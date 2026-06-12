वर्ल्ड कप में 'सुरक्षित संबंध' की तैयारी! 3 शहरों में करोड़ों की भीड़, 70 लाख मुफ्त कंडोम बांटेगा यह देश

FIFA World Cup 2026 in Mexico: फीफा वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत हो चुकी है और ओपनिंग मैच में मेक्सिको ने साउथ अफ्रीका को 2-0 से हराकर धमाकेदार जीत हासिल की. मेक्सिको एक बार फिर वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है और वहां स्टेडियमों और फुटबॉल समारोहों से हटकर एक विशेष रणनीति पर काम कर रहे हैं. देश की योजना वर्ल्ड कप 2026 के दौरान 60 से 70 लाख कंडोम मुफ्त बांटने की है. यह अभियान खेल के रोमांच के बीच यौन संचारित संक्रमणों को रोकने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है.
यह पहल मुख्य रूप से टूर्नामेंट के तीन मेजबान शहरों पर केंद्रित होगी. मेक्सिको के मेक्सिको सिटी, ग्वाडलजारा और मोंटेरे में मैच आयोजित हो रहे हैं. इन शहरों में प्रतियोगिता के दौरान लाखों घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के आने की उम्मीद है. गौरतलब है कि यह टूर्नामेंट अमेरिका और कनाडा में भी आयोजित किया जाएगा.
स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, कंडोम वितरण के साथ शैक्षिक सामग्री भी दी जाएगी. इसका डिजाइन एचआईवी, सिफलिस और गोनोरिया से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए किया गया है. बड़े पैमाने पर होने वाले आयोजनों के दौरान ये बीमारियां अक्सर सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों का मुख्य केंद्र होती हैं. मेक्सिको जहां 70 लाख कंडोम बांटने की तैयारी में है, वहीं कनाडा के शहर टोरंटो ने भी 'वर्ल्ड कप थीम' वाले सुरक्षित सेक्स अभियान के तहत लगभग पांच लाख कंडोम बांटने की घोषणा की है. हालांकि, वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका के मेजबान शहरों द्वारा अब तक ऐसी किसी समान पहल की घोषणा नहीं की गई है.
मेक्सिको के स्वास्थ्य मंत्रालय के 'वर्ल्ड कप हेल्थ ऑपरेशंस कमांड' की सदस्य रोक्साना ट्रेजो ने बताया कि हवाई अड्डों और आगमन केंद्रों पर विशेष क्षेत्र बनाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा, ''बिना जानकारी के कंडोम जेब में कैंडी रखने जैसा है.'' ऐसे में निवारक ब्रोशर भी दिए जाएंगे. यह अभियान केवल स्टेडियमों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बार, रेस्तरां और फैन जोन में भी जानकारी बूथ स्थापित किए जाएंगे.
इसका उद्देश्य स्पष्ट है: दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजनों में से एक की लोकप्रियता का उपयोग रोकथाम और व्यक्तिगत जिम्मेदारी के संदेश को मजबूत करने के लिए करना. मेक्सिको का स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात पर जोर देता है कि कंडोम संक्रमण और अनचाहे गर्भ को रोकने का सबसे प्रभावी उपकरण बना हुआ है.
फुटबॉल वर्ल्ड कप में ओलंपिक खेलों की तरह कंडोम वितरण की कोई पुरानी परंपरा नहीं है. इसका एक कारण लॉजिस्टिक है. ओलंपिक खिलाड़ी एक ही विलेज में साथ रहते हैं, जबकि वर्ल्ड कप खिलाड़ी पूरे मेजबान देशों में अलग-अलग होटलों और कैंपों में रहते हैं. पेरिस 2024 ओलंपिक में एथलीटों के लिए लगभग 3,00,000 कंडोम उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन वर्ल्ड कप में यह मुख्य रूप से प्रशंसकों और स्थानीय आबादी के लिए है.