-1 अल्काराज और नंबर-3 ज्वेरेव के बीच इस मुकाबले ने रोमांच की सारी हदें पार कर दीं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Jan 30, 2026, 04:35 PM IST
Australian Open 2025: ऑस्ट्रेलियन ओपन में शुक्रवार (30 जनवरी) को एक ऐतिहासिक मुकाबला देखने को मिला. मेंस सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्काराज और जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव आमने-सामने हुए. नंबर-1 अल्काराज और नंबर-3 ज्वेरेव के बीच इस मुकाबले ने रोमांच की सारी हदें पार कर दीं. 5 घंटे और 27 मिनट तक चले इस मैच में अल्काराज को जीत मिली और उन्होंने पहली बार टूर्नामेंट के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली.

मैच के दौरान विवाद

22 साल के अल्काराज ने चोट के बावजूद जेवरेव को 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4), 7-5 से हराया. मैच के दौरान कार्लोस अल्काराज इंजर्ड भी हुए और इस वजह से कुछ समय के लिए टाइम आउट भी लिया, ज्वेरेव विपक्षी खिलाड़ी के टाइम आउट लेने से खुश नहीं थे. उनका कहना था कि स्पेन के खिलाड़ी को क्रैम्प हुआ था और उन्हें गेम के बीच में टाइम आउट लेने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए. ज्वेरेव को अधिकारियों के साथ बहस करते हुए देखा गया. इस दौरान अल्काराज अपने फिजियो से इलाज करवाते रहे.

मैच के बाद गले लगे दोनों सुपरस्टार

पांच घंटे और 27 मिनट के दौरान 5 सेट में चले मैच में आखिरकार कार्लोस अल्काराज ने जीत दर्ज की और अपने पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल में जगह बनाई. मैच के बाद दोनों खिलाड़ियों ने गले मिलकर मैच के दौरान हुई गिले शिकवे दूर किए. जीत के बाद अल्काराज ने कहा, ''मैं हमेशा कहता हूं कि आपको खुद पर विश्वास रखना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए. आप चाहे किसी भी चीज से जूझ रहे हों, आप किसी चीज से गुजर रहे हों, चाहे कुछ भी हो, आपको हर समय खुद पर विश्वास रखना होगा. मैं तीसरे सेट के बीच में संघर्ष कर रहा था. फिजिकली यह मेरे छोटे से करियर में खेले गए सबसे ज्यादा मुश्किल मैचों में से एक था, लेकिन मैं इस तरह के हालात में रहा हूं.''

ये भी पढ़ें: कौन है 14 साल की जेन्सी कनाबर? भारत की बेटी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर रचा इतिहास, टेनिस इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा

इतिहास रचने के करीब अल्काराज

अल्काराज ने कहा, ''मैं पहले भी इस तरह के मैच में रहा हूं. इसलिए मुझे पता था कि मुझे क्या करना है. मुझे मैच में अपना दिल लगाना था. मुझे लगता है कि मैंने यह किया. मैंने आखिरी बॉल तक लड़ाई लड़ी. मुझे पता था कि मेरे पास मौके होंगे.'' अल्काराज अगर फाइनल जीतने में कामयाब रहते हैं, तो पुरुष एकल में सबसे कम उम्र में करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे.

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

