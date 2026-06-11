Mexico vs South Africa LIVE: मैक्सिको ने किया वर्ल्ड कप 2026 का पहला गोल, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 1-0 से आगे

FIFA World Cup 2026 Live: फीफा वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत ओपनिंग सेरेमनी के साथ हो गई है. इसमें मशहूर सिंगर शकीरा और बर्ना बॉय ने परफॉर्म किया. उसके बाद फैंस की नजर सह मेजबान मेक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच मैच पर है. यह टूर्नामेंट का पहला मुकाबला है. मेक्सिको के फैंस की वजह से एज्टेका स्टेडियम हरे रंग में रंगा हुआ है. साउथ अफ्रीका की टीम भी पहुंच चुकी है. मेक्सिको ने मैच के पहले हाफ में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है. उसके लिए नौवें मिनट में क्विनोन्स ने पहला गोल दागा. यह फीफा वर्ल्ड कप 2026 का पहला गोल है.
वर्ल्ड कप का यह संस्करण ऐतिहासिक है. इसकी मेजबानी अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको मिलकर कर रहे हैं. पहली बार टूर्नामेंट में 32 के बजाय 48 नेशनल टीमें हिस्सा ले रही हैं. ओपनिंग मैच 2010 वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच जैसा ही होगा, जब होस्ट साउथ अफ्रीका का मुकाबला मेक्सिको से हुआ था और मैच रोमांचक तरीके से 1-1 से ड्रॉ रहा था.
साउथ अफ्रीका के लिए यह एक यादगार पल है. 2010 में वर्ल्ड कप होस्ट करने वाला यह पहला अफ्रीकी देश बना था. जोहान्सबर्ग में हुए ओपनिंग मैच में उनका मुकाबला मेक्सिको से 1-1 से ड्रॉ रहा था. लेकिन उसके बाद से टीम तीन वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई और अब अफ्रीका के क्वालिफाइंग ग्रुप के ग्रुप C में नाइजीरिया को हराकर वापसी की है.
मेक्सिको (4-1-2-3): रंगेल, मोंटेस, वास्केज, रेयेस, गैलार्डो, लीरा, फिडाल्गो, गुटिरेज, जिमेनेज, क्विनोन्स, अल्वाराडो
मेक्सिको सब्सीट्यूट: एसेवेडो, ओचोआ, सांचेज़, अल्वारेज, चावेज़, रोमो, पिनेडा, वर्गास, मोरा, चावेज़, वेगा, जिमेनेज, गोंजालेज, ह्यूर्टा, मार्टिनेज.
दक्षिण अफ्रीका(5-3-2): विलियम्स, मोबोकाज़ी, सिबिसी, मुदाउ, ओकोन, मोकोएना, सिथोले, एडम्स, फोस्टर, रेनर्स
दक्षिण अफ्रीका सब्सीट्यूट: चेन, गॉस, माटुलुडी, नदामाने, काबिनी, मखान्या, क्रॉस, मबाथा, ज़वाने, अपोलिस, मोरेमी, मोफोकेंग, मासेको, मोकगोपा, सेबेलेबेले.