मिकेल मरीनो का चला जादू... बेल्जियम का सपना चकनाचूर, सेमीफाइनल में पहुंचा स्पेन

मैच के 71वें मिनट में बेल्जियम के नंबर वन गोलकीपर थिबॉट कोर्टुआ थाई इंजरी (जांघ की चोट) के कारण मैदान से बाहर चले गए. अहम मुकाबले से बाहर होने के बाद वह काफी इमोशनल नजर आए. मैच के शुरुआती हाफ में स्पेन ने अपना दबदबा बनाया. खेल के 30वें मिनट में लैमिन यमल और पेड्रो पोर्रो ने राइट फ्लैंक से एक बेहतरीन मूव बनाया और दानी ओल्मो को पास दिया. ओल्मो के पहले शॉट को हालांकि कोर्टुआ ने ब्लॉक कर दिया था, लेकिन रिबाउंड पर फैबियन रुइज़ बिल्कुल सही जगह मौजूद थे. उन्होंने बिना कोई मौका गंवाए गेंद को गोल पोस्ट में दाग दिया.