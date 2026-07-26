/कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीतकर भावुक हुईं मीराबाई चानू, राष्ट्रगान बजते ही छलक पड़े आंसू, रोंगटे खड़े कर देगा VIDEO

Commonwealth Games 2026: करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों पर खरी उतरते हुए मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की झोली में गोल्ड मेडल डाल दिया है. भारत की स्टार वेटलिफ्टर ने 48 किलोग्राम केटेगरी में कुल 190 KG (85+ 105) वजन उठाकर ग्लासगो में देश का नाम रोशन कर दिया. इसके साथ ही मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल की हैट्रिक भी लगा दी. उन्होंने इससे पहले 2018 और 2022 में भी स्वर्ण पदक जीता था. ग्लासगो में इतिहास रचने के बाद वो भावुक हो गईं और पोडियम पर फूट-फूटकर रोने लगीं.