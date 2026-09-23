/मीराबाई चानू ने सिल्वर जीतकर रचा इतिहास, 28 साल बाद एशियन गेम्स में भारत को मिला वेटलिफ्टिंग मेडल, कैसा रहा प्रदर्शन?

एशियन गेम्स 2026 में मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग इवेंट में वो कर दिखाया, जिसका इंतजार भारत 28 साल से कर रहा था. भारत की स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल अपने नाम करते हुए देश को एशियन गेम्स के इतिहास में 28 साल बाद वेटलिफ्टिंग का मेडल दिलाया है. मीराबाई की इस उपलब्धि के साथ भारत का इस खेल में 28 साल का मेडल सूखा भी खत्म हो गया. मीराबाई ने स्नैच और क्लीन एंड जर्क को मिलाकर कुल 198 किलोग्राम वजन उठाया. स्नैच में उन्होंने शुरुआत 83 किलोग्राम से की और इसके बाद 85 किलोग्राम का सफल प्रयास किया.
मीराबाई चानू ने अपने तीसरे प्रयास में 87 किलोग्राम वजन उठाकर स्नैच राउंड का शानदार अंत किया. क्लीन एंड जर्क में भी मीराबाई ने दमदार प्रदर्शन जारी रखा. उन्होंने अपने पहले प्रयास में 107 किलोग्राम वजन सफलतापूर्वक उठाया. इसके बाद दूसरी कोशिश में उन्होंने 111 किलोग्राम का वजन भी उठा लिया. इन प्रयासों ने उन्हें कुल 198 किलोग्राम के स्कोर के साथ सिल्वर मेडल तक पहुंचा दिया. मीराबाई के सामने गोल्ड मेडल की रेस में नॉर्थ कोरिया की री सोंग-गम थीं. शानदार प्रदर्शन के बावजूद भारतीय स्टार गोल्ड हासिल नहीं कर सकीं और उन्हें सिल्वर से संतोष करना पड़ा. हालांकि, यह मेडल मीराबाई के लिए बेहद खास रहा, क्योंकि यह एशियन गेम्स में उनका पहला मेडल है.
एशियन गेम्स में भारत को वेटलिफ्टिंग का पिछला मेडल 1998 में मिला था. तब कर्णम मल्लेश्वरी ने देश के लिए सिल्वर मेडल जीता था. उसके बाद करीब तीन दशक तक भारतीय वेटलिफ्टर्स एशियन गेम्स में पोडियम तक नहीं पहुंच सके. अब मीराबाई ने इस लंबे इंतजार को खत्म कर नया इतिहास लिख दिया है. मीराबाई के लिए भी एशियन गेम्स का सफर आसान नहीं रहा. 2014 एशियन गेम्स में वह 9वें स्थान पर रही थीं. इसके बाद जकार्ता में हुए 2018 एशियन गेम्स में चोट के कारण वह प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं बन सकीं.
2022 हांगझोऊ एशियन गेम्स में उन्होंने 49 किलोग्राम वर्ग में चुनौती पेश की, लेकिन चौथे स्थान पर रहने के कारण पदक से मामूली अंतर से चूक गई थीं. मीराबाई चानू का अंतरराष्ट्रीय करियर अभी तक शानदार रहा है. वह ओलंपिक, वर्ल्ड चैंपियनशिप और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए मेडल जीत चुकी हैं. कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भी मीराबाई चानू ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया था. अब एशियन गेम्स का सिल्वर मेडल उनके शानदार करियर में एक और बड़ी उपलब्धि के रूप में जुड़ गया है.