सालभर बाद मीराबाई चानू की दमदार वापसी, गोल्ड जीतकर भरी हुंकार, 2028 पर फोकस

Mirabai Chanu Gold: पेरिस ओलंपिंक में चौथे नंबर पर रहीं मीराबाई चानू ने सालभर बाद दमदार वापसी की है. पिछले कुछ सालों से वह इंजरी के जंजाल में फंसी रहीं, लेकिन अब उन्होंने गोल्ड जीतकर हुंकार भर दी है. चानू ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन से सभी का दिल जीत लिया. पिछले साल पेरिस ओलंपिक के बाद चानू पहली बार कॉम्पटीशन में उतरी और आते ही गोल्ड मेडल जीत लिया है.

टोक्यो ओलंपिक में जीता था रजत

टोक्यो ओलंपिक में चानू रजत पदक विजेता रह चुकी हैं. उन्होंने इस बार कुल 193 किलोग्राम (स्नैच में 84 किग्रा और क्लीन एंड जर्क में 109 किग्रा) भार उठाया. तीनों श्रेणियों कुल, स्नैच और क्लीन एंड जर्क में कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड तोड़ते हुए वह नंबर-1 साबित हुईं. उन्होंने महिलाओं की 48 किग्रा स्पर्धा में अपना दबदबा बनाया.

1 KG पोडियम से चूकी थीं चानू

ओलंपिक में चानू एक किलोग्राम से पोडियम स्थान से चूक गई थीं. अब उनका फोकस 2028 लॉस एंजिल्स खेलों पर है. उन्होंने इसके लिए नए ओलंपिक भाक वर्ग लागू होने के बाद 49 किलोग्राम से 48 किलोग्राम में जाने का फैसला किया. उन्हें मुख्य राष्ट्रीयकोच विजय शर्मा का साथ मिल रहा है.

वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी

वर्ल्ड चैंपियनशिप का आगाज अक्तूबर में होगा. चानू उसकी तैयारियों में जुटी हुई हैं. उन्होंने कहा कि राष्ट्रमडल चैंपियनशिप में वह पूरी ताकत से प्रदर्शन करेंगी. उन्होंने कहा कि उनका सबसे बड़ा लक्ष्य एशियन गेम्स हैं जहां वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर गोल्ड जीतना है.