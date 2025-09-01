मिशन 25 ग्रैंड स्लैम...जोकोविच ने फिर तोड़ा फेडरर का रिकॉर्ड, यूएस ओपन में रच दिया इतिहास

US Open 2025 Novak Djokovic: दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का 'मिशन 25 ग्रैंड स्लैम' जारी है. उन्होंने यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है. एक बेहतरीन सर्विंग प्रदर्शन के साथ 24 ग्रैंड स्लैम विनर जोकोविच एक ही सीजन में चारों ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने एक घंटे 49 मिनट तक चले मुकाबले में जैन-लेनार्ड स्ट्रुफ को 6-3, 6-3, 6-2 से हरा दिया.

फेडरर का बड़ा रिकॉर्ड टूटा

नोवाक जोकोविच 9 बार सीजन के चारों ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी बने. उन्होंने इस मामले में रोजर फेडरर को पीछे छोड़ दिया. फेडरर 8 बार सीजन के चारों ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे.

The tune came easy for Novak tonight. pic.twitter.com/KEORY3qFr9 — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2025

जोकोविच के सामने नहीं टिके स्ट्रुफ

स्ट्रुफ ने इससे पहले होल्गर रूण और फ्रांसेस टियाफो जैसे खिलाड़ियों को हराया था, लेकिन जोकोविच के सामने वह टिक नहीं पाए. मैच के दौरान जोकोविच ने दो बार फिजियो को गर्दन और कंधे की परेशानी के लिए बुलाया, लेकिन इसका उनकी परफॉरमेंस पर कोई असर नहीं पड़ा. जोकोविच ने 12 ऐस लगाए, जो स्ट्रुफ के ऐस से दुगुने थे. अपनी पहली सर्व पर उन्होंने लगभग 80% अंक जीते. उनकी इस बेहतरीन सर्विंग के कारण स्ट्रुफ को खुलकर खेलने का मौका नहीं मिला.

जीत के बाद क्या कहा?

जोकोविच ने मैच के बाद कहा, "जब आप अच्छी सर्व करते हैं तो बहुत मदद मिलती है. मुझे लगता है कि मैंने पिछले राउंड और आज रात भी शानदार सर्व की. मैंने अभी-अभी आंकड़े देखे हैं- मैंने उस खिलाड़ी से बेहतर सर्व की जिसके इस साल टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा ऐस थे, तो यह एक बहुत अच्छा आंकड़ा है.''

No issue for Novak # pic.twitter.com/uE1bioNUkJ — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2025

कई रिकॉर्ड अपने नाम किए

यह जोकोविच का 14वां यूएस ओपन क्वार्टर फाइनल है, जिससे वह ओपन एरा में सबसे ज्यादा बार यूएस ओपन क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की लिस्ट में रोजर फेडरर और आंद्रे अगासी से आगे निकल गए हैं. अब इस लिस्ट में उनसे आगे सिर्फ जिमी कॉनर्स हैं, जिन्होंने 17 बार यह मुक़ाम हासिल किया है.

टेलर फ्रिट्ज से होगा मुकाबला

जोकोविच ने चौथे राउंड में टेलर फ्रिट्ज के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले अपनी ऊर्जा बचाने के लिए स्ट्रुफ के खिलाफ सीधी जीत हासिल की. हालांकि, फ्रिट्ज भी अच्छी फॉर्म में हैं और दोनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है. जोकोविच का फ्रिट्ज के खिलाफ रिकॉर्ड 10-0 का है.