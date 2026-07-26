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कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीतकर भावुक हुईं मीराबाई चानू, राष्ट्रगान बजते ही छलक पड़े आंसू, रोंगटे खड़े कर देगा VIDEO

मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की झोली में गोल्ड मेडल डाल दिया है. भारत की स्टार वेटलिफ्टर ने 48 किलोग्राम केटेगरी में कुल 190 KG (85+ 105) वजन उठाकर ग्लासगो में देश का नाम रोशन कर दिया. इसके साथ ही मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल की हैट्रिक भी लगा दी.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 26, 2026, 09:45 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 09:45 PM IST
कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीतकर भावुक हुईं मीराबाई चानू, राष्ट्रगान बजते ही छलक पड़े आंसू, रोंगटे खड़े कर देगा VIDEO
Image Credit: कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीतकर भावुक हुईं मीराबाई चानू (AI Graphic)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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