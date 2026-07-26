/कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीतकर भावुक हुईं मीराबाई चानू, राष्ट्रगान बजते ही छलक पड़े आंसू, रोंगटे खड़े कर देगा VIDEO

Commonwealth Games 2026: करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों पर खरी उतरते हुए मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की झोली में गोल्ड मेडल डाल दिया है. भारत की स्टार वेटलिफ्टर ने 48 किलोग्राम केटेगरी में कुल 190 KG (85+ 105) वजन उठाकर ग्लासगो में देश का नाम रोशन कर दिया. इसके साथ ही मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल की हैट्रिक भी लगा दी. उन्होंने इससे पहले 2018 और 2022 में भी स्वर्ण पदक जीता था. ग्लासगो में इतिहास रचने के बाद वो भावुक हो गईं और पोडियम पर फूट-फूटकर रोने लगीं.
सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देख सकते हैं कि भारत का राष्ट्रगान बजते ही स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू पोडियम पर रोने लगीं. उनकी आंखों से छलकते आंसू इस बात की गवाही दे रहे थे कि उन्होंने इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए कितनी मेहनत किया है.
हर भारतीय एथलीट का सपना होता है कि वो ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े इवेंट में गोल्ड मेडल जीते और मेडल सेरेमनी के दौरान उनके देश का राष्ट्रगान बजे. मीराबाई चानू ने इस सपने को कई बार पूरा किया है, लेकिन ग्लासगो में वो अपने इमोशन को नहीं रोक सकीं. वो 'जन गण मन' की धुन सुनते ही रो पड़ीं.
मीराबाई चानू के लिए यह सिर्फ एक और गोल्ड मेडल नहीं था. यह रिकॉर्ड तोड़ने वाले दबदबे वाली रात थी. भारत की वेटलिफ्टिंग स्टार ने महिलाओं के 48kg इवेंट में चार रिकॉर्ड अपने नाम किए.
उन्होंने पहले 82kg के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स का नया स्नैच रिकॉर्ड बनाया और फिर इसे बढ़ाकर 85kg कर दिया, जिससे एक नया कॉमनवेल्थ स्नैच रिकॉर्ड बना. क्लीन एंड जर्क में, मीराबाई के 105kg के सफल लिफ्ट ने कॉमनवेल्थ गेम्स का नया रिकॉर्ड बनाया और उनका कुल 190kg का वजन भी कॉमनवेल्थ गेम्स का नया टोटल रिकॉर्ड बन गया. भारत की सबसे बेहतरीन वेटलिफ्टर्स में से एक के लिए यह एक ऐतिहासिक रात थी, जिसे उन्होंने लगातार तीसरे कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल के साथ यादगार बनाया
बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की झोली में अब तक 3 मेडल आ चुके हैं. रविवार को वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने गोल्ड पर कब्जा किया, जबकि उनसे पहले ऋषिकंत सिंह ने पुरुषों के 60 किग्रा वेटलिफ्टिंग इवेंट में सिल्वर मेडल जीता. पैरा पावरलिफ्टिंग स्पर्धा में बिहार के झंडू कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत का खाता खोला था.