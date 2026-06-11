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Mexico vs South Africa LIVE: मैक्सिको ने किया वर्ल्ड कप 2026 का पहला गोल, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 1-0 से आगे

FIFA World Cup 2026 Live: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सह मेजबान मेक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला जारी है. यह टूर्नामेंट का पहला मुकाबला है. मेक्सिको के फैंस की वजह से एज्टेका स्टेडियम हरे रंग में रंगा हुआ है.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 12, 2026, 12:22 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 01:08 AM IST
Mexico vs South Africa LIVE: मैक्सिको ने किया वर्ल्ड कप 2026 का पहला गोल, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 1-0 से आगे
Image Credit: मैक्सिको बनाम साउथ अफ्रीका लाइव मैच

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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