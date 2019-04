4 साल में छह खिताब जीतने वाला फुटबॉल क्लब बंद, भारी मन से लिया मालिक ने फैसला

नई दिल्ली: मिनर्वा पंजाब के मालिक रंजीत बजाज ने शुक्रवार को अपने क्लब को बंद करने की घोषणा की. ओडिशा सरकार ने आई-लीग क्लब को भुवनेश्वर में एएफसी कप के मैच की मेजबानी करने की अनुमति नहीं दी थी जिसके बाद बजाज ने अपना निर्णय लिया. बजाज ने अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ (AIFF) और उसके मार्केटिंग साझेदार एफएसडीएल को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि उनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है.

बजाज ने ट्वीट किया, "भारी दिल के साथ आज मैंने निर्णय लिया है कि मिनर्वा पंजाब को भी वही करना पड़ेगा जो बहुत सारे अन्य क्लबों को करना पड़ा है. आई-लीग चैम्पियन, चार साल में छह खिताब जतीने वाले और भारत के विभिन्न टीमों में 60 से अधिक खिलाडियों को भेजने वाला क्लब अब बंद हो रहा है."

आई-लीग के सीईओ सुनंदो धर ने कहा कि इस बार में क्लब ने उनके विभाग को अभी तक कुछ नहीं बताया है. उन्होंने कहा, "हमने उनके ट्वीट को देखा है, लेकिन उन्होंने अभी तक आधिकारिक तौर पर लिखकर हमें यह जानकारी नहीं दी है."

बजाज का दावा है कि एआईएफएफ और एफएसडीएल के जोर देने के कारण ही ओडिशा सरकार ने उन्हें एएफसी कप के मैच की मेजबानी करने की अनुमति नहीं दी.

We will be banned by AFC as it’s too late to change the venue/ if our parent body AIFF doesn’t help us get the stadium which they got cancelled thru govt of odhisa - one of the main reason why we are going out- sabotaged by our parent body Again& again @minervapunjabfc — Ranjit Bajaj (@THE_RanjitBajaj) April 5, 2019

60 crores defamation suit / then cancelling our @AFCCup permission using the girls WC 2020 u 17 as a excuse as Kalinga might be used as a possible venue so renovation required - smells of clear utter bias and trying to suppress me for exposing FSDL RELIANCE AIFF UNHOLY NEXUS — Ranjit Bajaj (@THE_RanjitBajaj) April 5, 2019

60 crores defamation suit / then cancelling our @AFCCup permission using the girls WC 2020 u 17 as a excuse as Kalinga might be used as a possible venue so renovation required - smells of clear utter bias and trying to suppress me for exposing FSDL RELIANCE AIFF UNHOLY NEXUS — Ranjit Bajaj (@THE_RanjitBajaj) April 5, 2019

My wife @Hennasing & I had devoted our entire lives24/7 to the betterment of @IndianFootball & were willing to do the same for the rest of our lives - but can’t keep fighting such huge behemoths & federations who will go to every extent to make your life a living hell — Ranjit Bajaj (@THE_RanjitBajaj) April 5, 2019

AIFF & FSDL RELIANCE Congratulations on a job well done - from everyone @minervapunjabfc & all clubs who have shut down because of you — Ranjit Bajaj (@THE_RanjitBajaj) April 5, 2019

बजाज ने लिखा, "चैम्पियन बनने के बाद एएफसी कप में खेलना मिनर्वा पंजाब का अधिकार था, लेकिन पता चला कि एआईएफएफ और एफएसडीएल ने हमें अनुमति नहीं मिलने दी. ओडिशा खेल विभाग कह रहा है कि हमें उनसे बात करनी होगी. मुझे बहुत दुख हो रहा है कि हमारा शीर्ष संघ ही हमें एएफसी टूर्नामेंट के लिए स्टेडियम में नहीं खेलने दे रहा है."

उन्होंने लिखा, "यह दुखद है कि फुटबाल को बढ़ावा देने की बजाए भारत/एआईएफएफ, एफएसडीएल रिलायंस के साथ मिलकर उस फुटबाल को खत्म करने की कोशिश कर रहा है जिस पर वे अपना शासन नहीं चला सकते. एएफसी कप के शुरू होने के बाद ओउिशा सरकार का हमें स्टेडियम न देना शर्मनाक है."

इससे पहले, मिनर्वा ने महासंघ के साथ विभिन्न मुद्दों पर टकराव के कारण सुपर कप में भी भाग लेने से मना कर दिया था. आई-लीग क्लब लंबे समय से देश में एक लीग को लेकर एआईएफएफ से स्पष्टीकरण की मांग कर रहे हैं.

(इनपुट-आईएएनएस)