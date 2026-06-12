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वर्ल्ड कप में 'सुरक्षित संबंध' की तैयारी! 3 शहरों में करोड़ों की भीड़, 70 लाख मुफ्त कंडोम बांटेगा यह देश

FIFA World Cup 2026 in Mexico: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दौरान मैक्सिको यौन संचारित संक्रमणों को रोकने के लिए 70 लाख तक मुफ्त कंडोम बांटेगा. मेजबान शहरों की इस बड़ी स्वास्थ्य रणनीति और सुरक्षित सेक्स अभियान के बारे में जानें.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 12, 2026, 03:43 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 03:43 AM IST
वर्ल्ड कप में 'सुरक्षित संबंध' की तैयारी! 3 शहरों में करोड़ों की भीड़, 70 लाख मुफ्त कंडोम बांटेगा यह देश
Image Credit: मेक्सिको में फीफा वर्ल्ड कप 2026.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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