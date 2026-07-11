मिकेल मरीनो का चला जादू... बेल्जियम का सपना चकनाचूर, सेमीफाइनल में पहुंचा स्पेन

फीफा विश्व कप 2026 में रोमांच अपने चरम पर पहुंच गया है. शुक्रवार को एक रोमांचक मुकाबले में स्पेन ने जोरदार प्रदर्शन कर सेमीफाइनल का टिकट काट लिया है. दूसरी तरफ बेल्जियम का सपना चकनाचूर हो गया. क्वार्टरफाइनल में बेल्जियम को 2-1 से हार का सामना करना पड़ा. मैच के नायक सुपर-सब मिकेल मेरिनो रहे, जिन्होंने 88वें मिनट में गोल दागकर बेल्जियम के हाथ से मुकाबला छीन लिया. अब सेमीफाइनल में स्पेन की भिड़ंत टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीमों में से एक, फ्रांस से होने वाली है.
मिकेल मेरिनो फीफा वर्ल्ड कप 2026 में शानदार फॉर्म में हैं और अपनी टीम के संकटमोचक बने हुए हैं. मुकाबला 1-1 की बराबरी पर फंसा हुआ था, जिसके बाद मैदान पर मरीनो को उतारने का फैसला लिया गया. 2 मिनट बाद ही उन्होंने अपना दम दिखाया और गोल दाग दिया. पाउ कुबार्सी ने एक बेहद पावरफुल लॉन्ग-रेंज शॉट लगाया, जिसे बेल्जियम के सब्सटिट्यूट गोलकीपर सेने लैमेंस रोक नहीं पाए और गेंद हाथ से छिटक गई. पास ही खड़े आर्सनल के फॉरवर्ड मेरिनो ने बिना कोई गलती किए अपने मैच के सिर्फ दूसरे टच में गेंद को नेट के अंदर डाल दिया.
बेल्जियम की टीम के लिए यह मुकाबला किसी बुरे सपने जैसा साबित हुआ. मैच शुरू होने से पहले ही टीम के स्टार खिलाड़ी अमादू ओनाना चोटिल हो गए थे और कप्तान यूरी टिलेमैंस वॉर्म-अप के दौरान बाहर हो गए. हालांकि, केविन डी ब्रुइन की वापसी से टीम को मजबूती मिली, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया.
मैच के 71वें मिनट में बेल्जियम के नंबर वन गोलकीपर थिबॉट कोर्टुआ थाई इंजरी (जांघ की चोट) के कारण मैदान से बाहर चले गए. अहम मुकाबले से बाहर होने के बाद वह काफी इमोशनल नजर आए. मैच के शुरुआती हाफ में स्पेन ने अपना दबदबा बनाया. खेल के 30वें मिनट में लैमिन यमल और पेड्रो पोर्रो ने राइट फ्लैंक से एक बेहतरीन मूव बनाया और दानी ओल्मो को पास दिया. ओल्मो के पहले शॉट को हालांकि कोर्टुआ ने ब्लॉक कर दिया था, लेकिन रिबाउंड पर फैबियन रुइज़ बिल्कुल सही जगह मौजूद थे. उन्होंने बिना कोई मौका गंवाए गेंद को गोल पोस्ट में दाग दिया.
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खेल के 41वें मिनट में बेल्जियम ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया. तिमोथी कास्टाने के एक सटीक क्रॉस पर बेल्जियम के चार्ल्स डी केटेलेरे ने स्पैनिश डिफेंडर कुबार्सी को पछाड़ते हुए एक शानदार हेडर लगाया और स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया था. मैच के आखिरी पलों में बेल्जियम ने वापसी के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया था. लेकिन नाकामयाब रही.