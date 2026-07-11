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मिकेल मरीनो का चला जादू... बेल्जियम का सपना चकनाचूर, सेमीफाइनल में पहुंचा स्पेन

फीफा विश्व कप 2026 में रोमांच अपने चरम पर पहुंच गया है. शुक्रवार को एक रोमांचक मुकाबले में स्पेन ने जोरदार प्रदर्शन कर सेमीफाइनल का टिकट काट लिया है. दूसरी तरफ बेल्जियम का सपना चकनाचूर हो गया. क्वार्टरफाइनल में बेल्जियम को 2-1 से हार का सामना करना पड़ा.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 11, 2026, 07:05 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 07:54 AM IST
मिकेल मरीनो का चला जादू... बेल्जियम का सपना चकनाचूर, सेमीफाइनल में पहुंचा स्पेन
Image Credit: Mikel Marino (AP)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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